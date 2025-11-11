Újabb fejezet nyílt az MLSZ és Kubatov közötti háborúban

Kubatov bekeményít? Kivinné az MLSZ alól a Fradit és az élvonalbeli klubokat (VIDEÓ)
A Fradi elnöke szerint ideje megfontolni egy profi labdarúgó liga létrehozását.
A honi sportági szövetség reagált a profi liga létrehozásának ötletére. Az MLSZ szerint a magyar labdarúgás érdeke nem azonos egyes szereplők vagy csoportok érdekével.
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közleményben reagált az utóbbi időben ötletként egyre többször felvetődő profi liga létrehozására. A szövetség tájékoztatását tartalmi változtatás nélkül közöljük.
„Az elmúlt időszakban több alkalommal felvetődött egyes szereplők részéről egy profi liga létrehozásának ötlete. A szövetség ezzel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást szeretné nyújtani:
A legutóbbi, 2025-ös közgyűlésre nem érkezett előterjesztés vagy bejelentés profi liga létrehozásáról vagy újraalapításáról. Ugyanakkor a közgyűlésen ellenszavazat nélkül elfogadták a küldöttek, köztük a profi klubok képviselői a szövetség hosszútávú, 2030-ig szóló stratégiáját, amelyben nem esik szó profi liga létrehozásáról. Mivel – a hatályos sporttörvény értelmében – kizárólag az MLSZ közgyűlésének állna jogában egy ilyen kezdeményezést megszavazni, így a következő, 2026-os küldöttgyűlésig nem aktuális semmilyen ezzel kapcsolatos kérdés, felvetés.
Ami a jövőt illeti, az MLSZ közgyűlése elméletileg saját hatáskörében dönthet úgy, hogy létrehoz egy tagozatot, egy profi ligát, amelynek átengedi a bajnokság szervezését és lebonyolítását, de az UEFA vonatkozó gyakorlata szerint bizonyos feladatoknak (játékvezető-küldés és ellenőrzés, fegyelmi eljárások ügyintézése, valamint a sportszervezetek nemzetközi adminisztrációja, ideértve a nemzetközi licenszek kiadását és a nemzetközi átigazolási folyamatok kezelését) továbbra is az MLSZ kizárólagos hatáskörébe kell tartoznia ahhoz, hogy a profi liga legjobb csapatai az UEFA versenyrendszerébe nevezhessenek. Nem mellékesen, a profi liga pénzügyi működéséért a szövetséget kezességvállalási felelősség terhelné.
Az MLSZ minden olyan kezdeményezést támogat, amely a magyar labdarúgás érdekét szolgálja. A magyar labdarúgás érdeke azonban természetesen nem azonos egyes szereplők vagy csoportok érdekével.”
Ahogyan arról a Mandiner is beszámolt, a Ferencvárosi TC elnöke, Kubatov Gábor a nyáron kijelentette, hogy ideje lenne megfontolni egy profi labdarúgó liga létrehozását. Szerinte az NB I-es és NB II-es csapatok önálló profi ligát alakíthatnának, amely függetlenül intézné saját ügyeit.
Hivatkozott Csányi Sándor egy korábbi, 340 oldalas tanulmányára, amelyet az MLSZ-elnök a legutóbbi választási ciklusa előtt készített, és amely nem foglalkozik a magyar klubfutball és a nemzetközi kupaszereplés kérdésével.
Kubatov szerint a profi liga létrehozásával az MLSZ feladata
míg az NB I és NB II önállóan működne.
Mint ismert, Kubatov Gábor és az MLSZ viszonya az utóbbi hónapokban több okból kifolyólag is (a szurkolós ügy, a Csányi Sándor-interjú, a „magyarszabály” bevezetése) alaposan megromlott. A Fradi első embere szerint az elmúlt másfél évtizedben a klub teljesítménye és szerepe megkerülhetetlenné vált a magyar labdarúgásban, ehhez képest az MLSZ nem kezeli partnerként a zöld-fehéreket.
„Tizennégy éve vagyok a Ferencváros elnöke, azóta tizenegyszer végeztünk dobogón, nyolcszor nyertünk bajnokságot, és az elnök úr nem tud felhívni, ha valamin jelentősen változtatni szeretne” – jegyezte meg az egyik interjúban.
Kubatov szerint alapvető szemléleti különbség húzódik a Fradi és az MLSZ között: „Nem a szövetségnek vannak ugyanis klubjai, hanem a kluboknak van egy szövetsége.”
Ebben a szeptemberi interjúban elmondta, úgy látja, a jelenlegi helyzet tarthatatlan, és komolyan felvetődik annak szükségessége, hogy a hazai élvonalbeli klubok önálló profi ligát hozzanak létre, amely függetlenebb lenne a szövetségtől, és jobban igazodna a piaci és sportági realitásokhoz. A Fradi elnöke ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a személyes párbeszédet fontosnak tartja, és sajnálatosnak nevezte, hogy ez eddig elmaradt.
A Ferencváros elnöke nem kertelt.