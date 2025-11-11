Bekeményített Zelenszkij: kijelentette, ő ugyan nem fél Trumptól

Megfenyegette Magyarországot Zelenszkij: olyan választ kapott, amit soha nem fog elfelejteni (VIDEÓ)
„Nem hagyjuk, hogy tönkretegyék Magyarországot Ukrajnáért” – jelentette ki Menczer Tamás.
Nagyon egyszerű érvet hozott fel.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy nem fél Donald Trumptól, annak ellenére, hogy egyébként szerinte mindenki fél az amerikai elnöktől a világon – hívta fel rá a figyelmet a horvát Index.
A lap arra is rámutatott, hogy Zelenszkij és Trump kapcsolata egy ideje viharos.
Trump korábban „diktátornak” nevezte az ukrán elnököt,
és februárban nyilvánosan is megdorgálta őt a Fehér Házban, de Zelenszkij, tudva azt, hogy amerikai támogatásra szorul, inkább a békülékeny hangnemet választotta.
Amikor az ukrán elnök 2025-ben újra visszatért az Ovális Irodába, Trump külpolitikai megközelítése kiszámíthatatlan volt, és Ukrajnához való hozzáállása is tükröződött a hozzáállásában. Időnként „bátornak” nevezte Zelenszkijt, máskor pedig azt sugallta, hogy Ukrajna háborút indított Oroszországgal szemben.
Zelenszkij mindazonáltal elismerte Trump óriási befolyását.
Zelenszkij pedig kijelentette: „Nem mi vagyunk Amerika ellenségei.” „Barátok vagyunk. Akkor mégis miért félnénk?” – szögezte le az ukrán elnök.
„Az ő háborús tervük része az is, hogy levágják Magyarországot az orosz energiáról” – mondta Hidvéghi Balázs.
Az ukrán hadsereg főparancsnoka őszinte részvétét fejezte ki a tragédia kapcsán.
Koordinált akció keretein belül brutális szabotázshullám söpört végig az orosz katonai logisztikán.