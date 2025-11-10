Ft
„Megfélemlítő módon lépett fel a rendőrség” a drograzzián a Helsinki Bizottság ügyvédje szerint

2025. november 10. 07:43

A Partizán és a Helsinki Bizottság ügyvédje is sajnálgatja a drograzzia „áldozatait”. A számok mást mutatnak: 49 tesztelt személyből 16 szervezetében drogot találtak.

2025. november 10. 07:43
Mint arról a Mandiner is beszámolt: péntek este a budapesti rendőrség nagyszabású akciót hajtott végre egy ismert belvárosi szórakozóhelyen, miután lakossági bejelentések és hírszerzési adatok alapján célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítására koncentráltak. 

A BRFK és a Készenléti Rendőrség közös akciójában a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP-részlegében 

211 embert igazoltattak, 49-et állítottak elő mintavételre, és 16 embernél mutatott ki kábítószer-fogyasztást a teszt.

 A helyszínen pupillavizsgálatot és vizeletminta-vételt is végeztek. Horváth László drogügyi kormánybiztos szerint büntetőeljárás indult az érintettekkel szemben, de a nyomozás ezzel nem ért véget. Az Index arról ír, hogy T. Danny is abban az V. kerületi klubban bulizott péntek este, ahol hatalmas drograzziát tartott a rendőrség. Egy szemtanú szerint a fiatal rapper nem sokkal a rajtaütés előtt hagyta el a szórakozóhelyet. Az előadó ellen nemrég indult nyomozás kábítószer-birtoklás miatt.

A Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint ügyvéd a hatóságok átlépték hatáskörüket

A hatóságok arra szólították fel a jelenlévőket, hogy az intézkedésről ne készítsenek felvételt. Győző Gábor, a Magyar Helsinki Bizottság ügyvédje szerint ezt azonban nem tehetik meg. Úgy véli, a rendőrök olyan közszereplőnek minősülnek, akiknek a hangját és arcát lehet rögzíteni. Szerinte a hatóságok ebben átlépték a hatáskörüket, a törvény erre nem ad engedélyt – írja az Index.

A Mandiner arról is beszámolt, hogy a Partizán drámai hangvételű videóban sajnálja a razzia „áldozatait”. A csatorna legújabb videójában a rendőrségi akciót „megalázó” és „igazságtalan” eljárásként mutatja be, a szereplők közül pedig többen áldozatként beszélnek saját előállításukról. 

A Partizán által megszólaltatott Győző Gábor, a Helsinki Bizottság ügyvédje szerint a rendőrség „megfélemlítő módon lépett fel”, és a bilincselést „megalázó, szükségtelen rutinnak” nevezte. A videóban a rendőri intézkedéseket kritizálták, miközben szinte teljesen háttérbe szorult a tény: a hatóságok valóban kábítószer-fogyasztókat találtak a helyszínen. A riport mégis inkább a „traumát” és a „megalázottságot” hangsúlyozta, nem pedig azt, hogy a buliban minden harmadik tesztelt ember drogozott.

„Az, hogy ilyen rendőri erőket mozgósítanak fogyasztási cselekményekre, szerintem kriminálpolitikai szempontból tök gáz” 

– véli Győző Gábor. ozzátette, a razziának van egy politikai vetülete, ami tökéletesen illik a mostani drogpolitikához.

A rendőrség az ügyben hétfőn „Razzia a belvárosban” címmel tart sajtótájékoztatót, ahol Simó Szilveszter, a BRFK Kábítószerbűnözés Elleni Osztály megbízott vezetője áll a kamerák elé.

Nyitókép: Jonathan Raa / AFP

 

