Tóth Alex rántotta le a leplet Marco Rossi újabb lehetséges felfedezettjének múltjáról

Sokasodnak Marco Rossi gondjai: sérüléssel bajlódnak a magyar válogatott gólfelelősei?
Remélhetőleg csütörtökig még javul a helyzet...
Már gyerekként is ismerték egymás, együtt töltötték el a délutánokat iskola után a Ferencvárosban. A magyar válogatott két játékosa, Tóth Alex és az újonc Redzic Damir válaszolt az újságírók kérdéseire Telkiben.
Miközben a fél magyar sportsajtó – köztünk a Mandiner is – már Jerevánban tartózkodik (csak hétfő kora hajnalban repül menetrendszerinti közvetlen járat az örmény fővárosba), addig a magyar válogatott tagjai hétfőn találkoztak Telkiben, hogy megkezdjék a felkészülést az Örményország és az Írország elleni világbajnoki selejtezőkre.
Ezt is ajánljuk a témában
Remélhetőleg csütörtökig még javul a helyzet...
Sajtótájékoztatót is tartott a csapat, melyen a Ferencváros középpályása, Tóth Alex és a keret egyik újonca, a DAC-ban futballozó Redzic Damir válaszolt az újságírók kérdéseire. A zöld-fehérek középpályása még mindig csak 20 éves, de már 7 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban.
„Ez már szerencsére tényleg a sokadik alkalom, hogy itt lehetek, és azt is jó látni, hogy jönnek új arcok is. Például Damir, aki nekem nem feltétlenül új arc, szerepeltünk együtt azért néhány meccsen a Ferencváros második csapatában, meg edzettünk is együtt sokat, úgyhogy jó ezeket átélni.
Nagyon örültem, amikor behívták, mert volt azért pár délután, amit együtt töltöttünk el a Fradiban a suli és az edzés között”
– mondta el Tóth a közös múltjukról utalva arra, hogy Redzic korábban az FTC játékosa volt.
A csütörtöki, örmények elleni meccsről kijelentette: hasonló találkozóra számít, mint a budapesti volt, amit 2–0-ra nyert meg a magyar válogatott.
„Nekünk kell kezdeményeznünk, és úgy gondolom, hogy ki-ki meccs vár ránk. Nagyon fontos lesz számunkra az eredmény, és akkor tényleg a másik meccstől is függően a vb-re való kijutás lehet a cél.”
Duzzadhat az önbizalomtól a Ferencváros labdarúgója, hiszen vasárnap előbb gólpasszt adott Varga Barnabásnak, majd gólt is rúgott a Kazincbarcika elleni bajnoki mérkőzésen.
Ezt is ajánljuk a témában
A címvédő Ferencváros labdarúgócsapata olyan különbséggel verte az NB I-es újoncot, mint csütörtökön a bolgár bajnokot az Európa-ligában.
„Persze, ilyenkor nagyobb önbizalommal tud jönni az ember, így jó szájízzel tudom elhagyni a klubomat. Ráadásul egy válogatott csapattársamnak adtam a gólpasszt, tényleg jó dolog így jönni Telkibe.”
Redzic pedig már annak is örül, hogy a csapattal lehet: igaz, ő is rúgott gólt a hétvégén a Dunaszerdahely csapatában, nem is akármilyet – Tóth szerint például szebbre sikerült, mint az övé.
„Remélem, mindketten át tudjuk hozni ezt a formát a válogatottba” – mondta el a DAC támadója. – „Láttam Alex gólját, az enyém után született, örültem neki, az övé is szép volt. Szerintem nagyon jó a kapcsolatunk, Alex az elsők között írt nekem és gratulált, miután behívtak, aminek nagyon örültem.”
Redzic arról is beszélt: eljutottak hozzá a hírek, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány meg fogja nézni őt az egyik bajnoki mérkőzésen.
„De nem gondoltam túl, próbáltam ugyanúgy dolgozni és játszani, hozni a saját formámat, és nyilván meggyőzni vele a mestert, hogy ehhez a csapathoz tartozhatok. Azon nem gondolkoztam, jön-e a meghívó.
Tisztában voltam vele, hogy jól megy a játék, és nyilván az volt az egyik legnagyobb álmom, hogy behívjanak a válogatottba. Hatalmas büszkeség számomra, hogy ez meg is történt.
Nagyon örülök, de nem ezen agyalok, próbálom tenni a dolgomat, ahogy eddig is, mert meghozta a gyümölcsét.”
Az elmúlt időszakban több sérülés is hátráltatta a pécsi születésű 22 éves játékost.
„Tényleg nagyon nehéz időszakon vagyok túl a sérülések miatt, de remélem, ez már a múlt, nem szeretnék már ezen rágódni. Remélem, sérülések nélkül folytathatom a karrieremet.”
A magyar válogatott kedden utazik Örményországba, ahol csütörtökön délután 6 órától mérkőzik meg a hazai csapattal.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor