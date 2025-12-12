Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
orbán balázs európai unió magyarország politico

Orbán Balázs a Politiconak: Az EU jelenlegi útja zsákutca, a technokrata elit pedig tönkreteszi Európát

2025. december 12. 11:44

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint lassan Európán kívül mindenkinek egyértelmű, hogy a kontinens rossz után jár.

2025. december 12. 11:44
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt a Politico Confidential című brüsszeli podcast legutóbbi vendége. Sarah Wheaton, a lap főszerkesztő-helyettese és brüsszeli irodavezetője többek között az európai intézményeket megrázó korrupciós botrányokról, a magyar külpolitikáról és az Európai Unió jövőjéről kérdezte.

A politikai igazgató szerint Európa jelenleg egyszerre küzd társadalmi, gazdasági és vezetési válsággal, miközben súlyos geopolitikai félreértések torzítják a döntéshozatalt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Ha nem változik semmi, Európa végleg meggyengül. Ezt ma már nem csak Magyarország állítja, hanem – nyíltan – a legfrissebb amerikai nemzetbiztonsági stratégia is”

– hangsúlyozta Orbán Balázs. Kiemelte: a jelenlegi uniós irányvonal zsákutca, a kontinens nem engedheti meg magának a további kritikátlan sodródást.

Ebben a helyzetben kell Magyarországnak felelős, szuverén döntéseket hoznia – ezért utazott Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonba és Moszkvába is. „Számunkra az energiaárak, a biztonságpolitikai stabilitás és a háború lezárásának esélye nem elvont geopolitikai játszma, hanem olyan kérdések, amelyek közvetlenül meghatározzák a magyar gazdaság és a magyar családok jövőjét” – fogalmazott.

Orbán Balázs leszögezte: Magyarország álláspontja változatlan – a háború finanszírozása helyett békét, stabilitást és olyan európai vezetést akarunk, amely nem ideológiai reflexek, hanem a tagállamok reális érdekei alapján épít stratégiát.

A beszélgetésben szó esett az Európai Uniót nemrégiben megrázó korrupciós botrányról is, amely Orbán Balázs szerint újabb bizonyíték az unióban tapasztalható kettős mércére. Úgy látja:

miközben Brüsszel a „jogállamiság” köntösébe csomagolja a politikai vitákat, saját intézményeiből egymás után pattannak ki a korrupciós ügyek.

„A felszín alatt egy technokrata, a választóktól egyre inkább elszakadó elit félresiklott stratégiája rajzolódik ki, amely nagymértékben felelős az európai kudarcokért” – summázta Orbán Balázs.

Nyitókép forrása: Földházi Árpád / Mandiner

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gyozike26
2025. december 12. 12:10
tudjuk milyen vagy.te megadnád magadat meg odaadnád a fél országot ahogy tanácsoltad
Válasz erre
0
0
szantofer
•••
2025. december 12. 12:09 Szerkesztve
"Az EU jelenlegi útja zsákutca" Csak hát az EU-ban a többség ezt másképpen látja. És Qrva nagy az a többség. De nem baj, mi tudjuk hogy mindenki hülye, csak a fidesz helikopter.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!