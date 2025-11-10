BBC: igen, hazudtak minden hullámhosszon

Sőt, még olyan esetekben is a palesztin narratívát erősítették, amikor tudván tudták, hogy az hazugság – áll a Prescott-jelentésben.

Másrészt fogták Donald Trump amerikai elnök 2021. január 6-i beszédét, és úgy vágták össze, hogy alátámassza a sugalmazott narratívát, miszerint az elnök a Capitolium ostromára, erőszakra buzdítana. Ehhez az elnök beszédéből a Panoram acímű adásban összevágták a különböző mondatokat. Ahhoz, hogy „elmegyünk a Capitoliumhoz, és én ott leszek veletek”, egy 54 perccel későbbi részből odaszerkesztették, hogy „és pokoli módon fogunk harcolni, és ha nem harcolunk majd pokolian, mi nem leszünk többé egy ország”, majd az egészre rávágták az épület felé vonuló tömeget, összefüggésbe helyezve a kijelentéssel, és persze a későbbi, ott történt erőszakkal.

Közben valójában Trump a capitoliumos résznél azt mondta, hogy velük fog sétálni, „és éljenezni fogjuk bátor szenátorainkat, kongresszusi képviselőinket és képviselőnőinket”,

illetve „békésen és hazafiasan hallatjuk a hangunkat”, a pokoli harcról szóló rész pedig majdnem egy órávak később egy metaforikus üzenet volt, olyasféle kijelentésekkel megelőzve, mint hogy „a legragyogóbb napjaink még előttünk vannak”, és hasonlók. Ismerve, hogy Trump milyen hercehurcákon kellett, hogy keresztülmenjen emiatt a hamis narratíva miatt, döbbenetes, hogy az oly’ magasra tartott brit közmédia bevállalta, hogy a valóság elferdítése kedvéért egy politikai párt összevágott videóreklámjának a szintjén végzi a munkáját.

Nos, bár nem dolgozom száz éve a médiában – és történelmi okokból nálunk azért itt-ott csorbultak az efféle folyamatok ez idő alatt, de – azt biztosan tudom, hogy a BBC mindig egyfajta mércét jelentett a köztudatban, amihez képest vagyunk ilyenek vagy olyanok, mármint mi itt, Vasfüggöny-Európában. Már ha vagyunk bármilyenek, illetve létezünk egyáltalán. Daniel Hallin és Paolo Mancini az ezredforduló környékén még nem érezte szükségét, hogy szót vesztegessen ránk, ő csak a mediterrán országokig merészkedett, amikor az európai médiarendszereket taglalta, és