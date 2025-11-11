Ft
Bekeményített Zelenszkij: kijelentette, ő ugyan nem fél Trumptól

2025. november 11. 10:30

Nagyon egyszerű érvet hozott fel.

2025. november 11. 10:30
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy nem fél Donald Trumptól, annak ellenére, hogy egyébként szerinte mindenki fél az amerikai elnöktől a világon – hívta fel rá a figyelmet a horvát Index.

A lap arra is rámutatott, hogy Zelenszkij és Trump kapcsolata egy ideje viharos.

Trump korábban „diktátornak” nevezte az ukrán elnököt,

és februárban nyilvánosan is megdorgálta őt a Fehér Házban, de Zelenszkij, tudva azt, hogy amerikai támogatásra szorul, inkább a békülékeny hangnemet választotta.

Amikor az ukrán elnök 2025-ben újra visszatért az Ovális Irodába, Trump külpolitikai megközelítése kiszámíthatatlan volt, és Ukrajnához való hozzáállása is tükröződött a hozzáállásában. Időnként „bátornak” nevezte Zelenszkijt, máskor pedig azt sugallta, hogy Ukrajna háborút indított Oroszországgal szemben.

Zelenszkij mindazonáltal elismerte Trump óriási befolyását.

Zelenszkij pedig kijelentette: „Nem mi vagyunk Amerika ellenségei.” „Barátok vagyunk. Akkor mégis miért félnénk?” – szögezte le az ukrán elnök.

Nyitókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

