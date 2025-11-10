Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország Budapest Szerbia

Mindent átírhat a MÁV legújabb bejelentése

2025. november 10. 20:49

A Budapest–Belgrád vasútvonal nem fog megállni a magyar fővárosnál.

2025. november 10. 20:49
null

A Világgazdaság egy újabb látványos előrelépésről számolt be a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal magyarországi szakaszán. A felújítás alatt álló „150-es vonal” Dunavarsány és Kunszentmiklós közötti szakaszán már próbaüzembe állították a nagy teljesítményű Gigant mozdonyokat, amelyek napokon át tesztelték a korszerűsített pályát.

A lap szerint ez a beruházás több mint egyszerű vonalfelújítás: a magyar oldalon 150 km-nél is hosszabb szakasz villamosított, kétvágányú, nagysebességű pályaként újul meg. A cél, hogy a fővárosból Szerbia irányába 

akár 160 km/órás sebességgel közlekedő vonatok indulhassanak el, míg a szerb szakaszon már 200 km/órával haladó szerelvények is várhatók. 

A projekt stratégiai jelentősége sem kérdőjelezhető meg: nem csupán Magyarország és Szerbia közlekedését gyorsítja fel, hanem a görögországi Pireuszból induló kínai áruforgalomnak is kulcsfontosságú logisztikai tengelyt nyújt a Balkánon keresztül Közép-Európába. 

Ezt is ajánljuk a témában

Mindezek alapján a magyar szakasz átadása immár közeli célnak tűnik – szakértők és hivatalos közlések 

egyaránt 2025 végi vagy 2026 eleji dátumról beszélnek. 

Az utazóközönség számára ez nem csupán papíron korszakváltást jelent: radikálisan rövidülhet a menetidő Budapest és Belgrád között, a teherforgalom pedig jelentősen hatékonyabb útvonalhoz jut – ami végső soron versenyelőny lehet Magyarország számára a régiós logisztikában.

A portálon kiemelik azt is: azon túlmenően, hogy a gigaberuházás a szerb és magyar fővárost is összeköti majd, alig több mint két és fél órás menetidővel, a MÁV és az osztrák állami vasút megállapodásának köszönhetően egészen Bécsig lehet majd utazni kényelmes és tervezhető átszállási idővel – erősítette meg a Világgazdaságnak a MÁV. A nagyjából 800 milliárd forintból, kínai hitel bevonásával megvalósuló vasútfejlesztési projekt országokat átszelő logisztikai folyosó, amely gazdasági, geopolitikai és közlekedési szempontból is jelentős.

Nyitókép: Facebook

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. november 10. 21:13
» Mindent átírhat a MÁV legújabb bejelentése« A szomszédban van egy üres telek, azt a nevemre lesz szíves!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!