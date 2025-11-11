Dúró Dóra példát mutat Magyar Péternek: a Mi Hazánk politikusa önként mondott le mentelmi jogáról

Átragasztotta az ARC kiállítás egyik plakátját Dúró Dóra
A Mi Hazánk politikusa kiállítást megnyitó Karácsony Gergelyt és László Imre újbudai polgármestert arra szólította fel, kérjenek bocsánatot minden édesanyától.
Az alelnök elmondta, hogy a Mi Hazánk álláspontja szerint „egy politikusnak minden tette következményét vállalnia kell”
Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke és a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemondott mentelmi jogáról, és bíróság elé áll egy korábbi akciója miatt.
A politikus ellen az Arc kiállítás egyik plakátjának átragasztása miatt indult eljárás.
Ezt is ajánljuk a témában
A Mi Hazánk politikusa kiállítást megnyitó Karácsony Gergelyt és László Imre újbudai polgármestert arra szólította fel, kérjenek bocsánatot minden édesanyától.
Mint írta, vállalja tettét és annak következményeit, ugyanakkor szerinte nem ő követett el szabálysértést, hanem az eredeti plakát tartalma volt „anyaellenes gyűlöletbeszéd”.
„A cselekedetemet és a következményeket vállalom, bár szerintem nem én követtem el szabálysértést, hanem az eredeti plakát volt anyaellenes gyűlöletbeszéd” – fogalmazott bejegyzésében Dúró Dóra.
A Mi Hazánk politikusa felidézte: a tavalyi Arc kiállításon több párttársával együtt tüntettek az anyaságot szerinte becsmérlő és hazug tartalmak ellen, a kifogásolt plakátot pedig „pozitív üzenetekkel” ragasztották át.
Kapcsolódó vélemény
A kirobbanó siker garantált, lesz itt még harmincszázalékos Mi Hazánk.
„Nem arról van szó, hogy elhallgatom az anyaság nehézségeit – én magam is beszéltem ezekről –, hanem arról, hogy az anyaság kizárólag negatív színben való feltüntetése, ráadásul tényszerű hazugságokkal, bántás az édesanyákkal szemben, ami ellen mindig fel fogok lépni” – írta.
Dúró Dóra hozzátette: a mentelmi jog intézményét továbbra sem tartja helyénvalónak, és ha a Mi Hazánk a jövőben kormányzati pozícióba kerülne, eltörölnék ezt a politikusi kiváltságot.
Egy politikusnak minden tette következményét vállalnia kell,
és ha a Mi Hazánk megkerülhetetlen erő lesz a következő Országgyűlésben, a mentelmi jogot el fogjuk törölni” – zárta bejegyzését az alelnök.
Nyitókép: Facebook / Dúró Dóra
***