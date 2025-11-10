A rendőrség elárulta, miért tartottak nagyszabású drograzziát a hétvégén egy belvárosi szórakozóhelyen

A rendőrség ezen eljárás nyomán jutott el ahhoz szórakozóhelyhez, amellyel kapcsolatban egyébként több lakossági bejelentést is kaptak kábítószer-fogyasztás és birtoklás miatt – közölte Fülöp Gergely.

Simó Szilveszter, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály megbízott vezetője a részletekről elmondta: november 8-án 00.55-kor jelentek meg a rendőrök a belvárosi szórakozóhelyen, majd intézkedés alá vonták az ott szórakozókat, illetve a vendéglátóegység személyzetét. Az ellenőrzés során igazoltatás és ruházatátvizsgálás is történt.

Az igazoltatás során 211 embert vontak ellenőrzés alá, közülük 49-en estek át vizeletgyorsteszten, és végül 16 emberrel szemben indítottak büntetőeljárást kábítószer-birtoklás miatt.

A pozitív gyorsteszt eredményei szerint tizenegy ember tesztje kokainra, kettőé THC-ra, egy emberé amfetaminra, egy másiké kokainra, THC-ra és amfetaminra, egy harmadik tesztje pedig kokainra és THC-ra volt pozitív – tájékoztatott az osztályvezető.

A tizenhat érintett embert nem vették őrizetbe, mindegyikük szabadlábon védekezik. Közülük három nő és tizenhárom férfi. Nemzetiségük szerint kettő török, egy spanyol, egy izraeli a többi tizenkettő pedig magyar állampolgár.