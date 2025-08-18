Ft
Ft
31°C
18°C
Ft
Ft
31°C
18°C
08. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tudomány űrhajós Kapu Tibor Magyarország NASA küldetés űrkutatás kísérlet beszéd

„Minden kaland lényege, hogy végül hazatalálj” – így lépett újra magyar földre Kapu Tibor (GALÉRIA)

2025. augusztus 18. 14:43

„Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, magasabbra emeljük a tekintetünket, és jobban csillog az arcunk is. Jó áll nektek az űrkutatás” – jelentette ki Kapu Tibor kutatóűrhajós a Liszt Ferenc repülőtéren, miután hazatért Amerikából.

2025. augusztus 18. 14:43
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, mintegy nyolc hónapnyi távollét és egy sikeres küldetés után augusztus 18-án, hétfőn délelőtt hazatért Magyarországra Kapu Tibor. 

A HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa repülőgépe landolása után beszédet intézett a jelenlévőkhöz, és válaszolt a sajtó munkatársainak kérdéseire.

Mint fogalmazott, 

„Magyarország ma büszkébb, kíváncsibb és meghatározóbb, mint amikor elindult a kiképzésre.

Ma egy kicsit egyenesebb a hátunk, magasabbra emeljük a tekintetünket, és jobban csillog az arcunk is. Jó áll nektek az űrkutatás”.

A HUNOR-program folytatódik

Kapu arra is kitért, hogy a magyar kísérletek sikeressége meghaladta a NASA által végzett kísérletek átlagát, és minden alkalommal büszkeséggel töltötte el, amikor odafent elismeréssel szóltak a magyar tudósok munkájáról.

A magyar kutatóűrhajós, aki tartalékosával, Cserényi Gyulával rövidesen országjárásra indul, beszédét azzal zárta, „egy korszak lezárult, de egy jóval izgalmasabb kezdődik. A HUNOR-program folytatódik”.

Kapu Tibor végül hozzátette,

 története bizonyíték arra, hogy egy kis ország is alkothat nagyot a tudomány legnagyobb kihívásai közepette”.

A magyar űrhajós hazatéréséről készült megható fotókat alább tekintheti meg:

Hazatért Kapu Tibor

Hazatért Kapu Tibor

 

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Unknown
2025. augusztus 18. 15:41
Büszkék vagyunk rá, hogy magyar vagy, hogy a helyén van a szíved, köszönjük, hogy vállaltad értünk ezt az utazást, Isten hozott itthon, Tibor!!!
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 18. 15:30
💯🇭🇺
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. augusztus 18. 15:18
Isten hozott magyar honban!
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. augusztus 18. 15:06
👍👍👍👍👍
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!