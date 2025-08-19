Ft
08. 19.
kedd
Nem csak Kapu Tibor tért haza – hű kísérője még a médiaszerepléseire is elkíséri

Nem csak Kapu Tibor tért haza – hű kísérője még a médiaszerepléseire is elkíséri

2025. augusztus 19. 12:10

Az ikonikus mesefigura kistestvére már Farkas Bertalan mellett is megtapasztalta a súlytalanság állapotát.

2025. augusztus 19. 12:10
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, mintegy nyolc hónapnyi távollét után augusztus 18-án, hétfőn délelőtt ismét magyar földre lépett Kapu Tibor, Magyarország második kutatóűrhajósa.

A közönségtalálkozók előtt és között a fiatal asztronautára médiaszereplések sora vár. Kapu kedden az MTVA székházából jelentkezett be az óriás Tévé Maci előtt állva, melynek szkafandert viselő kistestvérét a kezében tartotta.

Mint ismert, ennek a játéknak a különlegességét az adja, hogy immár kétszer is járt az űrben, hiszen 45 évvel ezelőtt Farkas Bertalant is elkísérte küldetésére.

Kapu a mackó kapcsán azt írta,

kétszer járt fent az űrben, de sosem felejtett el hazajönni a nagytesóhoz.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Obsitos Technikus
2025. augusztus 19. 13:33
Melyik Disney-figura mondhatja ezt el magáról, hogy kétszer járt az űrben?
massivement-3
2025. augusztus 19. 12:45
