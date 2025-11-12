Írországban nagyon szeretnék, ha Robbie Keane távozna a Ferencvárostól

Eldőlni látszik Robbie Keane ügye a Wolvesnál
A Celtic után egy angol csapattal is összeboronálták.
Újabb csapattal hozták szóba a nemzetközi porondon menetelő Ferencváros mesterét. Robbie Keane-t immár hazája válogatottjának kispadján is egyre szívesebben látnák.
Egyre kapósabb Robbie Keane, aminek feltehetően kevéssé örülnek a Ferencvárosnál, még ha ez valahol nyilván a magyar bajnok vezetőedzőjeként végzett munkájának elismerése is. A korábban játékosként is nagyszerű pályaívet befutó ír szakember neve az utóbbi hetekben felvetődött már a Celticnél és a Wolverhamptonnál, most pedig egy válogatott kispadon is szívesen látnák.
A Csakfoci szúrta ki, hogy a brit Daily Recordnak megszólalt az írek egykori kiválósága, John Aldridge, aki máris beajánlotta hazája szövetségi kapitányának Keane-t. Mint ismert, Írország nemzeti együttesét jelenleg az izlandi Heimir Halgrímsson irányítja, akivel viszont az írek bukdácsolnak a világbajnoki selejtezősorozatban: négy meccs alatt csupán egyszer tudtak győzni két vereség és a mieink ellen érdekes körülmények között kicsikart döntetlen mellett, így esélyeik alaposan lecsökkentek a pótselejtező, s azon keresztül a vb-részvétel kiharcolására. Sokan így máris Halgrímsson utódját találgatják, és Aldridge szerint történetesen
két név jöhetne szóba: Keane, valamint a tavaly a Shelbourne csapatát 18 évnyi böjt után ír bajnoki címig vezető, szintén korábbi kiváló Premier League-játékos Damien Duff.
„Duff nagyon jól dolgozik.
Robbie elment Magyarországra a Ferencvároshoz, és szintén nagyon jól teljesít. A Celtic is szóba került vele kapcsolatban. Ha Hallgrímsson távozik, nagyon örülnék, ha valamelyikük lehetőséget kapna.
Miért ne? Mindketten szenvedéllyel dolgoznak, Mick McCarthy és más edzők kezei alatt játszottak, tudják, mire van szükségünk.”
Persze érthető a növekvő érdeklődés, hiszen a magyar bajnoki címvédő Fradi Keane irányításával négy meccs után az Európa Liga-főtáblán is dobogón áll három győzelemmel és egy döntetlennel, s kiváló esélyei vannak az egyenes kieséses szakaszba jutásra.
A magyar bajnok megszerezte első győzelmét hazai pályán az idei El-sorozatban. A magabiztosan játszó FTC másodszor nyert a szezonban a Ludogorec ellen.