Szlovákiai vonattragédia – megszólalt Robert Fico

Mint arról a Mandiner is beszámolt, összeütközött két gyorsvonat hétfőn reggel Szlovákiában Rozsnyó közelében. A vonatbalesetnek legalább száz sérültje van. A baleset oka egyelőre ismeretlen, a szlovák rendőrség nyomozást indított.

A Robert Fico miniszterelnök is megszólalt a történtek kapcsán. Robert Fico Facebook-bejegyzésében gyors felépülést kívánt a Rozsnyó körzetében történt reggeli vasúti baleset valamennyi sérültjének, és

kifejezte abéli reményét, hogy nem lesznek halálos áldozatok.

A posztból kiderült, a szlovák kormányfő közvetlen kapcsolatban áll Jozef Ráz közlekedési miniszterrel és Matus Sutaj Estok belügyminiszterrel, akik már úton vannak a tragédia helyszínére.