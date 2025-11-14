Ft
11. 14.
péntek
Robbie Keane vb-selejtező Portugália Írország FTC

Így reagált Robbie Keane arra, hogy beégtek a portugálok Dublinban (FOTÓ)

2025. november 14. 13:27

A Ferencváros ír vezetőedzője a mérkőzés előtt és után is nagyon büszke és boldog volt, velünk ellentétben. Robbie Keane öröme abból a szempontból is pikáns, hogy nemrég éppen hazája válogatottjával hozták szóba.

2025. november 14. 13:27
null

Noha a legtöbb magyar futballszerető csütörtökön portugál győzelemnek szurkolt világbajnoki selejtezőcsoportunkban, idehaza is akadtak kivételek – például Robbie Keane. Ez azonban eléggé védhető, tekintve, hogy a Ferencváros vezetőedzője ugyebár ír, és velünk ellentétben a lefújás után örülhetett is, hiszen a csoportelső Cristiano Ronaldóék nagy meglepetésre lőtt gól nélkül maradtak alul Dublinban. 

Robbie Keane IG
Robbie Keane érthető módon nagyon örült az írek bravúrgyőzelmének (Fotó: Instagram/robbiekeane)

Keane a mérkőzés előtt és után is nagyon büszke volt: közösségi oldalán előbb világgá kürtölte, hogy fia, Hudson is a helyszínen szurkol a nemzeti együttesnek, a diadalt követően pedig Instagram-sztorijában „Nagyszerű teljesítmény” kommentárral osztotta meg az ír szövetség posztját.

Mint ismert, a mostanában egyre több csapattal összeboronált Robbie Keane-t legutóbb hazája válogatottjával is szóba hozták – igaz, akkor még sokkal reménytelenebbnek tűnt az írek helyzete a vb-selejtezőcsoportban... 

armentarius
2025. november 14. 14:15
Azért az elgondolkodtató, hogy ezek a szemét írek a hazai meccsükön, mindig addig provokálják az ellenfelet - természetesen bírói segédlet mellett, - amíg valaki "visszaüt", akit aztán kiállít a bíró. Így jártunk mi (Sallai) , az örmények (Barszegjan), most meg a portugálok( Ronaldó)..Úgy látszik nem tudnak becsületesen játszani nyerni..Hm...
armentarius
2025. november 14. 14:11
A döntetlen jó nekünk, bár csak legalább az lenne!...A vereségtől kell tartani
nemmondom-3
2025. november 14. 14:02
Tartok egy döntetlentől az írek ellen.
zakar zoltán béla
2025. november 14. 13:39
Menj haza!
