„Az előbb lemondott a BBC két vezetője a Trump botrány miatt.

A BBC-vel két interjú élményem volt. Az egyikben 2022-ben, ami rádiónak ment, egyértelműen kikötöttem előre, hogy a magyar belpolitikáról ne kérdezzenek, ezt se külföldön, se itthon nem teszem, ne is kérjék, tényleg nem követem a fejleményeket, közvéleménykutatásokat, stb. és a napi ketrecharcban sem akarok részt venni.

Persze, hogy kérdezett direkt belpolitikáról, nem éreztem korrektnek.

A másik Nick Thorpe Trianon cikke volt 5 éve – elmondtam neki, hogy a seb nem 100 éves, hanem ma is élő, folyamatosak a magyarellenes incidensek, Úz völgye stb. Nyilván szíve joga hogy egy szót se hozzon le több mint egy órányi beszélgetésből, de nagyon egyoldalúra sikerült a mutatvány, felmondva a baloldali toposzokat és elkenve a tragédia nagyságát és élő voltát. Tehát, hogy milyen élmények formáltak mondjuk a nyugati liberális sajtóval, és miért őket kritizálom és nem a Fox-ot?

Mert nem jók az élmények, rosszak a tapasztalataim.”