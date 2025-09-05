Küszöbön a történelmi pillanat: itt az óriási bejelentés a Budapest–Belgrád vasútvonalról

Lázár János lehűtötte a kedélyeket, terítékre kerültek a MÁV ügyei
A nyári szünet után a miniszter újra elkezdi a nyilvános Közlekedésinfókat. Az elsőn máris több fontos bejelentést tett.
A beruházás kulcsfontosságú Magyarország számára.
Óriási előrelépés történt a Budapest–Belgrád vasútvonal ügyében: a szerb szakasz elkészült, és 15 napon belül megnyílhat a forgalom előtt – írja a vg.hu. Aleksandar Vucic szerb elnök és Hszi Csin-ping kínai államfő a pekingi találkozójukon közösen jelentették be a hírt,
megerősítve a két ország „acélos barátságát”.
A vasútvonal az Új Selyemút európai kapujaként nemcsak logisztikai szempontból bír stratégiai jelentőséggel, hanem Kína és a Nyugat-Balkán gazdasági együttműködésének zászlóshajójává is vált.
A beruházás Magyarország számára is kulcsfontosságú.
A magyar-szerb-kínai együttműködés révén hazánk a közép-európai szállítási folyosók egyik meghatározó szereplőjévé válhat. A gyorsvasút lehetővé teszi, hogy a magyar és a szerb főváros között jóval rövidebb idő alatt utazhassanak az emberek és a térségbe érkező áruk, ezzel növelve hazánk versenyképességét és gazdasági súlyát. Nem véletlen, hogy a projektet mindhárom ország kiemelt fontosságúnak tekinti.
Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban hangsúlyozta: tisztában van azzal, mekkora felelősséget jelent a vasútvonal átadása Magyarország számára. Éppen ezért minden döntését a biztonság, a megbízhatóság és a hosszú távú működés jegyében hozza meg.
