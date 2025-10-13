Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
TASR Robert Fico hírügynökség tragédia vizsgálat belügyminiszter baleset Rozsnyó

Szlovákiai vonattragédia – megszólalt Robert Fico

2025. október 13. 14:15

A szlovák miniszterelnök mindenkit óva intett attól, hogy a történtek kapcsán elhamarkodott kijelentéseket tegyen.

2025. október 13. 14:15
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, összeütközött két gyorsvonat hétfőn reggel Szlovákiában Rozsnyó közelében. A vonatbalesetnek legalább száz sérültje van. A baleset oka egyelőre ismeretlen, a szlovák rendőrség nyomozást indított.

A Robert Fico miniszterelnök is megszólalt a történtek kapcsán. Robert Fico Facebook-bejegyzésében gyors felépülést kívánt a Rozsnyó körzetében történt reggeli vasúti baleset valamennyi sérültjének, és 

kifejezte abéli reményét, hogy nem lesznek halálos áldozatok.

A posztból kiderült, a szlovák kormányfő közvetlen kapcsolatban áll Jozef Ráz közlekedési miniszterrel és Matus Sutaj Estok belügyminiszterrel, akik már úton vannak a tragédia helyszínére. 

Mindenkit óva intek attól, hogy idejekorán következtetéseket vonjon le a baleset kapcsán, a tragédia okait alapos vizsgálatnak kell tisztáznia”

– zárta gondolait Robert Fico.

Nagy erőkkel folyik a vizsgálat

A TASR szlovák hírügynökség idézte a belügyminisztert, aki szerint a balesetet minden bizonnyal emberi hiba okozta, valószínűsíthetően az egyik mozdonyvezető nem adta meg az elsőbbséget a másiknak. Ugyanakkor elmondta azt is, hogy a baleset körülményeinek tisztázása még folyamatban van.

Az állami tulajdonban lévő Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) szóvivője, Ján Bacek az esetet követően arról beszélt, hogy a baleset délelőtt 10 óra előtt néhány perccel történt, éppen azon a helyen, ahol a sínpárok egyvágányú pályává válnak. „Az ütközéshez vezető okokat még vizsgáljuk. Jelenleg az utasok és a vonatokon dolgozó alkalmazottak mentésével és evakuálásával foglalkozunk” – olvasható a TASR tájékoztatójában.

Nyitókép: Sameer Al-DOUMY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. október 13. 15:42
Nálunk meg eltévedt egy vonat.
Válasz erre
0
3
bekéret
2025. október 13. 15:36
A mandi olyan félnótásokat alkalmaz cikkírásra már egy ideje, akik csak a google fordítót ismerik, a magyar nyelvet azonban nem. Így lesz a vasúti balesetből vonatbaleset, a vasúti sínből vonatsín, vasútvonalból vonatvonal, a vasutasból pedig vonatos. A cikkíró számára semmi furcsa nincs abban, hogy az elsőbbségadási szabályok figyelmen kívül hagyása okozta a két vonat ütközését, hiszen szerinte a jobbkéz szabály helyes alkalmazásával elkerülhető lett volna a baleset.
Válasz erre
0
0
sanyago
2025. október 13. 15:12
" az egyik mozdonyvezető nem adta meg az elsőbbséget a másiknak." Mi van???? Arra felé nem jelzők irányítják a forgalmat???
Válasz erre
0
1
hexahelicene
2025. október 13. 14:41
"idejekorán következtetéseket vonjon le" Én idejekorán már levontam a saját következtetésemet: ukrán művelet volt.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!