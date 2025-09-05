Küszöbön a történelmi pillanat: itt az óriási bejelentés a Budapest–Belgrád vasútvonalról

Óriási előrelépés történt a Budapest–Belgrád vasútvonal ügyében: a szerb szakasz elkészült, és 15 napon belül megnyílhat a forgalom előtt – írja a vg.hu. Aleksandar Vucic szerb elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő a pekingi találkozójukon közösen jelentették be a hírt,

megerősítve a két ország „acélos barátságát”.

A vasútvonal az Új Selyemút európai kapujaként nemcsak logisztikai szempontból bír stratégiai jelentőséggel, hanem Kína és a Nyugat-Balkán gazdasági együttműködésének zászlóshajójává is vált.

A beruházás Magyarország számára is kulcsfontosságú.

A magyar-szerb-kínai együttműködés révén hazánk a közép-európai szállítási folyosók egyik meghatározó szereplőjévé válhat. A gyorsvasút lehetővé teszi, hogy a magyar és a szerb főváros között jóval rövidebb idő alatt utazhassanak az emberek és a térségbe érkező áruk, ezzel növelve hazánk versenyképességét és gazdasági súlyát. Nem véletlen, hogy a projektet mindhárom ország kiemelt fontosságúnak tekinti.