„Hazudik! Persze, bármit fabulálhat ez a morális nulla, a követői jó része – mindenféle háttértudás, vagy akár a kritikai gondolkodás picinyke csírája nélkül – oly boldogan nyeli Bütyök hülyébbnél hülyébb kinyilatkoztatásait, ordenáré hazugságait, mint háziszárnyas a nokedlit.

A tény az, hogy a védőpajzs NEM MENTŐCSOMAG, hanem egy olyan eszköz, ami – háttérben az USA-val – komoly bizalmat épít a nemzetközi pénzpiacokon Magyarországnak, ráadásul remek szolgálatot tehet például a forint elleni szándékos, spekulatív pénzügyi támadások esetén is, hiszen ki tudja azokat védeni, megóvva ezzel a magyar gazdaságot.

Természetesen arról nem beszél ez a Magyar nevezetű felforgató, hogy egy ilyesféle védőpajzsot normális esetben Brüsszeltől kellene kapnunk, de

az ő remek elvtársaitól nemhogy védelmet nem várhatunk, hanem éppen ők azok, akik a saját, nekünk járó uniós forrásokkal is zsarolnak bennünket,

szorongatva ezzel a magyar költségvetést.