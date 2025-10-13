Szlovákiai vonattragédia – megszólalt Robert Fico

Iszonyú baleset: összeütközött két személyszállító vonat a magyar határ közvetlen közelében (VIDEÓ)
A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van.
A szlovák miniszterelnök mindenkit óva intett attól, hogy a történtek kapcsán elhamarkodott kijelentéseket tegyen.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, összeütközött két gyorsvonat hétfőn reggel Szlovákiában Rozsnyó közelében. A vonatbalesetnek legalább száz sérültje van. A baleset oka egyelőre ismeretlen, a szlovák rendőrség nyomozást indított.
A Robert Fico miniszterelnök is megszólalt a történtek kapcsán. Robert Fico Facebook-bejegyzésében gyors felépülést kívánt a Rozsnyó körzetében történt reggeli vasúti baleset valamennyi sérültjének, és
kifejezte abéli reményét, hogy nem lesznek halálos áldozatok.
A posztból kiderült, a szlovák kormányfő közvetlen kapcsolatban áll Jozef Ráz közlekedési miniszterrel és Matus Sutaj Estok belügyminiszterrel, akik már úton vannak a tragédia helyszínére.
Mindenkit óva intek attól, hogy idejekorán következtetéseket vonjon le a baleset kapcsán, a tragédia okait alapos vizsgálatnak kell tisztáznia”
– zárta gondolait Robert Fico.
A TASR szlovák hírügynökség idézte a belügyminisztert, aki szerint a balesetet minden bizonnyal emberi hiba okozta, valószínűsíthetően az egyik mozdonyvezető nem adta meg az elsőbbséget a másiknak. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy a baleset körülményeinek tisztázása még folyamatban van.
Az állami tulajdonban lévő Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője, Ján Bacek az esetet követően arról beszélt, hogy a baleset délelőtt 10 óra előtt néhány perccel történt, éppen azon a helyen, ahol a sínpárok egyvágányú pályává válnak. „Az ütközéshez vezető okokat még vizsgáljuk. Jelenleg az utasok és a vonatokon dolgozó alkalmazottak mentésével és evakuálásával foglalkozunk” – olvasható a TASR tájékoztatójában.
