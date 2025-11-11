Ft
Németország Magyarország Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor kőolajvezeték

Németországból érkezett: Zelenszkij időzített bomba, már nem csak Magyarországot veszélyezteti

2025. november 11. 09:04

A publicista szerint a zsarolás határát súrolja, hogy Volodimir Zelenszkij a Barátság-kőolajvezeték bombázásáról beszél, ráadásul hosszabb távon akár Ukrajna szövetségesei ellen is fordulhat.

2025. november 11. 09:04
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság-kőolajvezeték elleni támadásokkal és nyílt üzenetével Orbán Viktor magyar miniszterelnök felé új szintre emelte az energetikai konfliktust, amely már a szövetségesek közötti zsarolás határát súrolja – írja a Berliner Zeitung.

A szerző szerint

Zelenszkij stratégiája rövid távon katonailag indokolható lehet, de hosszabb távon akár saját szövetségesei ellen is fordulhat.

A cikk megjegyzi, az ukrán dróntámadások miatt többször napokra leállt az orosz olajszállítás Magyarországra, ami komoly gazdasági kockázatot jelent – az IMF szerint egy ilyen kiesés több mint 4 százalékos GDP-csökkenést okozhatna.

Nyitókép: AFP/Ralf Hirschberger

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

nemenvagyoken
2025. november 11. 11:02
Úgy tűnik, már tényleg a végét érzi az ukrán ripacs. Saját maga alatt vágja a fát, és egy idő után szerintem egyre kényelmetlenebb lesz a személye mindenkinek. Valószínűleg úgy gondolja, hogy ő a világ ura. Lehet, hogy túl sok politikai thrillert nézek, de el tudom képzelni, hogy az EU vezetői előbb-utóbb kiadják rá a kilövési engedélyt. Frankenstein teremtménye megint az alkotója ellen fordult. Az idióta EU-s vezetők és az idióta zelenszkij szövetségéből semmi jó sem sülhetett ki, és nem is fog.
Válasz erre
1
0
mondeos
2025. november 11. 10:49
A magyarországi német gyárakat/cégeket be kell oltani, hogy ugyan szóljanak már haza, hogy ne oltogassák Zselit és ne kacsingassanak neki, mert őket is megsz.patják, ha nálunk oda lesz az orosz gáz meg olaj!
Válasz erre
3
0
evass816
2025. november 11. 10:41
Nem emlékszem pontosan, kik adják a lovat Zselé alá folyamatosan, kik viselkednek vele úgy, mint anyuci hülyegyerekével, hogy semmi nem számít, csak mosolyogjon a kis Ödönke. Lehet, hogy az EU prominensei, akik egymás sarkát taposva teregették elé a vörös szőnyeget, és az idióta parlamenti képviselők sokasága még azt is állva tapsolta, ha fingott egyet?? Nem köll csodálkozni, kinyílt Ödönke csipája...!
Válasz erre
2
0
kobi40
2025. november 11. 10:35
Csivava visszahetvenkedik a gazdira is?!
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!