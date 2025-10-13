Ft
10. 13.
hétfő
sérülteket káosz ütközés vonat Szlovákia Rozsnyó

Iszonyú baleset: összeütközött két személyszállító vonat a magyar határ közvetlen közelében (VIDEÓ)

2025. október 13. 12:47

A szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van.

2025. október 13. 12:47
null

Összeütközött két személyszállító vonat hétfőn Szlovákiában, a Rozsnyóhoz közeli Szádalmás (Jablonov nad Turnou) közelében, néhány kilométerre a magyar határtól, a szerencsétlenségnek csaknem száz sérültje van, közülük kettőnek az állapota válságos – jelentette a TASR hírügynökség a tűzoltókra és a mentőkre hivatkozva.

A szerelvények nem sokkal délelőtt tíz óra után ütköztek össze egy olyan pályaszakaszon, amely kétvágányúból egyvágányúvá szűkül

– közölte a szlovák vasúti társaság (ZSSK), hozzátéve: a szerencsétlenség okát még nem tudják. A mentőszolgálat diszpécserközpontjának közlése szerint a helyszínre a központi mentőszolgálat öt egysége, valamint egy mentőhelikopter is kiszállt, a sérültek állapotáról egyelőre többet nem lehet tudni.

(MTI)

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI)

Nyitókép: X

 

akkkkorki
2025. október 13. 15:01
"Iszonyú baleset: összeütközött két személyszállító vonat a magyar határ közvetlen közelében" Ki volt az a vadbarom, aki ilyen főcímet ad egy SZLOVÁK balesetnek?????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hogy az ilyen marha ökröt azonnal basznám ki az MTI-től!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hülye ember! Itt meg úgy általában, vannak olvasni és írni nem tudó Tiszaszarok, akinek a kocsmai asztaltársuk felolvassa és már meg is van a baj! Helyesen az újságírónak: "Iszonyú baleset: Szlovákiában összeütközött két személyszállító vonat a magyar határ közvetlen közelében."
Chekke-Faint
2025. október 13. 14:36
A Tisza rosseb már a szlovák vasutra is reátte magát itt kommentekben....DDD
Reszelő Aladár
2025. október 13. 14:32
Én annyit tudok, hogy még ma este indulnak a kormány és személyesen Fico ellenes tüntetések, mint az történt Szerbiában is. Ha Csehország veszett is a lipsik számára, akkor ideje megrengetni Szlovákiát és valahogy tényleg elszigetelni végre a zorbánt.
linkeloe
2025. október 13. 14:19
Lázár János monnyonle!!
