Ukrajna sorozás egyetem kényszersorozás

Ukrajnában tényleg semmi sem szent: sokkoló fordulat a kényszersorozott magyar diákok ügyében

2025. november 11. 09:18

Közel sincs vége a kálváriának.

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, négy magyar egyetemistát tartott fogva a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon a TCK, miután a katonai szolgálat alól jogerősen felmentett fiatalok adategyeztetés céljából felkeresték az intézményt. 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség közleményben adott hangot mélységes megbotránkozásának. Mint írják, felháborító, hogy továbbra sem szűnt meg a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokság (TCK) jogsértő eljárásrendje a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemmel szemben.

„Az intézmény nappali tagozatos diákjait az érvényes halasztási dokumentumok ellenére az elmúlt hét folyamán törvénytelenül egészségügyi katonai vizsgálatra kötelezték, majd 36 óra fogva tartás után engedték szabadon őket egy újabb behívóval, mely 2025. november 10-re szólt. Ennek megfelelően a hallgatók megjelentek a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon, azonban az ügyvédi segítség igénybevételét megtagadták tőlük az ügyintézés során, továbbá a telefonjaikat is le kívánták foglalni.

November 11-re további hallgatók kaptak behívót a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságtól”

– idézte fel a történteket a nyilatkozat.

A KMKSZ levélben fordult Ukrajna honvédelmi miniszteréhez, Ukrajna emberi jogi biztosához és a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztrációhoz a törvénytelen eljárások mielőbbi kivizsgálása ügyében.

Fotó: MTI/EPA/Adam Vaughan

