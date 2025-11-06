Ft
Arcon köpték a magyarokat: megszólalt az ukrán toborzóközpont a fogvatartott egyetemisták ügyében – bár ne tették volna

2025. november 06. 11:41

A TCK szerint nem történt semmiféle szabálytalanság, mikor a magyar egyetemistákat bűnözőként kezelték.

2025. november 06. 11:41
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, négy magyar egyetemistát tartott fogva a Beregszászi Járási Hadkiegészítő Parancsnokságon a TCK, miután a katonai szolgálat alól jogerősen felmentett fiatalok adategyeztetés céljából felkeresték az intézményt. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanulói ügyében a külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt, Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Folyamatosan kapcsolatban álltunk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és az egyetem vezetőivel, az ukrajnai jogszabályok ugyanis ebből a szempontból világosak: ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól”.

A külügyminiszter hozzátette:estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok, ami jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára. 

Minél előbb lesz béke, annál előbb szűnnek meg az erőszakos sorozások is” 

– folytatta.

Ferenc Viktória fideszes EP-képviselő információi szerint az ukrán katonák egyébként eredetileg azzal az indokkal tartották a TCK épületében a fiatalokat, hogy „nem jó a számukra kiállított igazolás”, majd azt próbálták bizonygatni, hogy ők de facto nem is járnak egyetemre. Ezt követően még orvosi vizsgálatra is elvitték őket, ami után azonban akkor is el kellett volna engedniük a diákokat, ha szolgálatra alkalmasnak minősítik őket.

Az ukrán toborzóközpont most közleményben reagált az ügyre. 

Véleményük szerint nem történt szabálytalanság. 

A TCK szerint a magyar egyetemisták adatainak frissítése során kiderült, hogy három személy nem rendelkezett érvényes orvosi alkalmassági vizsgálattal. „Miután az érintettek elvégezték a szükséges orvosi vizsgálatot és frissítették személyes adataikat, önként távoztak a toborzóiroda területéről” – közölték a toborzók, írta a Kárpátalja.ma. 

***

***

 

Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

 

Összesen 17 komment

blancoagilon
2025. november 06. 14:13
A kurva fuckrán anyátokat!!! 😡🤮😡🤮
Csigorin
2025. november 06. 13:47
hazug naci tetvek
gullwing
2025. november 06. 13:39
HAZUDNAK. MERT MOCSKOS SZLÁV PATKÁNYOK. ÉS EZEKET AKARJÁK BEENGEDNI AZ EU-BA..
monuskaroly
2025. november 06. 12:45
EU érettek, az már biztos!!!
