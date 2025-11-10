„Mindenképpen szerezniük kellett ma egy pontot; Nyugaton az ilyet meg se nézik” – bajba kerülhetnek a nyíregyháziak a nyilatkozataik miatt

Egyelőre úgy tűnik, volt hatása az edzőváltásnak Nyíregyházán. A két fordulóval ezelőtt még sereghajtó szabolcsiak Bódog Tamás érkezése után úgy értek el két döntetlent, hogy előbb az akkor még dobogós Kisvárda otthonában már a 14. percben emberhátrányba kerültek, hétvégén pedig a 91. percig vezettek a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia ellen. A hosszabbítás elején azonban egy erősen vitatott szabálytalanság után oldalról szabadrúgáshoz jutott a Felcsút, a beívelt labdából pedig megszületett az 1–1-es végeredményt beállító egyenlítő vendéggól. A Nyíregyháza vezetőedzője és játékosa láthatóan nem volt elégedett a játékvezetéssel, ennek hangot is adtak.

Kovácsréti Márk, a Nyíregyháza középpályása nem fogta vissza magát a Puskás kései egyenlítése után (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A lefújást követően – talán még a végjáték hatása alatt – ugyanis sem a szókimondásáról amúgy is híres Bódog, sem az egyik játékosa, Kovácsréti Márk nem fogta vissza magát a tévé kamerái előtt, amiből származhatnak még kellemetlenségeik. A csalódott vezetőedző például úgy fogalmazott,