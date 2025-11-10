Drograzzia a népszerű énekes látogatása után: „A konzervatív drogpolitikának kutya kötelessége megvédeni a fiatalokat”

Felhívta a figyelmet, hogy a szórakozóhelyek tulajdonosai nemcsak az alkalmazottaikért felelősek, de az oda belépőkért is az új törvények szerint. Tehát, ha a vendégek terjesztenek a helyen szert, azért is felelősségre lehet vonni a tulajdonosokat.

Innentől kezdve pedig Téglásy szerint a szórakozóhelyek tulajdonosainak is érdeke, hogy ne kerüljön be a kábítószer a szórakozóhelyükre. Ez pedig mindenkinek jó: a fiatalok nyugodtan tudnak szórakozni, a szülők nyugodtan elengedhetik a gyerekeiket, így „mindenki jól jár, tehát ezek a razziák igenis szükségesek” – fogalmazott.

Annak kapcsán, hogy egyes orgánumok a drograzziát „túl kemény”, „megalázó” és „igazságtalan” eljárásként mutatták be, a szakértő azt mondta, nem csodálkozik.

Mint kifejtette: a fővárosi drogstratégia olyan liberális elemeket tartalmaz, mint például az engedélyezett drogbelövő szobák, ahol nyugodt zene mellett kábíthatják el magukat a fiatalok.