Ettől eldobják az agyukat az Európai Bizottságban: váratlan helyről kapott új szövetségest Magyarország és Szlovákia

Az Európai Bizottság és Belgium között nem született áttörés az Ukrajnának szánt 140 milliárd eurós hitel ügyében, amelyet befagyasztott orosz állami vagyonból finanszíroznának – írja a Politico.

A szerző úgy tudja, hogy

Belgium pénzügyi garanciákat követel, míg Robert Fico szlovák miniszterelnök jelezte, Szlovákia blokkolja a tervet, ha katonai célokra fordítanák a forrásokat.

A cikk kiemeli, hogy Magyarország is vétózhatná a kezdeményezést az orosz szankciók féléves meghosszabbításakor, ezért az EU alternatív finanszírozási lehetőségeket keres Ukrajna támogatására.