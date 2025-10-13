Iszonyú baleset: összeütközött két személyszállító vonat a magyar határ közvetlen közelében (VIDEÓ)

Szlovákiai vonattragédia – megszólalt Robert Fico
A szlovák miniszterelnök mindenkit óva intett attól, hogy a történtek kapcsán elhamarkodott kijelentéseket tegyen.
A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van.
Összeütközött két személyszállító vonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól, a szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos – jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.
A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül
– közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség okát még nem tudják. A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége, valamint egy mentőhelikopter is kiszállt, a sérültek állapotáról egyelőre többet nem lehet tudni.
(MTI)
A felvételt itt tudja megtekinteni:
Nyitókép: X