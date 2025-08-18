„Minden kaland lényege, hogy végül hazatalálj” – így lépett újra magyar földre Kapu Tibor (GALÉRIA)

Mint arról a Mandiner is beszámolt, mintegy nyolc hónapnyi távollét és egy sikeres küldetés után augusztus 18-án, hétfőn délelőtt hazatért Magyarországra Kapu Tibor.

A HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa repülőgépe landolása után beszédet intézett a jelenlévőkhöz, és válaszolt a sajtó munkatársainak kérdéseire.

Mint fogalmazott,

„Magyarország ma büszkébb, kíváncsibb és meghatározóbb, mint amikor elindult a kiképzésre.

Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, magasabbra emeljük a tekintetünket, és jobban csillog az arcunk is. Jó áll nektek az űrkutatás”.

A HUNOR-program folytatódik

Kapu arra is kitért, hogy a magyar kísérletek sikeressége meghaladta a NASA által végzett kísérletek átlagát, és minden alkalommal büszkeséggel töltötte el, amikor odafent elismeréssel szóltak a magyar tudósok munkájáról.

A magyar kutatóűrhajós, aki tartalékosával, Cserényi Gyulával rövidesen országjárásra indul, beszédét azzal zárta, „egy korszak lezárult, de egy jóval izgalmasabb kezdődik. A HUNOR-program folytatódik”.

Kapu Tibor végül hozzátette,

története bizonyíték arra, hogy egy kis ország is alkothat nagyot a tudomány legnagyobb kihívásai közepette”.

A magyar űrhajós hazatéréséről készült megható fotókat alább tekintheti meg: