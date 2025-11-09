Ft
11. 09.
vasárnap
demkó attila BBC Donald Trump

A BBC-vel két interjú élményem volt, rosszak a tapasztalataim

2025. november 09. 21:14

Az előbb lemondott a BBC két vezetője a Trump botrány miatt.

2025. november 09. 21:14
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Az előbb lemondott a BBC két vezetője a Trump botrány miatt. 

A BBC-vel két interjú élményem volt. Az egyikben 2022-ben, ami rádiónak ment, egyértelműen kikötöttem előre, hogy a magyar belpolitikáról ne kérdezzenek, ezt se külföldön, se itthon nem teszem, ne is kérjék, tényleg nem követem a fejleményeket, közvéleménykutatásokat, stb. és a napi ketrecharcban sem akarok részt venni.

Persze, hogy kérdezett direkt belpolitikáról, nem éreztem korrektnek.

A másik Nick Thorpe Trianon cikke volt 5 éve – elmondtam neki, hogy a seb nem 100 éves, hanem ma is élő, folyamatosak a magyarellenes incidensek, Úz völgye stb. Nyilván szíve joga hogy egy szót se hozzon le több mint egy órányi beszélgetésből, de nagyon egyoldalúra sikerült a mutatvány, felmondva a baloldali toposzokat és elkenve a tragédia nagyságát és élő voltát. Tehát, hogy milyen élmények formáltak mondjuk a nyugati liberális sajtóval, és miért őket kritizálom és nem a Fox-ot?

Mert nem jók az élmények, rosszak a tapasztalataim.”

Nyitókép forrása: Ben STANSALL / AFP

FeketeFehér
2025. november 09. 22:23
"catalina11 2025. november 09. 22:04 ez Thorpe is egy nagy tróger" Azt se tudod, ki az a Nick Thorpe. :))))
FeketeFehér
2025. november 09. 22:22
A BBC még most is az egyik legmegbízhatóbb hír és tartalomszolgáltató. Trumpli úr sajátos agymenéseit megvágni amúgy meglehetősen nagy kihívás. Jó, a BBC mondjuk egyszer nem úgy vágta meg, hogy Trumpli úr szívének kedves legyen. :)))
catalina11
2025. november 09. 22:04
A másik Nick Thorpe Trianon cikke volt 5 éve – elmondtam neki, hogy a seb nem 100 éves, hanem ma is élő, folyamatosak a magyarellenes incidensek, Úz völgye stb. Nyilván szíve joga hogy egy szót se hozzon le több mint egy órányi beszélgetésből, de nagyon egyoldalúra sikerült a mutatvány, felmondva a baloldali toposzokat és elkenve a tragédia nagyságát és élő voltát. " ez Thorpe is egy nagy tróger.
kulszek
2025. november 09. 21:25
Mióta kiléptek az EU-ból nem olvasom őket. És nem ezért hanem megelégeltem a csúsztatásokat, manipulálásokat.
