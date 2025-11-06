Arcon köpték a magyarokat: megszólalt az ukrán toborzóközpont a fogvatartott egyetemisták ügyében – bár ne tették volna

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem tanulói ügyében a külgazdasági és külügyminiszter is megszólalt, Szijjártó Péter hangsúlyozta: „Folyamatosan kapcsolatban álltunk a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséggel és az egyetem vezetőivel, az ukrajnai jogszabályok ugyanis ebből a szempontból világosak: ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól”.

A külügyminiszter hozzátette: „estére végre minden hallgatót hazaengedtek az ukrán hatóságok, ami jó hír, ugyanakkor ráirányítja a figyelmet ismételten a béke fontosságára.