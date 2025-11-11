Szíria szövetségre lépett Amerikával

Szíria csatlakozik az Egyesült Államok oldalán csatlakozik az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalícióhoz – erősítette meg a Trump-kormány egyik magas rangú tisztviselője a BBC-nek.

A bejelentés akkor történt, amikor Donald Trump elnök a Fehér Házban fogadta Ahmed Huszejn es-Sar szíriai elnököt.

A Fox News Special Report című műsorában es-Sar elmondta, hogy a látogatás egy „új korszak” része, amelyben az ország együttműködik az Egyesült Államokkal.

Trump kifejezte támogatását az elnök iránt, akit a közelmúltig az amerikai kormány terrorista szervezetnek minősített.

Szíria immár a 90. országként csatlakozik a globális koalícióhoz, amelynek célja az úgynevezett Iszlám Állam maradék elemeinek felszámolása és a külföldi militánsok Közel-Keletre áramlásának megakadályozása.