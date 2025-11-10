Eltűnt egy 15 éves holland lány Pápán – a rendőrség nagy erőkkel keresi

A rendőrség felhívásában azt írja: aki felismeri vagy tud a lány tartózkodási helyéről, az jelezze személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István u. 18.) vagy hívja a 06-89/313-011-es telefonszámot. Alternatívaként elérhető a Veszprém Vármegyei Rendőr‑főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja a 88/428-022-es vagy +36-30/278-2198-as számon is. Emellett névtelenséggel bejelentést lehet tenni a díjmentes 06-80/555-111 („Telefontanú”) zöldszámon vagy a 112-es segélyhívón keresztül is.