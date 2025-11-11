Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyar Péter Gyurcsány Ferenc Orbán Viktor

Az árulók gyöngye

2025. november 11. 08:48

A Magyar Péter nevű beteg most éppen arról hazudozik, hogy a Trump-féle pénzügyi védőpajzs pont olyan, mint Gyurcsányék IMF hitele.

2025. november 11. 08:48
null
Rákay Philip
Rákay Philip
Facebook

„Hazudik! Persze, bármit fabulálhat ez a morális nulla, a követői jó része – mindenféle háttértudás, vagy akár a kritikai gondolkodás picinyke csírája nélkül – oly boldogan nyeli Bütyök hülyébbnél hülyébb kinyilatkoztatásait, ordenáré hazugságait, mint háziszárnyas a nokedlit.

A tény az, hogy a védőpajzs NEM MENTŐCSOMAG, hanem egy olyan eszköz, ami – háttérben az USA-val – komoly bizalmat épít a nemzetközi pénzpiacokon Magyarországnak, ráadásul remek szolgálatot tehet például a forint elleni szándékos, spekulatív pénzügyi támadások esetén is, hiszen ki tudja azokat védeni, megóvva ezzel a magyar gazdaságot.

Természetesen arról nem beszél ez a Magyar nevezetű felforgató, hogy egy ilyesféle védőpajzsot normális esetben Brüsszeltől kellene kapnunk, de

az ő remek elvtársaitól nemhogy védelmet nem várhatunk, hanem éppen ők azok, akik a saját, nekünk járó uniós forrásokkal is zsarolnak bennünket,

szorongatva ezzel a magyar költségvetést.

De ha már az árulók gyöngye – keverve Gizikét a gőzekével – az IMF-et és a hitelfelvételeket emlegeti, szánjunk erre is egy percet! Az első IMF-hitelt először a Kádár János-Fekete János büdöskomcsi tandem szabadította az országra még 1981-82-ben. Egyes közgazdászok szerint, az akkor nyakunkba vett pénzügyi béklyóval gyakorlatilag 100 évre előre lenullázták Magyarország jövőjét.”

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
google-2
2025. november 11. 10:57
Mindennapra több hazugság - Gyurcsány csak pislog, hazudhatott volna ő is többet is, gondolja. Lehetett volna rongyabb ember is, de akkor Magyarnak hívták volna.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. november 11. 10:26
Kálmánka azt sugallod, hogy kamu az egész? Megint lejáratod a főnököt pojáca. :(
Válasz erre
0
0
Marcsi13
2025. november 11. 10:11
Látszik, hogy mennyire nem ért a pénzügyi dolgokhoz. Kivéve bennfentes kereskedés.
Válasz erre
3
0
nyugalom
2025. november 11. 09:41
A kicsi buta, a bandája is!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!