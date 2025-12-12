Orbán Balázs a Politiconak: Az EU jelenlegi útja zsákutca, a technokrata elit pedig tönkreteszi Európát

Ebben a helyzetben kell Magyarországnak felelős, szuverén döntéseket hoznia – ezért utazott Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonba és Moszkvába is. „Számunkra az energiaárak, a biztonságpolitikai stabilitás és a háború lezárásának esélye nem elvont geopolitikai játszma, hanem olyan kérdések, amelyek közvetlenül meghatározzák a magyar gazdaság és a magyar családok jövőjét” – fogalmazott.

Orbán Balázs leszögezte: Magyarország álláspontja változatlan – a háború finanszírozása helyett békét, stabilitást és olyan európai vezetést akarunk, amely nem ideológiai reflexek, hanem a tagállamok reális érdekei alapján épít stratégiát.

A beszélgetésben szó esett az Európai Uniót nemrégiben megrázó korrupciós botrányról is, amely Orbán Balázs szerint újabb bizonyíték az unióban tapasztalható kettős mércére. Úgy látja:

miközben Brüsszel a „jogállamiság” köntösébe csomagolja a politikai vitákat, saját intézményeiből egymás után pattannak ki a korrupciós ügyek.

„A felszín alatt egy technokrata, a választóktól egyre inkább elszakadó elit félresiklott stratégiája rajzolódik ki, amely nagymértékben felelős az európai kudarcokért” – summázta Orbán Balázs.