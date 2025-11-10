„Még sok ukrán nő és gyerek fog meghalni Trump miatt” – így reagálnak a háborúpártiak a Trump–Orbán-találkozóra

„Remélem, hogy a magyar kormány olvasta az Egyesült Államok elnökének üzenetét” – fogalmazott Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban január 24-én, sürgetve Magyarországot, hogy mihamarabb szavazzuk meg a szankciók meghosszabbítását Oroszországgal szemben. Most, amikor az Egyesült Államok elnöke finoman szólva nem ebbe az irányba mutató üzenetet küldött Magyarországnak Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök pénteki fehér házi találkozóján,

Varsóból síri csend hallatszik: sem a mindig harcias Sikorski külügyminiszter, sem Donald Tusk miniszterelnök nem nyilvánultak meg az amerikai szankciók alóli magyar kivétel ügyében,

nehogy megbántsák Trump elnököt, akivel kapcsolatuk egyébként is viharvert. A legmagasabb szintű „lengyel” nyilatkozat Sikorski felesége, a véresszájú Magyarország-ellenes aktivistává vált Anne Applebaum Közép-Európa-történész X-posztja volt, melyben egy idén március végén született véleménycikkét osztotta újra azzal a felvezetővel, hogy „Orbán Viktor washingtoni látogatása alkalmából itt egy emlékeztető arról, hogy Orbánnak köszönhetően Magyarország korrupt, stagnál, és szegény”.

Annál hangosabban szól viszont a vészharang Kijevben.

A Ruszlan Kivan ukrán oligarcha birtokában lévő Kyiv Post, a kijevi kormány legfontosabb angol nyelvű lapja Trump elnök híres könyvének címére utalva „Art of Loophole”, azaz „A kibúvó művészete” címmel közölt cikket a Trump-Orbán megállapodásról, amely szerintük „árulás, amely milliárdokat juttat a Kremlnek”. A szankciós kivételről szóló megállapodás mellett a kijevi orgánum szemét szúrja az is, hogy a fehér házi találkozó „a nyugati szolidaritás számára kihagyott lehetőség volt”, ehelyett