Újabb rés a pajzson: ettől tartanak Magyar Péterék

Nincs Tisza-botrány ukrán szál nélkül

A Tisza adatszivárgási botrányát az is súlyosbítja, hogy komoly külföldi befolyás lehetősége is felmerült: ahogy arról beszámoltunk a Tisza applikációjának tesztelése egyebek mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is folyt.

Ez azért is kiemelten érdekes, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek. Ennek viszont ellentmondanak az október elején kiszivárgott adatok, amelyekben az applikáció adminjainak adatai is nyilvánosságra kerülhettek.

Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat.

A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja, amely egy civil nonprofit szervezet, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.