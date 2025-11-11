Ft
édesanya Dúró Dóra plakát mentelmi jog Mi Hazánk

Dúró Dóra példát mutat Magyar Péternek: a Mi Hazánk politikusa önként mondott le mentelmi jogáról

2025. november 11. 10:38

Az alelnök elmondta, hogy a Mi Hazánk álláspontja szerint „egy politikusnak minden tette következményét vállalnia kell”

2025. november 11. 10:38
null

Dúró Dóra, az Országgyűlés alelnöke és a Mi Hazánk Mozgalom elnökhelyettese a közösségi oldalán jelentette be, hogy lemondott mentelmi jogáról, és bíróság elé áll egy korábbi akciója miatt.

A politikus ellen az Arc kiállítás egyik plakátjának átragasztása miatt indult eljárás. 

Mint írta, vállalja tettét és annak következményeit, ugyanakkor szerinte nem ő követett el szabálysértést, hanem az eredeti plakát tartalma volt „anyaellenes gyűlöletbeszéd”.

„A cselekedetemet és a következményeket vállalom, bár szerintem nem én követtem el szabálysértést, hanem az eredeti plakát volt anyaellenes gyűlöletbeszéd” – fogalmazott bejegyzésében Dúró Dóra.

A Mi Hazánk politikusa felidézte: a tavalyi Arc kiállításon több párttársával együtt tüntettek az anyaságot szerinte becsmérlő és hazug tartalmak ellen, a kifogásolt plakátot pedig „pozitív üzenetekkel” ragasztották át.

„Nem arról van szó, hogy elhallgatom az anyaság nehézségeit – én magam is beszéltem ezekről –, hanem arról, hogy az anyaság kizárólag negatív színben való feltüntetése, ráadásul tényszerű hazugságokkal, bántás az édesanyákkal szemben, ami ellen mindig fel fogok lépni” – írta.

Dúró Dóra hozzátette: a mentelmi jog intézményét továbbra sem tartja helyénvalónak, és ha a Mi Hazánk a jövőben kormányzati pozícióba kerülne, eltörölnék ezt a politikusi kiváltságot.

Egy politikusnak minden tette következményét vállalnia kell, 

és ha a Mi Hazánk megkerülhetetlen erő lesz a következő Országgyűlésben, a mentelmi jogot el fogjuk törölni” – zárta bejegyzését az alelnök.

Nyitókép: Facebook / Dúró Dóra

***

Összesen 22 komment

karcos-2
2025. november 11. 11:39
Több szivárványos zászlót és kevesebb Nagy-Magyarországot szeretne a Párbeszéd főhomoszexuálisa Ezzel a magyarellenes céllal indulna a választáson. Barabás Richárd, a Párbeszéd társelnöke is indul a 2026-os országgyűlési választáson, írja az Index. A mérhetetlen népszerűségű pártban élősködő politikus Facebook-oldalán egy videóban jelentette be, hogy közeleg a rendszerváltás, és megpróbálja a közössége hangját a parlamentbe is eljuttatni.
Válasz erre
0
0
bagira004
2025. november 11. 11:39
Gubbio 2025. november 11. 11:38 Fidesz mellett lenne a helye , csak hát ellenségként viselkednek a pöti féle hangoskodást erősítik , olyankor a csordával együtt üvöltenek, erősítik az ellenségeskedést . Régi jobbikosok nem változtak nem stabil csapódnak több felé . Gyanúm a mérleg nyelve akarnak lenni , mind két oldal könyörögjön nekik ,hogy hozzá csatlakozzanak . Tiszát is kiegészítik a hatalomért , ha kevésen múlik a győzelme . Jobbik anno parlamentben Gyurcsánnyal hadakozott közben csatlakoztak hozzá. Nagy igazságkeresésben a jobboldalisága eltűnik.
Válasz erre
0
0
marcon-2
2025. november 11. 11:39
Amellett, hogy a Dúró Dóra megnyilatkozásaiban tükröződő értékrenddel gyakorlatilag teljesen tudok azonosulni, nem gondolom, hogy egy neki nem tetsző (akár törvénysértő) üzenetű plakáttal szemben az a helyes eljárás, hogy megrongálja a plakátot. Ugyanannyira nem helyes, mint amikor más (pl.kormányzati) plakátokat rongálnak. Parlamenti képviselőként pedig pont neki több lehetősége is lenne arra, hogy ezekre felhívja a figyelmet, mint egy állampolgárnak. De persze megteheti, csak akkor ne mondja azt, hogy nem követett el szabálysértést. De, szabálysértést követett el, azonban nyíltan vállalja is a következményeket, és ez így normális. A felelősségvállalás, lelkiismeret, normalitás szavaknak -meg még jópárnak- csak ezen az oldalon van jelentésük, a baloldalon ismeretlenek...
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
•••
2025. november 11. 11:38 Szerkesztve
Ugyan nem szeretem Dúró Dórát, mert Fidesz ellenes, és majd a tiszával fog összefogni, de amit tett az lenne a dolga. És pont erre való lenne a mentelmi jog, hogy hülyeségekkel, a normalitás fenntartása miatt ne vegzálják. Ha a harangozó leállítása mehet büntetlenül, akkor neki sem kellene mentelmi jogról lemondani. Egyáltalán, le lehet?
Válasz erre
0
0
