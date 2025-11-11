Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Magyarország reakció Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Orbán Viktor Dmitrij Peszkov

Végre megszólalt Oroszország is: ez Putyin reakciója a Trump–Orbán csúcstalálkozóra

2025. november 11. 09:53

Az orosz elnök szóvivője közölte, hogy Vlagyimir Putyin nem tárgyalt Orbán Viktorral a washingtoni látogatásáról, és azt sem tudja, miben maradt az amerikai elnökkel az ukrajnai békekezdeményezés kapcsán.

2025. november 11. 09:53
null

Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tárgyalt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel annak washingtoni látogatásának eredményeiről – írja a Kommerszant.

Peszkov hozzátette,

Oroszország számára nem ismertek azok a kezdeményezések sem, amelyeket Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai konfliktus rendezéséről egyeztetett.

Mint megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált a találkozóra, hogy megfenyegette Magyarországot: talál majd megoldást arra, hogy ne juthasson orosz olaj az országba.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csapláros
2025. november 11. 11:03
Az orosz elnök szóvivője - kérdésre válaszolva (!!!) : Putyin nem tárgyalt Orbán USA látogatásáról és nem tudja, miben maradt Trumppal az ukrajnai békekezdeményezés kapcsán. 1. Orbán nem egyeztetett Putyinnal, mert egyrészt nem a csicskája, másrészt nincsenek hivatalos javaslatai és nem közvetítési célból ment . Ez egy külön program, de most a magyar-amcsi viszony és Magyarország volt a program 2. az oroszok gondosan elemezték a találkozót amely végül EGYBE VÁGOTT az érdekeikkel (olaj-gáz-, sőt URÁN szállítás, visszavágás az Unió pofájára, a mihamarabbi békeszándék, a velük nem ellenséges ország gazdasági erősödése) 3. Mo hadi potenciáljának növekedése a NATO szövetségen belüli és a földrajzi környezet diktálta kötelezettségekből (trianoni utódállam szomszédok) adódik. Tehát Putyinéknak az a reakciója, hogy NINCS REAKCIÓJA más, mint a TUDOMÁSUL vétel, a karaván meg amcsi-orosz illetve magyar-orosz ügyekben halad tovább a legközelebbi Orbán-Putyin találkozó irányába.
Válasz erre
1
0
Agricola
2025. november 11. 10:31
Zelenszkij tettei ellenérzést váltanak ki Németországban, ami a támogatási hajlandóságot német részről csökkentheti a jövőben.
Válasz erre
3
0
Horst_Tappert
2025. november 11. 10:11
"nogradi 2025. november 11. 09:58" Faszpörgettyű, minek hazudozol itt. Itt a link a Fehér Ház oldaláról: whitehouse.gov/gallery/president-donald-trump-hosts-a-bilateral-lunch-meeting-with-hungarian-prime-minister-viktor-orban/
Válasz erre
14
0
nogradi
2025. november 11. 09:58
Orbán Balázs elmagyarázta, miért nem számoltak be a Fehér Ház oldalán az amerikai-magyar csúcsról
Válasz erre
1
16
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!