Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt Tisza Világ botrány adatok Magyar Péter kamuprofil applikáció admin

Újabb rés a pajzson: ettől tartanak Magyar Péterék

2025. november 11. 09:09

„Gyakorlatilag egy nyitott könyv vagyunk” – hangsúlyozta a Magyar Nemzetnek egy neve elhallgatását kérő informátor.

2025. november 11. 09:09
null

Továbbra sem tekinthető biztonságosnak a Tisza Világ applikáció,

gyakorlatilag bármikor újabb személyes adatok jelenhetnek meg az interneten

 – mondta el a Magyar Nemzetnek egy, a párt elnökségének dolgozó informátor.

A neve elhallgatását kérő forrás azt is leszögezte: hiába minden erőfeszítés, nem lehet 100 százalékig biztonságosnak tekinteni az alkalmazást.

„Többen is keresik az internetes fórumokon, hogy megjelennek-e új adatok, amelyek a Tisza Világból származhatnak. Gyakorlatilag egy nyitott könyv vagyunk” – hangsúlyozta.

Az informátor a lapnak azt is elárulta, mindezek ellenére a Tisza Párt csoportjaiban kamuprofilok és elkötelezett támogatók segítségével továbbra is zajlik az applikáció „renoméjának” támogatása, illetve folyamatosan buzdítanak az alkalmazás letöltésére.

Magyar Péter hajthatatlan

„Hiába van borzalmas állapotban a Tisza Világ, 

Péter továbbra sem adta fel, mindenáron oda akarja terelni az embereket, nem számít neki, hogy milyen adatok szivároghatnak még ki”

– jelentette ki a névtelen forrás.

A fenti információt alátámasztja az is, hogy a tiszás csoportokban rendre felbukkan egy Kérdések és Válaszok kamuprofil is, aki a Tisza Világ applikáció letöltése mellett kampányol a legutóbbi adatszivárgás óta – írta a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

Csalás vagy betörés áldozatai is lehetnek az érintettek

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, több mint egy hete újabb botrány pattant ki a Tisza Pártnál: 200 ezer felhasználó érzékeny, személyes adatai kerültek nyilvánosságra, akik letöltötték a Tisza Világ mobilapplikációt és regisztráltak.

A személyes adatok között szerepel

  • a felhasználók teljes neve,
  • lakcíme,
  • az email címe,
  • az érintett választókerület,
  • a regisztráció időpontja,
  • sőt még a felhasználók jogosultságairól is 

szerepelnek információk a listán. 

A Magyar Nemzet keddi összeállításában arra is kitért, hogy a címeken kívül földrajzi koordináták is láthatók a listában a legtöbb név mellett. A szélességi és a hosszúsági adatok azt a helyet jelölhetik, ahonnan az adott felhasználó regisztrált a Tisza applikációjába.

Az adatvédelmi tapasztalatok szerint a koordináták rögzítése és hosszú távú tárolása több ok miatt is veszélyt hordoz magában – különösen olyan  adatszivárgáskor, mint ami most történhetett. A földrajzi adatok ugyanis alkalmasak lehetnek a felhasználók azonosítására, különösen akkor, ha az érintett más adatai, mondjuk közösségi médiás profiljai is nyilvánosságra kerülnek.

Ilyenkor az érintett élete mások előtt szinte nyitott könyvvé válhat”

– írta a lap.

Fontos emellett, hogy a koordináták által megjelölt tartózkodási hely alapján – adott esetben – következtetni lehet az érintett életmódjára, munkarendjére és szokásaira is, ezen a ponton pedig biztonsági kockázatok merülnek fel. Az illető ugyanis csalás vagy akár betörés áldozata is lehet – figyelmztettek a cikkben.

Nincs Tisza-botrány ukrán szál nélkül

A Tisza adatszivárgási botrányát az is súlyosbítja, hogy komoly külföldi befolyás lehetősége is felmerült: ahogy arról beszámoltunk a Tisza applikációjának tesztelése egyebek mellett Ukrajnában és az Egyesült Államokban is folyt.

Ez azért is kiemelten érdekes, mert Magyar Péter és a Tisza Párt korábban határozottan tagadta, hogy a mobilapplikáció fejlesztésében ukrán fejlesztők is részt vettek. Ennek viszont ellentmondanak az október elején kiszivárgott adatok, amelyekben az applikáció adminjainak adatai is nyilvánosságra kerülhettek.

Az adminok között található Myroslav Tokar, aki a LinkedIn adatai szerint ungvári illetőségű webfejlesztő, jelenleg a PettersonApps nevű ukrán cégnél dolgozik, amely mobilalkalmazások fejlesztésére szakosodott és több mint száz embert foglalkoztat.

A cég vezérigazgatója Oleh Ostroverkh, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja, amely egy civil nonprofit szervezet, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy robotikai fejlesztéseket és dróntechnológiákat támogasson az ukrán hadseregben.

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
totumfaktum-2
2025. november 11. 11:03
szemlelo-2 Nem, ezek nem voltak benne mind a telefonkönyvben. Már önmagában a listán szereplés is szenzitív adat.
Válasz erre
1
0
szemlelo-2
2025. november 11. 10:41
Nem kell ezt ennyire felhabozni. Ezek az adatok régen a telefonkönyvben is bent voltak. Az pedig, hogy hol regisztrált - semmi jelentősége nincs. Ami tényleg fontos, hogy most pontosan lehet tudni, kik támogatják - akár sutyiban is - a Tiszát. Mondjuk az ismerőseink nagy részéről eddig is tudtuk, a Tiszások többsége nagy pofával reklámozza a hovatartozását.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
•••
2025. november 11. 10:40 Szerkesztve
Személyes adattal visszaélés (1) bekezdés b) pontja szerinti alakzat. (Aki a személyes adatok védelméről vagy kezeléséről szóló törvényi vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott rendelkezések megszegésével haszonszerzési célból vagy jelentős érdeksérelmet okozva a) jogosulatlanul vagy a céltól eltérően személyes adatot kezel, vagy b) az adatok biztonságát szolgáló intézkedést elmulasztja,) A sértetteknek meg legyen annyi esze, hogy tartsák magukat távol tőle.
Válasz erre
1
0
No comment no cry
2025. november 11. 10:28
"gyozoporgorugasa 2025. november 11. 09:32 • Szerkesztve Nem lennék a magyar nemzet, és kutyái helyében, még151 napjuk van,Jobb ha nem tudják mi vár rájuk,mint áttétes beteg az utolsó hónapjaiban.👍👍" -------- Jé, ilyet még sohasem hallottunk az elmúlt 15 évben. Persze most a besült atombombán fellelkesedettek aztán majd biztos győzelemre menetelnek a Fideszből 14 évig jól megélő kamugyáros vezetésével.
Válasz erre
2
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!