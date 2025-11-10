„Megfélemlítő módon lépett fel a rendőrség” a drograzzián a Helsinki Bizottság ügyvédje szerint

Mint arról a Mandiner is beszámolt: péntek este a budapesti rendőrség nagyszabású akciót hajtott végre egy ismert belvárosi szórakozóhelyen, miután lakossági bejelentések és hírszerzési adatok alapján célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítására koncentráltak.

A BRFK és a Készenléti Rendőrség közös akciójában a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP-részlegében

211 embert igazoltattak, 49-et állítottak elő mintavételre, és 16 embernél mutatott ki kábítószer-fogyasztást a teszt.

A helyszínen pupillavizsgálatot és vizeletminta-vételt is végeztek. Horváth László drogügyi kormánybiztos szerint büntetőeljárás indult az érintettekkel szemben, de a nyomozás ezzel nem ért véget. Az Index arról ír, hogy T. Danny is abban az V. kerületi klubban bulizott péntek este, ahol hatalmas drograzziát tartott a rendőrség. Egy szemtanú szerint a fiatal rapper nem sokkal a rajtaütés előtt hagyta el a szórakozóhelyet. Az előadó ellen nemrég indult nyomozás kábítószer-birtoklás miatt.

A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint ügyvéd a hatóságok átlépték hatáskörüket