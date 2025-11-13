Ft
11. 13.
csütörtök
Wolverhampton Wanderers FC Robbie Keane Fradi Anglia Ferencváros Premier League FTC

Megkönnyebbülhetnek a Ferencváros szurkolói, lezárult az ügy, amire vártak

2025. november 13. 09:17

Megvan a „farkasok” új vezetőedzője.

2025. november 13. 09:17
null

Rob Edwards lett az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderers vezetőedzője. A walesi szakember a másodosztályú Middlesbrough kispadját „cserélte le”, és három és fél éves szerződést kötött régi-új klubjával – írta a gárda honlapja.

 

A 42 éves tréner játékosként négy szezon alatt 111 alkalommal lépett pályára a Wolves színeiben, edzőként később az U18-as, majd az U23-as gárdát irányította, de 2016-ban egy mérkőzés erejéig a felnőtteknél is volt megbízott vezetőedző.

A Wolverhampton kispadjára az angol sajtó korábban a Ferencvárost irányító Robbie Keane-t is esélyesnek tartotta,

de végül nem rá esett a vezetőség választása. A „farkasok” 11 forduló után nyeretlenül utolsók az angol bajnokságban.

Nyitókép: fradi.hu

