Újabb fejezet nyílt az MLSZ és Kubatov közötti háborúban

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közleményben reagált az utóbbi időben ötletként egyre többször felvetődő profi liga létrehozására. A szövetség tájékoztatását tartalmi változtatás nélkül közöljük.

Kubatov egy önálló profi ligát szeretne – reagált az MLSZ (Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA)

„Az elmúlt időszakban több alkalommal felvetődött egyes szereplők részéről egy profi liga létrehozásának ötlete. A szövetség ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást szeretné nyújtani:

A legutóbbi, 2025-ös közgyűlésre nem érkezett előterjesztés vagy bejelentés profi liga létrehozásáról vagy újraalapításáról. Ugyanakkor a közgyűlésen ellenszavazat nélkül elfogadták a küldöttek, köztük a profi klubok képviselői a szövetség hosszútávú, 2030-ig szóló stratégiáját, amelyben nem esik szó profi liga létrehozásáról. Mivel – a hatályos sporttörvény értelmében – kizárólag az MLSZ közgyűlésének állna jogában egy ilyen kezdeményezést megszavazni, így a következő, 2026-os küldöttgyűlésig nem aktuális semmilyen ezzel kapcsolatos kérdés, felvetés.

Ami a jövőt illeti, az MLSZ közgyűlése elméletileg saját hatáskörében dönthet úgy, hogy létrehoz egy tagozatot, egy profi ligát, amelynek átengedi a bajnokság szervezését és lebonyolítását, de az UEFA vonatkozó gyakorlata szerint bizonyos feladatoknak (játékvezető-küldés és ellenőrzés, fegyelmi eljárások ügyintézése, valamint a sportszervezetek nemzetközi adminisztrációja, ideértve a nemzetközi licenszek kiadását és a nemzetközi átigazolási folyamatok kezelését) továbbra is az MLSZ kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia ahhoz, hogy a profi liga legjobb csapatai az UEFA versenyrendszerébe nevezhessenek. Nem mellékesen, a profi liga pénzügyi működéséért a szövetséget kezességvállalási felelősség terhelné.