Ft
Ft
13°C
8°C
Ft
Ft
13°C
8°C
11. 10.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 10.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Téglásy Kristóf drograzzia Drogkutató Intézet

Drograzzia a népszerű énekes látogatása után: „A konzervatív drogpolitikának kutya kötelessége megvédeni a fiatalokat”

2025. november 10. 11:51

A szakértő szerint a rendőrségi fellépés szükséges és indokolt volt pénteken a Dojo Klubban.

2025. november 10. 11:51
null

Minden olyan helyen fel kell lépni – és a törvény teljes szigorával érvényesíteni a hatályos jogszabályokat – ahol drog előkerülhet – szögezte le a Mandinernek Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója a pénteki drograzzia kapcsán.

Téglásy szerint a rendőrség fellépése szükséges és indokolt volt.

Mint arról lapunk beszámolt, óriási rendőrségi razzia zajlott egy belvárosi szórakozóhelyen, a Dojo Klubban. A hatóságok célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése miatt vonultak ki, és 211 embert igazoltattak, közülük 49-et drogtesztre is elvittek.

Egy szemtanú szerint T. Danny is abban az V. kerületi klubban bulizott péntek este. A fiatal rapper nem sokkal a rajtaütés előtt hagyta el a szórakozóhelyet.

A helyszíni vizsgálatok eredménye egyértelmű: 

16 fő szervezetében találtak tiltott szert – vagyis minden harmadik tesztelt ember drogozott az éjszaka során.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ilyen razziákkal lehet megtisztítani azokat a szórakozóhelyeket, amelyek arról ismertek a pesti éjszakában, hogy ott tömegével lehet kábítószert találni” – hangsúlyozta lapunknak Téglásy Kristóf.

Mint mondta, 

a konzervatív drogpolitikának kutya kötelessége megvédeni a fiatalokat attól, hogy drogot használjanak, áruljanak a szórakozóhelyeken”.

Felhívta a figyelmet, hogy a szórakozóhelyek tulajdonosai nemcsak az alkalmazottaikért felelősek, de az oda belépőkért is az új törvények szerint. Tehát, ha a vendégek terjesztenek a helyen szert, azért is felelősségre lehet vonni a tulajdonosokat.

Innentől kezdve pedig Téglásy szerint a szórakozóhelyek tulajdonosainak is érdeke, hogy ne kerüljön be a kábítószer a szórakozóhelyükre. Ez pedig mindenkinek jó: a fiatalok nyugodtan tudnak szórakozni, a szülők nyugodtan elengedhetik a gyerekeiket, így „mindenki jól jár, tehát ezek a razziák igenis szükségesek” – fogalmazott. 

Annak kapcsán, hogy egyes orgánumok a drograzziát „túl kemény”,megalázó” és „igazságtalan” eljárásként mutatták be, a szakértő azt mondta, nem csodálkozik.

Mint kifejtette: a fővárosi drogstratégia olyan liberális elemeket tartalmaz, mint például az engedélyezett drogbelövő szobák, ahol nyugodt zene mellett kábíthatják el magukat a fiatalok. 

Ilyen liberális javaslatok mellett nem sok jót lehet várni az egyébként ugyanezeket a nézeteket követő szervezetektől, és sajtómunkásoktól: 

nyilván úgy keretezik a történetet, hogy nekik jó legyen a Helsinki Bizottságtól kezdve a TASZ-on át”.

Mint fogalmazott: ezek a liberális jogvédő szervezetek nem azt nézik, hogy az állam jogszabályokkal működik, amiknek érvényt kell szerezni, hiszen ezek keretezik az emberek életét. Hanem két dologból indulnak ki: az egyik, a szabadosság elve: mindent szabad, amit nem tilos. 

A másik pedig szerinte az a gyakran hallható liberális érvelés, miszerint „az én testem, azt csinálok vele, amit akarok”. Csakhogy, mint a szakértő fogalmazott ez az elv nagyon is félrevezet, hiszen a kábítószer-használók nemcsak magukat rombolják, hanem szeretteiket, családjukat és bármilyen közösségeiket, vagyis mindenkit rombolnak maguk körül. 

Ideológiai zsákutca, hogy ártatlanok a kábítószer-fogyasztók” 

– emelte ki.

A szakértő hangsúlyozta: a jogszabály zéró toleranciát alkalmaz a droggal kapcsolatosan, ezért az is félrevisz, ha arról cikkeznek, hogy de hát csak 16 ember szervezetében találtak drogot a 211 igazoltatottból. „A jogszabály nem arról beszél, hogy százból tíz esetben rendben van a kábítószer-használat, hanem arról, hogy egyetlen esetben sincs rendben” – hangsúlyozta. Hozzátette: a hasonló razziák ártatlan elszenvedőinek többsége is azt mondja, igenis szükség van a rajtaütésekre.

Nyitókép: Quentin Top / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karcos-2
2025. november 10. 13:14
„Nemcsak az áldozatoknak, az elkövetőknek is szükségük van segítségre” – csaknem tíz év után Erdő Péter végre találkozott Pető Attilával Évekkel ezelőtt névvel és arccal állt a nyilvánosság elé, hogy beszámoljon az őt ért papi abúzusról. Pető Attila az Erdő Péterrel való találkozója után azt mondta, részéről „mindenképpen megtörtént a kiengesztelődés”.
Válasz erre
0
3
dejavu
2025. november 10. 13:10
ennek az országnak államilag és ideológiailag támogatott vidéki kocsmaprogram kell.
Válasz erre
0
4
dejavu
2025. november 10. 12:57
Tapíron és states-en kívül talán mindenki tudja, hogy ez a látványpékség inkvizíciós drogpolitika a legártalmasabb az összes közül de hát mit várjunk egy szoftputyinista populista rendszertől.
Válasz erre
2
6
herbert
2025. november 10. 12:46
Téglásy Kristóf tanulmányai: -Sapientia Hittudományi Főiskola. Master's degree okleveles Hittanár; okleveles Etika Mestertanár. ... -Sapientia Hittudományi Főiskola. Bachelor's degree Teológus/Hittanár. ... -Móricz Zsigmond Újságíró Iskola. Újságíró ... -International Concierge Institut (I.C.I) - Vendéglátóipari Főiskola, Budapest.
Válasz erre
4
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!