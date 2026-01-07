Orbán Viktor bejelentkezett: „Mi van a nagy lapátolással?” (VIDEÓ)

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
Országszerte hólapátolással indult a nap.
„Ma is hólapátolással indult a nap” – osztotta mg közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök szerdán délelőtt.
A kormányfő feltette a fontos kérdést: „mi van a nagy lapátolással?”.
Elmondta, hamarosan meghallgatja Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját az országos hóhelyzetről.
Az operatív törzs a nap folyamán korábban már beszámolt arról, hogy valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, és az önkormányzatokat is arra kérik, vegyenek részt a közintézmények megközelíthetővé tételében.
