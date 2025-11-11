Szíria szövetségre lépett Amerikával

Terrorista volt, Trump oldalán láthatjuk viszont a Fehér Házban – mi folyik itt?
Ahmed al-Sharaa szír elnök Washingtonba látogat, tavay ilyenkor még egy sivatagban toborozta a terroristákat az Aszad-kormány ellen.
Donald Trump elnök a Fehér Házban fogadta Ahmed al-Sharaa szíriai elnököt, aki korábban az al-Kaida szíriai ágát vezette.
Szíria csatlakozik az Egyesült Államok oldalán csatlakozik az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalícióhoz – erősítette meg a Trump-kormány egyik magas rangú tisztviselője a BBC-nek.
A bejelentés akkor történt, amikor Donald Trump elnök a Fehér Házban fogadta Ahmed Huszejn es-Sar szíriai elnököt.
A Fox News Special Report című műsorában es-Sar elmondta, hogy a látogatás egy „új korszak” része, amelyben az ország együttműködik az Egyesült Államokkal.
Trump kifejezte támogatását az elnök iránt, akit a közelmúltig az amerikai kormány terrorista szervezetnek minősített.
Szíria immár a 90. országként csatlakozik a globális koalícióhoz, amelynek célja az úgynevezett Iszlám Állam maradék elemeinek felszámolása és a külföldi militánsok Közel-Keletre áramlásának megakadályozása.
A találkozót követően egy magas rangú kormányzati tisztviselő is megerősítette, hogy az amerikai pénzügyminisztérium, valamint a külügy- és kereskedelmi minisztériumok új intézkedéseket fognak bejelenteni a Szíriára vonatkozó gazdasági korlátozások feloldására.
Az intézkedések részeként a kormányzat 180 napra felfüggeszti a Caesar-törvényt, amely 2019 óta szankcionálta a korábbi szíriai kormányt.
A találkozó után néhány órával az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva Trump elmondta:
„Szeretnénk, ha Szíria nagyon sikeres országgá válna. És szerintem ez a vezető képes erre”
– tette hozzá.
Szíria és az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatait 2012 óta felfüggesztették, de az Egyesült Államok most engedélyezi Szíriának, hogy újra megnyissa nagykövetségét Washingtonban.
Ez a két vezető harmadik találkozója, az elsőre májusban került sor a Golf Együttműködési Tanács ülése mellett, a másodikra pedig szeptemberben, az ENSZ Közgyűlése alatt, egy vacsora keretében.
Es-Sar fehér házi látogatása az egykori dzsihádista figyelemre méltó imázsváltásának csúcspontja.
Nem sokkal ezelőtt az Al-Kaida egyik ágát vezette – a csoportot, amely a 9/11-es támadások és sok más támadás mögött áll –, mielőtt szakított a szervezettel.
Még ebben az évben is a Hayat Tahrir al-Sham vezetője volt, egy fegyveres iszlamista csoporté, amelyet az Egyesült Államok négy hónappal ezelőttig hivatalosan terrorista szervezetnek tekintett, és 10 millió dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére.
A Pénzügyminisztérium csak a múlt héten vette le al-Sart a „különleges globális terrorista listáról”.
„Nehéz múltja van” – mondta Trump hétfőn. „És őszintén szólva, ha nem lenne nehéz múltja, akkor esélye sem lenne.”
Interjújában a szíriai vezető elmondta, hogy ő és Trump nem beszéltek a múltjáról, hanem Szíria „jelenére és jövőjére” koncentráltak, amelyben Szíria Washington „geopolitikai” és gazdasági partnere.
Es-Sar uralmát azonban beárnyékolta a szíriai alavita kisebbség tagjainak meggyilkolása, valamint a szunnita beduin harcosok és a drúz milíciák közötti véres erőszak.
Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP