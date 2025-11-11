Imájára halottak támadtak fel, betegek gyógyultak, pogány kultuszhelyek dőltek romba – Magyarország egyik patrónusára, Szombathely szentjére emlékezünk

Márton 316-ban vagy 317-ben született a Római Birodalom Savaria nevű városában, a mai Szombathely területén. Szülei jómódú pogányok voltak, apja a római légió tisztjeként szolgált, így rang, tekintély és anyagi jólét egyaránt adatott a családnak. Érdemei elismeréseként Pavia környékén kapott földbirtokot, ezért a gyermek Márton e városban nevelkedett.

Alig 12 éves lehetett, amikor a kereszténység felvételén és Istennek szentelt remeteéleten kezdett töprengeni. Szülei tiltakozása ellenére lett Krisztus követője.

15 éves korában apja kérésére – és a korabeli törvényeknek megfelelően – katonai pályára lépett, így került néhány év múlva századával együtt a galliai Amiens-be. Katekumenhez, azaz hittanulóhoz méltó módon viselkedett, erényes életet élt, amivel kivívta társai elismerését is.

Hitéletének és életrajzának egyik legismertebb mozzanata is amiens-i éveihez kötődik. Még megkeresztelkedése előtt történt, hogy az egyik tél rendkívül hidegnek bizonyult a régióban, a fagyos időjárás sokak halálát követelte. Márton minden ruháját a szegényeknek ajándékozta, hogy segítsen rajtuk. Egy este, járőrszolgálatából hazatérve egy koldust vett észre, aki reszketett a hidegtől. Utolsó meleg ruhadarabját, a rajta lévő köpenyét kardjával szétvágta és egyik felét a koldus vállaira terítette.