Magyarország nincs egyedül: őrültségnek és ámokfutásnak tartják Manfred Weber Ukrajna-párti tervét

Ellenállásba ütközött a nemrég lezajlott ausztriai választásokat megnyerő, bár végül kormányt alakítani nem tudó Osztrák Szabadságpárt, az FPÖ részéről Manfred Weber felhívása a háborús gazdaságra történő átállásra.

A Die Welt közölt egy interjút Weberrel, amiben az EPP-vezér amellett érvelt, hogy Donald Trump magára hagyta Európát, és ezért át kell állni a háborús gazdaságra, például a hadiiparban lehet, hogy hétvégén is dolgozni kell majd, illetve az eddig egyéb javakat előállító gyárak át kell álljanak a fegyvergyártásra.

Harald Vilimsky, a Patriótákhoz tartozó párt EP-frakciójának elnöke még 2025 márciusában vádolta meg azzal Webert, hogy az Európai Néppárt háborúba vezeti a kontinenst.

„Az EU-n belüli ’hadigazdaságra’ való átállást szorgalmazó, ellentmondásos EPP-vezér, Manfred Weber legutóbbi kijelentései sajnos nem jelentenek mást, mint azt, hogy az EP-többség az egész kontinenst tűzvész-szerű háborúba akarja taszítani. Ezt a politikailag őrült cselekedetet csak úgy lehet leírni, mint a legmagasabb szintű biztonságpolitikai ámokfutás. Az EPP-t elhagyott minden jó érzése” – figyelmeztetett az OTS szerint Harald Vilimsky.

A politikus hozzátette: szerinte ez magyarázza azt is, hogy az Osztrák Néppárt, az ÖVP a háborúpárti, liberális NEOS-szal való kormányalakítási tárgyalásokon felhagyott az ukrán-orosz konfliktus békés megoldásának szorgalmazásával, és háborús retorikára tért át. Vilimsky kijelentette, hogy a színfalak mögött egyértelműen nagy katonai műveletet terveznek.

A politikus azt is bejelentette, hogy

a Patrióták EP-frakciója és a Szabadságpárt ellenáll eme „őrült tervnek”, amire szerinte rámegy a jólétünk,

és a legrosszabb esetben emberéletekbe is kerülhet. Hozzátette: kíváncsi, milyen erők vezették erre az Európai Néppártot. Ugyanis mindez már távolról sem egyeztethető össze a béke és az Európai Unió eredeti céljaival.

Kickl: Ami sok, az sok

Vilimskyhez hasonlóan beszélt a párt elnöke, Herbert Kickl is – írja a Heute –, aki szerint Weber háborús gazdaságba vezeti az EU-t, és meg kell állítani. Szerinte „ami sok, az sok”, és Webert Christian Stockernek, az Osztrák Néppárt elnökének és Ausztria kancellárjának kellene megállítania. Ha Stocker csöndben marad, azzal Kickl szerint elárulja az osztrák érdekeket, az EU-s háborús mánia pedig „katasztrófához vezet”, és véget vet Ausztria prosperitásának.

Szerinte Stockernek fel kellene szabadítania magát Weber és Ursula von der Leyen bizottsági elnök befolyása alól, és ellen kellene állnia az EU-s központosítási törekvéseknek. Kickl hangsúlyozta, hogy béketárgyalásokra van szükség, mivel dollármilliók sem vetettek véget a szenvedésnek és halálnak Ukrajnában.

Berlini professzor: Weber amatőr és dilettáns

Weber egy amatőr – jelentette ki ugyanekkor az Exxpress osztrák lap kérdésére Markus C. Kerber, a Berlini Műszaki Egyetem politikai gazdaságtannal és közfinanszírozással foglalkozó közgazdász professzora. Mint mondta: Weber javaslata magában foglalná a központosított uniós fegyverbeszerzést, egy európai parancsnokságot, valamint egy vezérkari főnököt az összes EU-s hadsereg fölött. Kerber szerint mindez nem tartozik az EU felelősségi körébe.

Kerber úgy fogalmazott:

„hihetetlen, hogy az Európai Néppárt hagyja, hogy egy ilyen tudatlan alak ekkora hülyeségeket mondjon”. Hozzátette: Weber „hírhedt dilettáns”.

A közgazdaságtan professzor szerint Brüsszel egyszerűen arra használja a mostani válságot, hogy több hatalmat összpontosítson magánál. Kerber korábban is kritizálta az EU föderalista és központosítási terveit, a milliárdos védelmi tervek is ezt szolgálják szerinte. Hangsúlyozta: az EU sosem volt katonai védelmi unió. Mint jelezte, Weber javaslatai megalapozatlanok. Hozzátette: szerencsére mindezekről a kérdésekről az EU Tanácsában kell döntenie a tagállami vezetőknek, konszenzusos alapon, márpedig Webernek sem beszélni, sem szavazni nincs joga a Tanácsban.

A Tisza, Weber és Ukrajna támogatása

Mint az utóbbi hónapokban kiderült, a Tisza Párt, élén Magyar Péterrel, az Európai Néppárt tagjaként beállt Manfred Weber és az EU-vezetés háborús retorikája mögé. Ennek legutóbbi epizódja az volt, hogy kiderült: Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök, aki már beállt a Tisza Pártba, a NATO ülésein ignorálva a neki adott utasításokat Ukrajna pártját fogta, és „Slava Ukraini!”, vagyis „Dicsőség Ukrajnának!” felkiáltással zárta felszólalásait.

Az is napvilágot látott: Magyar Péter és Sándor Fegyir, Ukrajna magyarországi nagykövete is éppen Hollókőt választotta ünnepi programja helyszínéül, így pont egyszerre tartózkodtak a településen, és akár találkozhattak, egyeztethettek is húsvéthétfőn. Erre vonatkozó kérdésünkre eddig nem válaszolt sem a Tisza, sem az ukrán nagykövetség.

Majd az ukrán kémbotrány kapcsán is felmerült a gyanú, hogy a Tisza összejátszik az ukrán titkosszolgálatokkal.

Magyar Pétert Manfred Weber a szárnyai alá vette, az EP jogi bizottsága például húzza-halasztja, hogy Magyar mentelmi joga felfüggesztésének kérdésével foglalkozzon, holott azt két ügy miatt is kikérték, az egyik a telefonlopási.

Weber egy május 6-i sajtótájékoztatóján fejtette ki, hogy az Ukrajnának nyújtandó EU-s támogatás feltétel nélküli kell legyen. Hozzátette: „Az Európai Néppártban minden eszközzel, minden erőnkkel támogatjuk Ukrajnát, ez a mi álláspontunk.” Ennek a Néppártnak tagja a Tisza és EP-képviselője többek közt Magyar Péter.

Magyar Péterék konzultációt is tartottak híveik körében, melyből kiderült, hogy támogatóik csaknem 60 százaléka támogatja Ukrajna EU-s csatlakozását. Magyar Péter korábban mismásolt az ügyben.