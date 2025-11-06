Arcon köpték a magyarokat: megszólalt az ukrán toborzóközpont a fogvatartott egyetemisták ügyében – bár ne tették volna

Ferenc Viktória fideszes EP-képviselő információi szerint az ukrán katonák egyébként eredetileg azzal az indokkal tartották a TCK épületében a fiatalokat, hogy „nem jó a számukra kiállított igazolás”, majd azt próbálták bizonygatni, hogy ők de facto nem is járnak egyetemre. Ezt követően még orvosi vizsgálatra is elvitték őket, ami után azonban akkor is el kellett volna engedniük a diákokat, ha szolgálatra alkalmasnak minősítik őket.
Az ukrán toborzóközpont most közleményben reagált az ügyre.
Véleményük szerint nem történt szabálytalanság.