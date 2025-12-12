Orbán Balázs a Politiconak: Az EU jelenlegi útja zsákutca, a technokrata elit pedig tönkreteszi Európát

„A migráció jelenleg a legnagyobb civilizációs kihívás” – mondta Orbán Balázs a brit tévécsatornának (VIDEÓ)
A GB News Brüsszelben készített interjút a miniszterelnök politikai igazgatójával.
A miniszterelnök politikai igazgatója szerint lassan Európán kívül mindenkinek egyértelmű, hogy a kontinens rossz után jár.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója volt a Politico Confidential című brüsszeli podcast legutóbbi vendége. Sarah Wheaton, a lap főszerkesztő-helyettese és brüsszeli irodavezetője többek között az európai intézményeket megrázó korrupciós botrányokról, a magyar külpolitikáról és az Európai Unió jövőjéről kérdezte.
A politikai igazgató szerint Európa jelenleg egyszerre küzd társadalmi, gazdasági és vezetési válsággal, miközben súlyos geopolitikai félreértések torzítják a döntéshozatalt.
Ha nem változik semmi, Európa végleg meggyengül. Ezt ma már nem csak Magyarország állítja, hanem – nyíltan – a legfrissebb amerikai nemzetbiztonsági stratégia is”
– hangsúlyozta Orbán Balázs. Kiemelte: a jelenlegi uniós irányvonal zsákutca, a kontinens nem engedheti meg magának a további kritikátlan sodródást.
Ebben a helyzetben kell Magyarországnak felelős, szuverén döntéseket hoznia – ezért utazott Orbán Viktor miniszterelnök Washingtonba és Moszkvába is. „Számunkra az energiaárak, a biztonságpolitikai stabilitás és a háború lezárásának esélye nem elvont geopolitikai játszma, hanem olyan kérdések, amelyek közvetlenül meghatározzák a magyar gazdaság és a magyar családok jövőjét” – fogalmazott.
Orbán Balázs leszögezte: Magyarország álláspontja változatlan – a háború finanszírozása helyett békét, stabilitást és olyan európai vezetést akarunk, amely nem ideológiai reflexek, hanem a tagállamok reális érdekei alapján épít stratégiát.
A beszélgetésben szó esett az Európai Uniót nemrégiben megrázó korrupciós botrányról is, amely Orbán Balázs szerint újabb bizonyíték az unióban tapasztalható kettős mércére. Úgy látja:
miközben Brüsszel a „jogállamiság” köntösébe csomagolja a politikai vitákat, saját intézményeiből egymás után pattannak ki a korrupciós ügyek.
„A felszín alatt egy technokrata, a választóktól egyre inkább elszakadó elit félresiklott stratégiája rajzolódik ki, amely nagymértékben felelős az európai kudarcokért” – summázta Orbán Balázs.
Nyitókép forrása: Földházi Árpád / Mandiner
