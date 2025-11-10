Tóth Alex rántotta le a leplet Marco Rossi újabb lehetséges felfedezettjének múltjáról

Nagyon örültem, amikor behívták, mert volt azért pár délután, amit együtt töltöttünk el a Fradiban a suli és az edzés között”

– mondta el Tóth a közös múltjukról utalva arra, hogy Redzic korábban az FTC játékosa volt.

A csütörtöki, örmények elleni meccsről kijelentette: hasonló találkozóra számít, mint a budapesti volt, amit 2–0-ra nyert meg a magyar válogatott.

„Nekünk kell kezdeményeznünk, és úgy gondolom, hogy ki-ki meccs vár ránk. Nagyon fontos lesz számunkra az eredmény, és akkor tényleg a másik meccstől is függően a vb-re való kijutás lehet a cél.”

Duzzadhat az önbizalomtól a Ferencváros labdarúgója, hiszen vasárnap előbb gólpasszt adott Varga Barnabásnak, majd gólt is rúgott a Kazincbarcika elleni bajnoki mérkőzésen.