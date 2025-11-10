Drograzzia a népszerű énekes látogatása után: „A konzervatív drogpolitikának kutya kötelessége megvédeni a fiatalokat”

Óriási razziát tartott a rendőrség egy belvárosi szórakozóhelyen – az egyik népszerű előadó megjelenése után
Célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt mentek a rendőrök.
A szakértő szerint a rendőrségi fellépés szükséges és indokolt volt pénteken a Dojo Klubban.
Minden olyan helyen fel kell lépni – és a törvény teljes szigorával érvényesíteni a hatályos jogszabályokat – ahol drog előkerülhet – szögezte le a Mandinernek Téglásy Kristóf, a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója a pénteki drograzzia kapcsán.
Téglásy szerint a rendőrség fellépése szükséges és indokolt volt.
Mint arról lapunk beszámolt, óriási rendőrségi razzia zajlott egy belvárosi szórakozóhelyen, a Dojo Klubban. A hatóságok célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felderítése miatt vonultak ki, és 211 embert igazoltattak, közülük 49-et drogtesztre is elvittek.
Egy szemtanú szerint T. Danny is abban az V. kerületi klubban bulizott péntek este. A fiatal rapper nem sokkal a rajtaütés előtt hagyta el a szórakozóhelyet.
A helyszíni vizsgálatok eredménye egyértelmű:
16 fő szervezetében találtak tiltott szert – vagyis minden harmadik tesztelt ember drogozott az éjszaka során.
„Ilyen razziákkal lehet megtisztítani azokat a szórakozóhelyeket, amelyek arról ismertek a pesti éjszakában, hogy ott tömegével lehet kábítószert találni” – hangsúlyozta lapunknak Téglásy Kristóf.
Mint mondta,
a konzervatív drogpolitikának kutya kötelessége megvédeni a fiatalokat attól, hogy drogot használjanak, áruljanak a szórakozóhelyeken”.
Felhívta a figyelmet, hogy a szórakozóhelyek tulajdonosai nemcsak az alkalmazottaikért felelősek, de az oda belépőkért is az új törvények szerint. Tehát, ha a vendégek terjesztenek a helyen szert, azért is felelősségre lehet vonni a tulajdonosokat.
Innentől kezdve pedig Téglásy szerint a szórakozóhelyek tulajdonosainak is érdeke, hogy ne kerüljön be a kábítószer a szórakozóhelyükre. Ez pedig mindenkinek jó: a fiatalok nyugodtan tudnak szórakozni, a szülők nyugodtan elengedhetik a gyerekeiket, így „mindenki jól jár, tehát ezek a razziák igenis szükségesek” – fogalmazott.
Annak kapcsán, hogy egyes orgánumok a drograzziát „túl kemény”, „megalázó” és „igazságtalan” eljárásként mutatták be, a szakértő azt mondta, nem csodálkozik.
Mint kifejtette: a fővárosi drogstratégia olyan liberális elemeket tartalmaz, mint például az engedélyezett drogbelövő szobák, ahol nyugodt zene mellett kábíthatják el magukat a fiatalok.
Ilyen liberális javaslatok mellett nem sok jót lehet várni az egyébként ugyanezeket a nézeteket követő szervezetektől, és sajtómunkásoktól:
nyilván úgy keretezik a történetet, hogy nekik jó legyen a Helsinki Bizottságtól kezdve a TASZ-on át”.
Mint fogalmazott: ezek a liberális jogvédő szervezetek nem azt nézik, hogy az állam jogszabályokkal működik, amiknek érvényt kell szerezni, hiszen ezek keretezik az emberek életét. Hanem két dologból indulnak ki: az egyik, a szabadosság elve: mindent szabad, amit nem tilos.
A másik pedig szerinte az a gyakran hallható liberális érvelés, miszerint „az én testem, azt csinálok vele, amit akarok”. Csakhogy, mint a szakértő fogalmazott ez az elv nagyon is félrevezet, hiszen a kábítószer-használók nemcsak magukat rombolják, hanem szeretteiket, családjukat és bármilyen közösségeiket, vagyis mindenkit rombolnak maguk körül.
Ideológiai zsákutca, hogy ártatlanok a kábítószer-fogyasztók”
– emelte ki.
A szakértő hangsúlyozta: a jogszabály zéró toleranciát alkalmaz a droggal kapcsolatosan, ezért az is félrevisz, ha arról cikkeznek, hogy de hát csak 16 ember szervezetében találtak drogot a 211 igazoltatottból. „A jogszabály nem arról beszél, hogy százból tíz esetben rendben van a kábítószer-használat, hanem arról, hogy egyetlen esetben sincs rendben” – hangsúlyozta. Hozzátette: a hasonló razziák ártatlan elszenvedőinek többsége is azt mondja, igenis szükség van a rajtaütésekre.
