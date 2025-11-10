Ft
11. 10.
hétfő
rezsicsökkentés orosz energiahordozók Washington Donald Trump Hoppál Hunor Orbán Viktor

Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést Washingtonban – Replika (VIDEÓ!)

2025. november 10. 16:01

Sikerrel járt a „magyar nap” Washingtonban: a tét a rezsicsökkentés megvédése volt, Orbán Viktor pedig meggyőzte erről Trumpot.

2025. november 10. 16:01
null

A magyar miniszterelnök jött, látott és győzött: múlt pénteken megvédte az alacsony rezsiárakat Washingtonban, hiszen Trump elnök megadta az orosz energiára kivetett szankciók alóli mentességet hazánknak.

Egyes számítások szerint szinte azonnal két és félszeresére emelkedtek volna a rezsiárak, ha nem sikerül elérni ezt a megállapodást. Így tehát kézzelfogható, a magyar emberek által érzékelhető eredménnyel zárult a magyar nap az USA fővárosában.

A magyar kormány diplomáciai sikeréről, és a Trump-Orbán csúcs utáni kétségbeesett tiszás reakciókról szólt a Replika új adása.

Nézze vissza a műsort a Kontextus YouTube-csatornáján!

Összesen 5 komment

dejavu
2025. november 10. 16:39
úgy látszik már csutak is feladta.
csulak
2025. november 10. 16:31
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
nogradi
2025. november 10. 16:15
A reptéren tudta meg a Blikk volt főszerkesztője, hogy a NER megveszi a lapot, mire visszaért, már üres volt az asztala
