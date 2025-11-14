Így reagált Robbie Keane arra, hogy beégtek a portugálok Dublinban (FOTÓ)

Noha a legtöbb magyar futballszerető csütörtökön portugál győzelemnek szurkolt világbajnoki selejtezőcsoportunkban, idehaza is akadtak kivételek – például Robbie Keane. Ez azonban eléggé védhető, tekintve, hogy a Ferencváros vezetőedzője ugyebár ír, és velünk ellentétben a lefújás után örülhetett is, hiszen a csoportelső Cristiano Ronaldóék nagy meglepetésre lőtt gól nélkül maradtak alul Dublinban.

Robbie Keane érthető módon nagyon örült az írek bravúrgyőzelmének (Fotó: Instagram/robbiekeane)

Keane a mérkőzés előtt és után is nagyon büszke volt: közösségi oldalán előbb világgá kürtölte, hogy fia, Hudson is a helyszínen szurkol a nemzeti együttesnek, a diadalt követően pedig Instagram-sztorijában „Nagyszerű teljesítmény” kommentárral osztotta meg az ír szövetség posztját.

Mint ismert, a mostanában egyre több csapattal összeboronált Robbie Keane-t legutóbb hazája válogatottjával is szóba hozták – igaz, akkor még sokkal reménytelenebbnek tűnt az írek helyzete a vb-selejtezőcsoportban...