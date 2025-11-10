Mindent átírhat a MÁV legújabb bejelentése

Küszöbön a történelmi pillanat: itt az óriási bejelentés a Budapest–Belgrád vasútvonalról
A beruházás kulcsfontosságú Magyarország számára.
A Budapest–Belgrád vasútvonal nem fog megállni a magyar fővárosnál.
A Világgazdaság egy újabb látványos előrelépésről számolt be a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal magyarországi szakaszán. A felújítás alatt álló „150-es vonal” Dunavarsány és Kunszentmiklós közötti szakaszán már próbaüzembe állították a nagy teljesítményű Gigant mozdonyokat, amelyek napokon át tesztelték a korszerűsített pályát.
A lap szerint ez a beruházás több mint egyszerű vonalfelújítás: a magyar oldalon 150 km-nél is hosszabb szakasz villamosított, kétvágányú, nagysebességű pályaként újul meg. A cél, hogy a fővárosból Szerbia irányába
akár 160 km/órás sebességgel közlekedő vonatok indulhassanak el, míg a szerb szakaszon már 200 km/órával haladó szerelvények is várhatók.
A projekt stratégiai jelentősége sem kérdőjelezhető meg: nem csupán Magyarország és Szerbia közlekedését gyorsítja fel, hanem a görögországi Pireuszból induló kínai áruforgalomnak is kulcsfontosságú logisztikai tengelyt nyújt a Balkánon keresztül Közép-Európába.
Ezt is ajánljuk a témában
A beruházás kulcsfontosságú Magyarország számára.
Mindezek alapján a magyar szakasz átadása immár közeli célnak tűnik – szakértők és hivatalos közlések
egyaránt 2025 végi vagy 2026 eleji dátumról beszélnek.
Az utazóközönség számára ez nem csupán papíron korszakváltást jelent: radikálisan rövidülhet a menetidő Budapest és Belgrád között, a teherforgalom pedig jelentősen hatékonyabb útvonalhoz jut – ami végső soron versenyelőny lehet Magyarország számára a régiós logisztikában.
A portálon kiemelik azt is: azon túlmenően, hogy a gigaberuházás a szerb és magyar fővárost is összeköti majd, alig több mint két és fél órás menetidővel, a MÁV és az osztrák állami vasút megállapodásának köszönhetően egészen Bécsig lehet majd utazni kényelmes és tervezhető átszállási idővel – erősítette meg a Világgazdaságnak a MÁV. A nagyjából 800 milliárd forintból, kínai hitel bevonásával megvalósuló vasútfejlesztési projekt országokat átszelő logisztikai folyosó, amely gazdasági, geopolitikai és közlekedési szempontból is jelentős.
Nyitókép: Facebook