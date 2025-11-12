Írországban nagyon szeretnék, ha Robbie Keane távozna a Ferencvárostól

két név jöhetne szóba: Keane, valamint a tavaly a Shelbourne csapatát 18 évnyi böjt után ír bajnoki címig vezető, szintén korábbi kiváló Premier League-játékos Damien Duff.

„Duff nagyon jól dolgozik.

Robbie elment Magyarországra a Ferencvároshoz, és szintén nagyon jól teljesít. A Celtic is szóba került vele kapcsolatban. Ha Hallgrímsson távozik, nagyon örülnék, ha valamelyikük lehetőséget kapna.

Miért ne? Mindketten szenvedéllyel dolgoznak, Mick McCarthy és más edzők kezei alatt játszottak, tudják, mire van szükségünk.”

Persze érthető a növekvő érdeklődés, hiszen a magyar bajnoki címvédő Fradi Keane irányításával négy meccs után az Európa Liga-főtáblán is dobogón áll három győzelemmel és egy döntetlennel, s kiváló esélyei vannak az egyenes kieséses szakaszba jutásra.