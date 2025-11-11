Ettől eldobják az agyukat az Európai Bizottságban: váratlan helyről kapott új szövetségest Magyarország és Szlovákia

Nahát: a belgák elkaszálnák az Ukrajnának adandó gigahitelt, és ezt nyíltan ki is mondták
Bart De Wever belga miniszterelnök közölte „mindent megtesz, ami csak hatalmában áll”, hogy megakadályozza az EU által Ukrajnának nyújtott új hitelt.
Orbán Viktor és Robert Fico már korábban is jelezték, hogy nem támogatják Ukrajna katonai finanszírozását a befagyasztott orosz vagyonból, most pedig Belgium is kifejtette aggályait.
Az Európai Bizottság és Belgium között nem született áttörés az Ukrajnának szánt 140 milliárd eurós hitel ügyében, amelyet befagyasztott orosz állami vagyonból finanszíroznának – írja a Politico.
A szerző úgy tudja, hogy
Belgium pénzügyi garanciákat követel, míg Robert Fico szlovák miniszterelnök jelezte, Szlovákia blokkolja a tervet, ha katonai célokra fordítanák a forrásokat.
A cikk kiemeli, hogy Magyarország is vétózhatná a kezdeményezést az orosz szankciók féléves meghosszabbításakor, ezért az EU alternatív finanszírozási lehetőségeket keres Ukrajna támogatására.
