Megkönnyebbülhetnek a Ferencváros szurkolói, lezárult az ügy, amire vártak

Rob Edwards lett az angol labdarúgó Premier League-ben szereplő Wolverhampton Wanderers vezetőedzője. A walesi szakember a másodosztályú Middlesbrough kispadját „cserélte le”, és három és fél éves szerződést kötött régi-új klubjával – írta a gárda honlapja.

A 42 éves tréner játékosként négy szezon alatt 111 alkalommal lépett pályára a Wolves színeiben, edzőként később az U18-as, majd az U23-as gárdát irányította, de 2016-ban egy mérkőzés erejéig a felnőtteknél is volt megbízott vezetőedző.