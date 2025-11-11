Németországból érkezett: Zelenszkij időzített bomba, már nem csak Magyarországot veszélyezteti

Zelenszkij begőzölt: már a hadsereget is bevetné Magyarország ellen, hogy elérje a célját
Az ukrán elnök azt ígérte, talál megoldást.
A publicista szerint a zsarolás határát súrolja, hogy Volodimir Zelenszkij a Barátság-kőolajvezeték bombázásáról beszél, ráadásul hosszabb távon akár Ukrajna szövetségesei ellen is fordulhat.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Barátság-kőolajvezeték elleni támadásokkal és nyílt üzenetével Orbán Viktor magyar miniszterelnök felé új szintre emelte az energetikai konfliktust, amely már a szövetségesek közötti zsarolás határát súrolja – írja a Berliner Zeitung.
A szerző szerint
Zelenszkij stratégiája rövid távon katonailag indokolható lehet, de hosszabb távon akár saját szövetségesei ellen is fordulhat.
A cikk megjegyzi, az ukrán dróntámadások miatt többször napokra leállt az orosz olajszállítás Magyarországra, ami komoly gazdasági kockázatot jelent – az IMF szerint egy ilyen kiesés több mint 4 százalékos GDP-csökkenést okozhatna.
Nyitókép: AFP/Ralf Hirschberger
