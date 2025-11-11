Ft
Al-Kaida Szíria Egyesült Államok

Szíria szövetségre lépett Amerikával

2025. november 11. 10:27

Donald Trump elnök a Fehér Házban fogadta Ahmed al-Sharaa szíriai elnököt, aki korábban az al-Kaida szíriai ágát vezette.

2025. november 11. 10:27
null

Szíria csatlakozik az Egyesült Államok oldalán csatlakozik az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalícióhoz – erősítette meg a Trump-kormány egyik magas rangú tisztviselője a BBC-nek. 

A bejelentés akkor történt, amikor Donald Trump elnök a Fehér Házban fogadta Ahmed Huszejn es-Sar szíriai elnököt.

A Fox News Special Report című műsorában es-Sar elmondta, hogy a látogatás egy „új korszak” része, amelyben az ország együttműködik az Egyesült Államokkal.

Trump kifejezte támogatását az elnök iránt, akit a közelmúltig az amerikai kormány terrorista szervezetnek minősített.

Szíria immár a 90. országként csatlakozik a globális koalícióhoz, amelynek célja az úgynevezett Iszlám Állam maradék elemeinek felszámolása és a külföldi militánsok Közel-Keletre áramlásának megakadályozása.

A találkozót követően egy magas rangú kormányzati tisztviselő is megerősítette, hogy az amerikai pénzügyminisztérium, valamint a külügy- és kereskedelmi minisztériumok új intézkedéseket fognak bejelenteni a Szíriára vonatkozó gazdasági korlátozások feloldására.

Az intézkedések részeként a kormányzat 180 napra felfüggeszti a Caesar-törvényt, amely 2019 óta szankcionálta a korábbi szíriai kormányt.

A találkozó után néhány órával az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva Trump elmondta: 

„Szeretnénk, ha Szíria nagyon sikeres országgá válna. És szerintem ez a vezető képes erre”

 – tette hozzá.

Szíria és az Egyesült Államok diplomáciai kapcsolatait 2012 óta felfüggesztették, de az Egyesült Államok most engedélyezi Szíriának, hogy újra megnyissa nagykövetségét Washingtonban.

Ez a két vezető harmadik találkozója, az elsőre májusban került sor a Golf Együttműködési Tanács ülése mellett, a másodikra pedig szeptemberben, az ENSZ Közgyűlése alatt, egy vacsora keretében.

Terroristából elnök

Es-Sar fehér házi látogatása az egykori dzsihádista figyelemre méltó imázsváltásának csúcspontja.

Nem sokkal ezelőtt az Al-Kaida egyik ágát vezette – a csoportot, amely a 9/11-es támadások és sok más támadás mögött áll –, mielőtt szakított a szervezettel.

Még ebben az évben is a Hayat Tahrir al-Sham vezetője volt, egy fegyveres iszlamista csoporté, amelyet az Egyesült Államok négy hónappal ezelőttig hivatalosan terrorista szervezetnek tekintett, és 10 millió dolláros vérdíjat tűzött ki a fejére.

A Pénzügyminisztérium csak a múlt héten vette le al-Sart a „különleges globális terrorista listáról”.

„Nehéz múltja van” – mondta Trump hétfőn. „És őszintén szólva, ha nem lenne nehéz múltja, akkor esélye sem lenne.”

Interjújában a szíriai vezető elmondta, hogy ő és Trump nem beszéltek a múltjáról, hanem Szíria „jelenére és jövőjére” koncentráltak, amelyben Szíria Washington „geopolitikai” és gazdasági partnere.

Es-Sar uralmát azonban beárnyékolta a szíriai alavita kisebbség tagjainak meggyilkolása, valamint a szunnita beduin harcosok és a drúz milíciák közötti véres erőszak.

Nyitókép: Ludovic MARIN / POOL / AFP

 

