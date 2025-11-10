Hernádi Zsolt: Ez fantasztikus hír a MOL számára

A Mol elnök-vezérigazgatója szerint ez jó hír a fogyasztóknak is, hiszen így ugyanazt a szolgáltatást ugyanolyan áron vehetik igénybe, amit már megszoktak. Ráadásul a forint árfolyama most csökkenti is az árat Hernádi szerint.

Orbán Viktornak miniszterelnöknek igaza van abban, hogy a megállapodás nélkül egy kiszámíthatatlan ármozgás jöhetett volna – mondta a Mol elnök-vezérigazgatója, aki konkrét példaként a 2022-es évet említette, amikor az ukrajnai háború kitörése miatt felment az olajár, néhány termék esetén pedig a 700 forintot is meghaladta.

Az Adria-kőolajvezetékről, mint lehetséges alternatív útvonalról Hernádi azt hangsúlyozta, hogy

nem az éves szállítási mennyiség a lényeg, hanem a napi, hiszen a finomítók az alapján tudnak dolgozni.

Ráadásul a sajtóban a mennyiségről is ellentétes információk jelennek meg: a horvátokkal 10–10,5 millió tonnáról állapodtak meg, amit aztán a politika már 11, de adott esetben akár már 15 millió tonnára kerekített fel, miközben még a 11 millió tonnányi forgalmat sem tesztelték le, hogy lehetséges-e. Utóbbiról elmondta: ezeknek a tesztelése egyelőre nem zárult biztató eredményekkel.