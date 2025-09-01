Lázár János lehűtötte a kedélyeket, terítékre kerültek a MÁV ügyei

Lázár János exkluzív kulisszatitkokat árult el a Lázárinfókról (VIDEÓ)
„A nyarat megnyertük, a választást pedig meg fogjuk” – üzente a Tranziton a miniszter.
A nyári szünet után a miniszter újra elkezdi a nyilvános Közlekedésinfókat. Az elsőn máris több fontos bejelentést tett.
Idén 150 ezer forinttal megemelik a juttatásokat Széchenyi Kártya formájában – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a hétfői Közlekedésinfón. Mint mondta, a szakszervezetekkel 3 éves bérmegállapodást kötöttek. 570 ezer forint volt az átlag bruttó bér a csoportnál, amikor átvette a cég irányítását, most 724 ezer forint, ami a nemzetgazdasági átlag felett van.
Az Index beszámolója szerint Lázár egy másik fontos változásra is emlékeztetett:
december 1-től érkezik az új személyszállítási törvény,
amelyet a miniszter személyszállítási alkotmánynak tekint, mert tartalmazza a minimumszolgáltatást. A tárcavezető rögzítette: 3200 településnek alanyi jogon biztosítani kell, hogy minden nap háromszor eljuthassanak a lakosok a járási központba és visszajussanak onnan. Kétszer a járásközpont és a megyeközpont, valamint megyeközpont és megyeközpont, továbbá a megyeközpont és főváros között is biztosítani kell az eljutást. Ma 2200 településen ennél többet szolgáltatnak, viszont van ezer olyan település, ami ennél kevesebb szolgáltatást kap. Ez december 1-től megváltozik, több szolgáltatást biztosítanak, konzultálnak az érintett polgármesterekkel, felmérik, hogy mi az igény.
A miniszter a készülő új KRESZ-szel kapcsolatban elmondta: 2025 szeptember végén új konzultációt indítanak, amihez mindenki csatlakozhat.
A legnagyobb kihívást szerinte az emberi élet védelme és a baleset elkerülése jelenti. Újraszabályozzák a vezetéshez szükséges jogi feltételeket, a forgalomba helyezési feltételeket, a gépjárművek közlekedését és az utak táblázási rendszerét. Nagy viták vannak többek között a rollerek és a sebesség kérdésében.
Mint mondta,
szeretné, ha még ebben a kormányzati ciklusban, legkésőbb jövő tavaszig elfogadnák az új KRESZT, és 2026 szeptemberében életbe lépne.
Lázár János javaslattal élt a gazdagabb önkormányzatokat érintő szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban. A tárcavezető kezdeményezte, hogy a szolidaritási hozzájárulásból akár még idén, de 2026-tól mindenképpen írhassa le azt az összeget az önkormányzat, amelyet állami vagy önkormányzati út fejlesztésére költ. 20 százalék válhatna ilyen módon leírhatóvá.
Idén lezárják a Budapest-Belgrád vasútvonal építését,
de Lázár János részben a Szerbiában történtek, részben a tisztes elszámolás miatt átvilágíttatja a beruházás műszaki és pénzügyi tartalmát. Ehhez uniós külső szakértőt, a TÜV minőségbiztosítót vonják be.
316 millió forint késési biztosítást fizettek ki, ez kevesebb, mint amennyire számítottak, tavaly nyárhoz képest felére csökkent a 20 percnél többet késő vonatok száma. A menetrendszerűség jobb volt, mint tavaly nyáron – mondta Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán