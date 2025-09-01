Ft
Széchenyi Kártya Hegyi Zsolt MÁV KRESZ Lázár János

Lázár János lehűtötte a kedélyeket, terítékre kerültek a MÁV ügyei

2025. szeptember 01. 11:59

A nyári szünet után a miniszter újra elkezdi a nyilvános Közlekedésinfókat. Az elsőn máris több fontos bejelentést tett.

2025. szeptember 01. 11:59
null

Idén 150 ezer forinttal megemelik a juttatásokat Széchenyi Kártya formájában – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a hétfői Közlekedésinfón. Mint mondta, a szakszervezetekkel 3 éves bérmegállapodást kötöttek. 570 ezer forint volt az átlag bruttó bér a csoportnál, amikor átvette a cég irányítását, most 724 ezer forint, ami a nemzetgazdasági átlag felett van.

Az Index beszámolója szerint Lázár egy másik fontos változásra is emlékeztetett: 

december 1-től érkezik az új személyszállítási törvény, 

amelyet a miniszter személyszállítási alkotmánynak tekint, mert tartalmazza a minimumszolgáltatást. A tárcavezető rögzítette: 3200 településnek alanyi jogon biztosítani kell, hogy minden nap háromszor eljuthassanak a lakosok a járási központba és visszajussanak onnan. Kétszer a járásközpont és a megyeközpont, valamint megyeközpont és megyeközpont, továbbá a megyeközpont és főváros között is biztosítani kell az eljutást. Ma 2200 településen ennél többet szolgáltatnak, viszont van ezer olyan település, ami ennél kevesebb szolgáltatást kap. Ez december 1-től megváltozik, több szolgáltatást biztosítanak, konzultálnak az érintett polgármesterekkel, felmérik, hogy mi az igény.

A miniszter a készülő új KRESZ-szel kapcsolatban elmondta: 2025 szeptember végén új konzultációt indítanak, amihez mindenki csatlakozhat.

A legnagyobb kihívást szerinte az emberi élet védelme és a baleset elkerülése jelenti. Újraszabályozzák a vezetéshez szükséges jogi feltételeket, a forgalomba helyezési feltételeket, a gépjárművek közlekedését és az utak táblázási rendszerét. Nagy viták vannak többek között a rollerek és a sebesség kérdésében.

Mint mondta, 

szeretné, ha még ebben a kormányzati ciklusban, legkésőbb jövő tavaszig elfogadnák az új KRESZT, és 2026 szeptemberében életbe lépne.

Lázár János javaslattal élt a gazdagabb önkormányzatokat érintő szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban. A tárcavezető kezdeményezte, hogy a szolidaritási hozzájárulásból akár még idén, de 2026-tól mindenképpen írhassa le azt az összeget az önkormányzat, amelyet állami vagy önkormányzati út fejlesztésére költ. 20 százalék válhatna ilyen módon leírhatóvá.

Idén lezárják a Budapest-Belgrád vasútvonal építését, 

de Lázár János részben a Szerbiában történtek, részben a tisztes elszámolás miatt átvilágíttatja a beruházás műszaki és pénzügyi tartalmát. Ehhez uniós külső szakértőt, a TÜV minőségbiztosítót vonják be.

316 millió forint késési biztosítást fizettek ki, ez kevesebb, mint amennyire számítottak, tavaly nyárhoz képest felére csökkent a 20 percnél többet késő vonatok száma. A menetrendszerűség jobb volt, mint tavaly nyáron – mondta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán 

 

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
ed02222
2025. szeptember 01. 14:27
Erőlködj csak tiszavirág...
kiabrandult-fideszes
2025. szeptember 01. 14:12
Te patkány geci, vadászkastélyt építtettél magadnak, elkeríttetted a közutat hozzá, meg felújíttattad állami pénzből... Mi a bárcás kurva anyádról beszélsz?
Marslakii
2025. szeptember 01. 13:55
Remélem, alaposan kiglancolják a Keletit, mert az az épület a MÁV Notre Dame-ja!
kimirszen
2025. szeptember 01. 13:54
catalina11 2025. szeptember 01. 13:39 316 millió forint késési biztosítást fizettek ki, Ez bizonyára Magyar Péter "érdeme"! Ez a hazugság érdeme. A megyebérlteseknek milyen kártérítés jár a késés miatt?
