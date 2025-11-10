Orbán Viktor megvédte a rezsicsökkentést Washingtonban – Replika (VIDEÓ!)

A magyar miniszterelnök jött, látott és győzött: múlt pénteken megvédte az alacsony rezsiárakat Washingtonban, hiszen Trump elnök megadta az orosz energiára kivetett szankciók alóli mentességet hazánknak.

Egyes számítások szerint szinte azonnal két és félszeresére emelkedtek volna a rezsiárak, ha nem sikerül elérni ezt a megállapodást. Így tehát kézzelfogható, a magyar emberek által érzékelhető eredménnyel zárult a magyar nap az USA fővárosában.

A magyar kormány diplomáciai sikeréről, és a Trump-Orbán csúcs utáni kétségbeesett tiszás reakciókról szólt a Replika új adása.