„Mindenképpen szerezniük kellett ma egy pontot; Nyugaton az ilyet meg se nézik” – bajba kerülhetnek a nyíregyháziak a nyilatkozataik miatt

2025. november 10. 11:01

A kieső helyen álló szabolcsiak nehezen viselték, hogy végül nem mozdulhattak el a veszélyzónából. Bódog Tamás még finomabban, Kovácsréti Márk már egészen explicit módon bírózott a Nyíregyháza–Puskás Akadémia bajnoki után.

2025. november 10. 11:01
Egyelőre úgy tűnik, volt hatása az edzőváltásnak Nyíregyházán. A két fordulóval ezelőtt még sereghajtó szabolcsiak Bódog Tamás érkezése után úgy értek el két döntetlent, hogy előbb az akkor még dobogós Kisvárda otthonában már a 14. percben emberhátrányba kerültek, hétvégén pedig a 91. percig vezettek a tavalyi ezüstérmes Puskás Akadémia ellen. A hosszabbítás elején azonban egy erősen vitatott szabálytalanság után oldalról szabadrúgáshoz jutott a Felcsút, a beívelt labdából pedig megszületett az 1–1-es végeredményt beállító egyenlítő vendéggól. A Nyíregyháza vezetőedzője és játékosa láthatóan nem volt elégedett a játékvezetéssel, ennek hangot is adtak.

Kovácsréti Márk, Nyíregyháza
Kovácsréti Márk, a Nyíregyháza középpályása nem fogta vissza magát a Puskás kései egyenlítése után (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A lefújást követően – talán még a végjáték hatása alatt – ugyanis sem a szókimondásáról amúgy is híres Bódog, sem az egyik játékosa, Kovácsréti Márk nem fogta vissza magát a tévé kamerái előtt, amiből származhatnak még kellemetlenségeik. A csalódott vezetőedző például úgy fogalmazott, 

ha egy ilyen szabálytalanságot megadsz, akkor még tízezer ilyet meg lehet adni; Nyugaton ezt meg se nézik, egyből megy tovább...”

A Nyíregyháza gólpasszosa talán túlságosan is őszinte volt

A Spartacus vezető találatánál gólpasszos Kovácsréti még élesebben fogalmazott, ő konkrétan szándékos bírói hátszéllel vádolta meg a PAFC-ot, aminek nem szokott jó vége lenni: „Mindennek láttam, csak szabálytalanságnak nem, ami itt a végén történt. Egész meccsen jobban játszottunk a Puskásnál, nem is nagyon volt helyzetük. Én azt láttam, hogy 

kívülről nagyon sok segítség érkezett az irányukba, amit nem igazán értettem, úgy látszik, mindenképpen szerezniük kellett ma egy pontot.” 

A nyíregyháziak dühe egyébként érthető, hiszen egy győzelemmel hosszú idő után először léphettek volna el a kiesőzónából, ettől csupán percekre voltak, így viszont a 14. fordulónak is a vonal alól, az utolsó előtti helyről vágnak neki.

(Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt)

