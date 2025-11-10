Ficonak elege lett: olyan lépésre szánta el magát, amire senki sem számított

Robert Fico miniszterelnök tervei szerint lemondatná a nemzeti vasúttársaság teljes vezetését — jelezve, hogy a közlekedési infrastruktúra, különösen a vasút, immár nem csupán gazdasági kérdés, hanem állami biztonsági ügy is – számolt be az Economx. A döntés közvetlen előzménye a múlt héten bekövetkezett súlyos vonatbaleset Szlovákiában: két gyorsvonat ütközött, több ember megsérült,

és az esemény után azonnal megindult a politikai felelősség keresése.

Fico miniszterelnök – aki korábban az ukrán energiatranzit ügyeiben is kemény álláspontra helyezkedett – most azt hangoztatja: ha a vasút nem működik megbízhatóan és biztonságosan, akkor az ország nem képes megvédeni saját közlekedési gerincét.