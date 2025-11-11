„Ehhez még nekünk is lesz néhány szavunk” – kemény üzenetet küldött az ellenfeleinek Orbán Viktor
A kormányfő szerint vannak olyan pillanatok, amikor nincs értelme a vitának.
A Magyar Péter nevű beteg most éppen arról hazudozik, hogy a Trump-féle pénzügyi védőpajzs pont olyan, mint Gyurcsányék IMF hitele.
„Hazudik! Persze, bármit fabulálhat ez a morális nulla, a követői jó része – mindenféle háttértudás, vagy akár a kritikai gondolkodás picinyke csírája nélkül – oly boldogan nyeli Bütyök hülyébbnél hülyébb kinyilatkoztatásait, ordenáré hazugságait, mint háziszárnyas a nokedlit.
A tény az, hogy a védőpajzs NEM MENTŐCSOMAG, hanem egy olyan eszköz, ami – háttérben az USA-val – komoly bizalmat épít a nemzetközi pénzpiacokon Magyarországnak, ráadásul remek szolgálatot tehet például a forint elleni szándékos, spekulatív pénzügyi támadások esetén is, hiszen ki tudja azokat védeni, megóvva ezzel a magyar gazdaságot.
Természetesen arról nem beszél ez a Magyar nevezetű felforgató, hogy egy ilyesféle védőpajzsot normális esetben Brüsszeltől kellene kapnunk, de
az ő remek elvtársaitól nemhogy védelmet nem várhatunk, hanem éppen ők azok, akik a saját, nekünk járó uniós forrásokkal is zsarolnak bennünket,
szorongatva ezzel a magyar költségvetést.
De ha már az árulók gyöngye – keverve Gizikét a gőzekével – az IMF-et és a hitelfelvételeket emlegeti, szánjunk erre is egy percet! Az első IMF-hitelt először a Kádár János-Fekete János büdöskomcsi tandem szabadította az országra még 1981-82-ben. Egyes közgazdászok szerint, az akkor nyakunkba vett pénzügyi béklyóval gyakorlatilag 100 évre előre lenullázták Magyarország jövőjét.”
