Ft
Ft
-1°C
-5°C
Ft
Ft
-1°C
-5°C
01. 07.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 07.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
pintér sándor belügyminiszter orbán viktor

Orbán Viktor bejelentkezett: „Mi van a nagy lapátolással?” (VIDEÓ)

2026. január 07. 12:38

Országszerte hólapátolással indult a nap.

2026. január 07. 12:38
null

„Ma is hólapátolással indult a nap” – osztotta mg közösségi oldalán Orbán Viktor miniszterelnök szerdán délelőtt.

A kormányfő feltette a fontos kérdést: „mi van a nagy lapátolással?”.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron

Elmondta, hamarosan meghallgatja Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját az országos hóhelyzetről.

Az operatív törzs a nap folyamán korábban már beszámolt arról, hogy valamennyi állami szerv teljes kapacitással dolgozik a rendkívüli havazás okozta helyzet felszámolásán, és az önkormányzatokat is arra kérik, vegyenek részt a közintézmények megközelíthetővé tételében.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. január 07. 13:57
Lapátolunk, lapátolunk:-))))) Van mit, szerencsére! A Jóisten küldte ezt a havat a földekre. Öröm kinézni a fűtött, meleg szobából a fehér hótakaróra.
Válasz erre
1
0
johannluipigus
2026. január 07. 13:43
@nyugalom "Hol vannak a szekta lapatolói" Vietnamban aratják a rizst.
Válasz erre
5
0
nyugalom
2026. január 07. 13:37
Hol vannak a szekta lapatolói?
Válasz erre
1
0
lyon-v-2
2026. január 07. 13:26
Magyar Péter buszmegállót lapátolt és megy fát osztani.... Röhej az ember. Szép dolog a segítség, de van egy kérdésem... ő milyen hátsó szándékkal teszi, milyen jogon és főként miből osztogat bármit is ? Kinek, kiknek a pénzéből osztogat ? Ezt részt nem írta le és nem is fogja... És ugye természetesen akiket megtalál azokat megpróbálja rábeszélni a maga javára és ez a része viszont már igen alattomos hajlamra vall.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!