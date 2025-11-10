Mindent átírhat a MÁV legújabb bejelentése

A Világgazdaság egy újabb látványos előrelépésről számolt be a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal magyarországi szakaszán. A felújítás alatt álló „150-es vonal” Dunavarsány és Kunszentmiklós közötti szakaszán már próbaüzembe állították a nagy teljesítményű Gigant mozdonyokat, amelyek napokon át tesztelték a korszerűsített pályát.

A lap szerint ez a beruházás több mint egyszerű vonalfelújítás: a magyar oldalon 150 km-nél is hosszabb szakasz villamosított, kétvágányú, nagysebességű pályaként újul meg. A cél, hogy a fővárosból Szerbia irányába

akár 160 km/órás sebességgel közlekedő vonatok indulhassanak el, míg a szerb szakaszon már 200 km/órával haladó szerelvények is várhatók.

A projekt stratégiai jelentősége sem kérdőjelezhető meg: nem csupán Magyarország és Szerbia közlekedését gyorsítja fel, hanem a görögországi Pireuszból induló kínai áruforgalomnak is kulcsfontosságú logisztikai tengelyt nyújt a Balkánon keresztül Közép-Európába.