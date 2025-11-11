Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kubatov Gábor Magyarország Ferencváros MLSZ NB I

Újabb fejezet nyílt az MLSZ és Kubatov közötti háborúban

2025. november 11. 09:42

A honi sportági szövetség reagált a profi liga létrehozásának ötletére. Az MLSZ szerint a magyar labdarúgás érdeke nem azonos egyes szereplők vagy csoportok érdekével.

2025. november 11. 09:42
null

A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közleményben reagált az utóbbi időben ötletként egyre többször felvetődő profi liga létrehozására. A szövetség tájékoztatását tartalmi változtatás nélkül közöljük.

Kubatov egy önálló profi ligát szeretne – reagált az MLSZ
Kubatov egy önálló profi ligát szeretne – reagált az MLSZ (Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA)

„Az elmúlt időszakban több alkalommal felvetődött egyes szereplők részéről egy profi liga létrehozásának ötlete. A szövetség ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást szeretné nyújtani:

A legutóbbi, 2025-ös közgyűlésre nem érkezett előterjesztés vagy bejelentés profi liga létrehozásáról vagy újraalapításáról. Ugyanakkor a közgyűlésen ellenszavazat nélkül elfogadták a küldöttek, köztük a profi klubok képviselői a szövetség hosszútávú, 2030-ig szóló stratégiáját, amelyben nem esik szó profi liga létrehozásáról. Mivel – a hatályos sporttörvény értelmében – kizárólag az MLSZ közgyűlésének állna jogában egy ilyen kezdeményezést megszavazni, így a következő, 2026-os küldöttgyűlésig nem aktuális semmilyen ezzel kapcsolatos kérdés, felvetés.

Ami a jövőt illeti, az MLSZ közgyűlése elméletileg saját hatáskörében dönthet úgy, hogy létrehoz egy tagozatot, egy profi ligát, amelynek átengedi a bajnokság szervezését és lebonyolítását, de az UEFA vonatkozó gyakorlata szerint bizonyos feladatoknak (játékvezető-küldés és ellenőrzés, fegyelmi eljárások ügyintézése, valamint a sportszervezetek nemzetközi adminisztrációja, ideértve a nemzetközi licenszek kiadását és a nemzetközi átigazolási folyamatok kezelését) továbbra is az MLSZ kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia ahhoz, hogy a profi liga legjobb csapatai az UEFA versenyrendszerébe nevezhessenek. Nem mellékesen, a profi liga pénzügyi működéséért a szövetséget kezességvállalási felelősség terhelné. 

Az MLSZ minden olyan kezdeményezést támogat, amely a magyar labdarúgás érdekét szolgálja. A magyar labdarúgás érdeke azonban természetesen nem azonos egyes szereplők vagy csoportok érdekével.”

Az MLSZ reakciója

Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a Ferencvárosi TC elnöke, Kubatov Gábor a nyáron kijelentette, hogy ideje lenne megfontolni egy profi labdarúgó liga létrehozását. Szerinte az NB I-es és NB II-es csapatok önálló profi ligát alakíthatnának, amely függetlenül intézné saját ügyeit. 

Hivatkozott Csányi Sándor egy korábbi, 340 oldalas tanulmányára, amelyet az MLSZ-elnök a legutóbbi választási ciklusa előtt készített, és amely nem foglalkozik a magyar klubfutball és a nemzetközi kupaszereplés kérdésével.

Kubatov szerint a profi liga létrehozásával az MLSZ feladata

  • az amatőr futball, 
  • a válogatott
  • és az NB III-as, illetve alacsonyabb osztályú csapatok szervezése maradna, 

míg az NB I és NB II önállóan működne.

Ezt is ajánljuk a témában

Mint ismert, Kubatov Gábor és az MLSZ viszonya az utóbbi hónapokban több okból kifolyólag is (a szurkolós ügy, a Csányi Sándor-interjú, a „magyarszabály” bevezetése) alaposan megromlott. A Fradi első embere szerint az elmúlt másfél évtizedben a klub teljesítménye és szerepe megkerülhetetlenné vált a magyar labdarúgásban, ehhez képest az MLSZ nem kezeli partnerként a zöld-fehéreket. 

„Tizennégy éve vagyok a Ferencváros elnöke, azóta tizenegyszer végeztünk dobogón, nyolcszor nyertünk bajnokságot, és az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne” – jegyezte meg az egyik interjúban.

Kubatov szerint alapvető szemléleti különbség húzódik a Fradi és az MLSZ között: „Nem a szövetségnek vannak ugyanis klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége.”

Ebben a szeptemberi interjúban elmondta, úgy látja, a jelenlegi helyzet tarthatatlan, és komolyan felvetődik annak szükségessége, hogy a hazai élvonalbeli klubok önálló profi ligát hozzanak létre, amely függetlenebb lenne a szövetségtől, és jobban igazodna a piaci és sportági realitásokhoz. A Fradi elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a személyes párbeszédet fontosnak tartja, és sajnálatosnak nevezte, hogy ez eddig elmaradt.

Fotó: szovetseg.mlsz.hu

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
chief Bromden
2025. november 11. 11:21
Röviden, a magyar szurkolók és a magyar játékosok érdekeit kellene képviselni. Az uborkafára meg építsen lombkorona sétányt.
Válasz erre
0
0
szemlelo-2
2025. november 11. 10:21
Nem ismerem a témát, de nekem valami azt súgja, hogy itt is a pénzről van szó. Ki kapná a közvetítések jogdíját? Nyilván az új, profi-líga. Az MLSz pedig ezt nem hagyhatja, mert akkor ott áll letolt gatyával. De ez csak egy megérzés...
Válasz erre
0
0
mapetshow
2025. november 11. 10:17
A pogácsazabálók pár hónap után reagáltak. Akkor is minek. Csak szólok, ha a klubok akarják, bármikor összehívatnak egy rendkívüli közgyűlést, amin nemcsak profi ligát csinálhatnak, de elküldhetik a teljes bagázst melegebb éghajlatra is. Az ilyen arrogáns nyilatkozatok csak katalizálják az ilyen törekvéseket.
Válasz erre
0
0
pinochet
2025. november 11. 09:45
Kubatov MLSZ elnök akar lenni. Túlélés.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!