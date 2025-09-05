Ft
Aleksandar Vucic Budapest Hszi Csin-ping Belgrád vasútvonal

Küszöbön a történelmi pillanat: itt az óriási bejelentés a Budapest–Belgrád vasútvonalról

2025. szeptember 05. 06:31

A beruházás kulcsfontosságú Magyarország számára.

2025. szeptember 05. 06:31
null

Óriási előrelépés történt a Budapest–Belgrád vasútvonal ügyében: a szerb szakasz elkészült, és 15 napon belül megnyílhat a forgalom előtt – írja a vg.hu. Aleksandar Vucic szerb elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő a pekingi találkozójukon közösen jelentették be a hírt, 

megerősítve a két ország „acélos barátságát”.

A vasútvonal az Új Selyemút európai kapujaként nemcsak logisztikai szempontból bír stratégiai jelentőséggel, hanem Kína és a Nyugat-Balkán gazdasági együttműködésének zászlóshajójává is vált.

A beruházás Magyarország számára is kulcsfontosságú.

A magyar-szerb-kínai együttműködés révén hazánk a közép-európai szállítási folyosók egyik meghatározó szereplőjévé válhat. A gyorsvasút lehetővé teszi, hogy a magyar és a szerb főváros között jóval rövidebb idő alatt utazhassanak az emberek és a térségbe érkező áruk, ezzel növelve hazánk versenyképességét és gazdasági súlyát. Nem véletlen, hogy a projektet mindhárom ország kiemelt fontosságúnak tekinti.

Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban hangsúlyozta: tisztában van azzal, mekkora felelősséget jelent a vasútvonal átadása Magyarország számára. Éppen ezért minden döntését a biztonság, a megbízhatóság és a hosszú távú működés jegyében hozza meg. 

Nyitókép: MTI/EPA/Hszinhua/Ting Lin

