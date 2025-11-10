Ft
Telefontanú Pápai Rendőrkapitányság Seline Engelina Marie Louis Kersebo rendőrség

Eltűnt egy 15 éves holland lány Pápán – a rendőrség nagy erőkkel keresi

2025. november 10. 18:53

A hatóságok a lakosság segítségét is kérik.

2025. november 10. 18:53
null

A Pápai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított Seline Engelina Marie Louis Kerseboom eltűnése ügyében: a 15 éves holland lánynak november 10-én délután eltűnt a nyoma, miután a pápai otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta a telefonján sem elérhető – olvasható a rendőrség honlapján. Az eltűnt lány körülbelül 165 cm magas, normál testalkatú, körülbelül 60 kg súlyú. Haja hosszú, szőkés-barna, szeme barnás-zöld. Fülében és orrában testékszert visel.

A rendőrség felhívásában azt írja: aki felismeri vagy tud a lány tartózkodási helyéről, az jelezze személyesen a Pápai Rendőrkapitányságon (Széchenyi István u. 18.) vagy hívja a 06-89/313-011-es telefonszámot. Alternatívaként elérhető a Veszprém Vármegyei Rendőr‑főkapitányság Tevékenység-irányítási Központja a 88/428-022-es vagy +36-30/278-2198-as számon is. Emellett névtelenséggel bejelentést lehet tenni a díjmentes 06-80/555-111 („Telefontanú”) zöldszámon vagy a 112-es segélyhívón keresztül is.

Nyitókép: police.hu

 

 

