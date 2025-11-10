Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést Washingtonban – Replika (VIDEÓ!)

Megfenyegette Magyarországot Zelenszkij: olyan választ kapott, amit soha nem fog elfelejteni (VIDEÓ)
„Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért” – jelentette ki Menczer Tamás.
Sikerrel járt a „magyar nap” Washingtonban: a tét a rezsicsökkentés megvédése volt, Orbán Viktor pedig meggyőzte erről Trumpot.
A magyar miniszterelnök jött, látott és győzött: múlt pénteken megvédte az alacsony rezsiárakat Washingtonban, hiszen Trump elnök megadta az orosz energiára kivetett szankciók alóli mentességet hazánknak.
Egyes számítások szerint szinte azonnal két és félszeresére emelkedtek volna a rezsiárak, ha nem sikerül elérni ezt a megállapodást. Így tehát kézzelfogható, a magyar emberek által érzékelhető eredménnyel zárult a magyar nap az USA fővárosában.
A magyar kormány diplomáciai sikeréről, és a Trump-Orbán csúcs utáni kétségbeesett tiszás reakciókról szólt a Replika új adása.
