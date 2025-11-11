Ft
Ukrajna Robert Fico Magyarország hitel vagyon Orbán Viktor Európai Bizottság Belgium

Ettől eldobják az agyukat az Európai Bizottságban: váratlan helyről kapott új szövetségest Magyarország és Szlovákia

2025. november 11. 08:34

Orbán Viktor és Robert Fico már korábban is jelezték, hogy nem támogatják Ukrajna katonai finanszírozását a befagyasztott orosz vagyonból, most pedig Belgium is kifejtette aggályait.

2025. november 11. 08:34
null

Az Európai Bizottság és Belgium között nem született áttörés az Ukrajnának szánt 140 milliárd eurós hitel ügyében, amelyet befagyasztott orosz állami vagyonból finanszíroznának – írja a Politico.

A szerző úgy tudja, hogy

Belgium pénzügyi garanciákat követel, míg Robert Fico szlovák miniszterelnök jelezte, Szlovákia blokkolja a tervet, ha katonai célokra fordítanák a forrásokat.

A cikk kiemeli, hogy Magyarország is vétózhatná a kezdeményezést az orosz szankciók féléves meghosszabbításakor, ezért az EU alternatív finanszírozási lehetőségeket keres Ukrajna támogatására.

Nyitókép: AFP/Jonathan Nackstrand

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

cinkegolyó
2025. november 11. 08:59
Mi az hogy Magyarország is vétózhatná? Vétózni kell!
pandalala
2025. november 11. 08:55
ááá, nem kéne aprózni .... nem kell hitelként, hanem adjuk oda nekik mind és most ... oszt' kész kevesebb a gond, és felvirágoztatnák az EU-t .... seperc ..
cs-m80
2025. november 11. 08:53
Hmmm Azt hiszem ezeket a mondatokat már vagy 2 hónapja is olvastuk. Azóta sincs semmi változás. Azért az nem kicsit gáz, hogy valaki pár klikkért több hónapos hírt porol le. Maradok tisztelettel
pipa89
•••
2025. november 11. 08:50 Szerkesztve
Nyilvánvaló, Ursula gazdái, a PÉNZMAFFIA Világállamot építő gengszterklánjai, de mennyire kell elvetemültnek lenniük ahhoz, hogy az elemi vészvillogó sem kapcsol be a fejükben? Ha ők ellopatják az orosz vagyont az európai tagállamokkal, akkor az ő mérhetetlen, véres háborúkon összeharácsolt vagyonuk is "államosíthatóvá" lesz. Mi lenne, ha az orosz vagyon helyett a BLACKROCK vagyonát "államosítanák" a tagállamok? Elárulom: kitörne a "világbéke". Felszámolhatóvá lenne a bolygó számtalan problémája. Így viszont a BLACKROCK marad a világ HARMADIK EREJE Kína és az USA után. Egy olyan közösségi felhatalmazást nélkülöző, totális hatalomra törő erő, amely a világunkat veszélyezteti!
