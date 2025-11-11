Ukrajnában tényleg semmi sem szent: sokkoló fordulat a kényszersorozott magyar diákok ügyében

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közleményben adott hangot mélységes megbotránkozásának. Mint írják, felháborító, hogy továbbra sem szűnt meg a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokság (TCK) jogsértő eljárásrendje a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel szemben.

„Az intézmény nappali tagozatos diákjait az érvényes halasztási dokumentumok ellenére az elmúlt hét folyamán törvénytelenül egészségügyi katonai vizsgálatra kötelezték, majd 36 óra fogva tartás után engedték szabadon őket egy újabb behívóval, mely 2025. november 10-re szólt. Ennek megfelelően a hallgatók megjelentek a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon, azonban az ügyvédi segítség igénybevételét megtagadták tőlük az ügyintézés során, továbbá a telefonjaikat is le kívánták foglalni.