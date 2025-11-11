Végre megszólalt Oroszország is: ez Putyin reakciója a Trump–Orbán csúcstalálkozóra

Zelenszkij begőzölt: már a hadsereget is bevetné Magyarország ellen, hogy elérje a célját
Az ukrán elnök azt ígérte, talál megoldást.
Az orosz elnök szóvivője közölte, hogy Vlagyimir Putyin nem tárgyalt Orbán Viktorral a washingtoni látogatásáról, és azt sem tudja, miben maradt az amerikai elnökkel az ukrajnai békekezdeményezés kapcsán.
Dmitrij Peszkov, az orosz elnök szóvivője közölte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem tárgyalt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel annak washingtoni látogatásának eredményeiről – írja a Kommerszant.
Peszkov hozzátette,
Oroszország számára nem ismertek azok a kezdeményezések sem, amelyeket Orbán Viktor és Donald Trump amerikai elnök az ukrajnai konfliktus rendezéséről egyeztetett.
Mint megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök úgy reagált a találkozóra, hogy megfenyegette Magyarországot: talál majd megoldást arra, hogy ne juthasson orosz olaj az országba.
Nyitókép: AFP/Gavriil Grigorov
