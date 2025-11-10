Ft
Ficonak elege lett: olyan lépésre szánta el magát, amire senki sem számított

2025. november 10. 18:32

Szlovákiában újabb politikai földrengés készül.

2025. november 10. 18:32
Robert Fico miniszterelnök tervei szerint lemondatná a nemzeti vasúttársaság teljes vezetését — jelezve, hogy a közlekedési infrastruktúra, különösen a vasút, immár nem csupán gazdasági kérdés, hanem állami biztonsági ügy is – számolt be az Economx. A döntés közvetlen előzménye a múlt héten bekövetkezett súlyos vonatbaleset Szlovákiában: két gyorsvonat ütközött, több ember megsérült, 

és az esemény után azonnal megindult a politikai felelősség keresése. 

Fico miniszterelnök – aki korábban az ukrán energiatranzit ügyeiben is kemény álláspontra helyezkedett – most azt hangoztatja: ha a vasút nem működik megbízhatóan és biztonságosan, akkor az ország nem képes megvédeni saját közlekedési gerincét.

A „vezetés eltávolítása” lépése több üzenetet hordoz: egyrészt, hogy a kormány nem hagyja szó nélkül a rendszerhibákat; másrészt pedig, hogy a közlekedés és infrastruktúra ügye immár állami prioritássá emelkedett Szlovákiában. Mindez azt is tükrözi, hogy Fico vezetése alatt a hatáskörök és az állam szerepe újraértelmeződik – ha egy intézmény nem áll a helyzet magaslatán, azonnal cserélődik.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

