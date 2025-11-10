„Még sok ukrán nő és gyerek fog meghalni Trump miatt” – így reagálnak a háborúpártiak a Trump–Orbán-találkozóra

BBC: igen, hazudtak minden hullámhosszon
A mindenkori független-objektív-mérce BBC-ről kiderült, úgy ferdítik a valóságot, ahogy nem szégyellik – s még most sem szégyellik. Veczán Zoltán írása.
Őrjöngés Kijevben, finnyogás Londonban, Varsóban és Brüsszelben síri csend.
„Remélem, hogy a magyar kormány olvasta az Egyesült Államok elnökének üzenetét” – fogalmazott Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban január 24-én, sürgetve Magyarországot, hogy mihamarabb szavazzuk meg a szankciók meghosszabbítását Oroszországgal szemben. Most, amikor az Egyesült Államok elnöke finoman szólva nem ebbe az irányba mutató üzenetet küldött Magyarországnak Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki fehér házi találkozóján,
Varsóból síri csend hallatszik: sem a mindig harcias Sikorski külügyminiszter, sem Donald Tusk miniszterelnök nem nyilvánultak meg az amerikai szankciók alóli magyar kivétel ügyében,
nehogy megbántsák Trump elnököt, akivel kapcsolatuk egyébként is viharvert. A legmagasabb szintű „lengyel” nyilatkozat Sikorski felesége, a véresszájú Magyarország-ellenes aktivistává vált Anne Applebaum Közép-Európa-történész X-posztja volt, melyben egy idén március végén született véleménycikkét osztotta újra azzal a felvezetővel, hogy „Orbán Viktor washingtoni látogatása alkalmából itt egy emlékeztető arról, hogy Orbánnak köszönhetően Magyarország korrupt, stagnál, és szegény”.
Annál hangosabban szól viszont a vészharang Kijevben.
A Ruszlan Kivan ukrán oligarcha birtokában lévő Kyiv Post, a kijevi kormány legfontosabb angol nyelvű lapja Trump elnök híres könyvének címére utalva „Art of Loophole”, azaz „A kibúvó művészete” címmel közölt cikket a Trump-Orbán megállapodásról, amely szerintük „árulás, amely milliárdokat juttat a Kremlnek”. A szankciós kivételről szóló megállapodás mellett a kijevi orgánum szemét szúrja az is, hogy a fehér házi találkozó „a nyugati szolidaritás számára kihagyott lehetőség volt”, ehelyett
erősen ellentmond a Nyugat Putyin agressziójával szembeni egységfrontjának”.
Londonból bejelentkezett továbbá az X-en Tony Blair munkáspárti kormányának korábbi Európa-ügyi minisztere, Denis MacShane. A brit politikus – nem kevés belpolitikai kontextust az ügybe keverve – úgy fogalmazott: „Farage barátja, Trump Farage egy másik hősének, Putyinnak hatalmas szívességet tesz azzal, hogy Putyin bábját, Orbán magyar miniszterelnököt kiveszi az orosz gáz és olaj importjának végét követelő amerikai szankció alól.” A politikus szerint ennek messzire ható következményei lesznek, hiszen
„még sok ukrán nő és gyermek fog meghalni Trump döntésének eredményeképpen”.
Meglepő módon a Magyarország ügyében mindig rendkívül aktív Daniel Freund német zöld EP-képviselő sem tudott mit kezdeni a találkozó hazánk számára egyértelműen pozitív végeredményével, így a csúcstalálkozóval kapcsolatban X-oldalán mindössze egyetlen poszt található: Applebaum fenti írásának újraposztolása egy cikkből vett idézettel. Applebaum szavaival Freund inkább Amerikát, semmint Magyarországot figyelmezteti: „Amerika gyorsan pörög a magyar populizmus, a magyar politika és a magyar igazságszolgáltatás irányába. De ez azt jelenti, hogy a mi jövőnkben is magyar stagnálás, magyar korrupció és magyar szegénység leledzik.”
