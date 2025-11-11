Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tárgyalt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel annak washingtoni látogatásának eredményeiről – írja a Kommerszant.

Peszkov hozzátette,

Oroszország számára nem ismertek azok a kezdeményezések sem, amelyeket Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai konfliktus rendezéséről egyeztetett.

Mint megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált a találkozóra, hogy megfenyegette Magyarországot: talál majd megoldást arra, hogy ne juthasson orosz olaj az országba.