Kiadhatták a kilövési engedélyt Zelenszkijre, Európára a bankkártyaszerep hárul – Nógrádi, Demkó és Horváth a tusványosi Stratégában

Pócza István vendégei a tusványosi Mandiner Stratégában:

Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa,

Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője, valamint

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő voltak,

a téma pedig természetesen Ukrajna volt.

Az ukrán vezetés nemrég módosította a korrupcióellenes törvényt, ami komoly nemzetközi visszhangot váltott ki. Ursula von der Leyen felhívta Volodimir Zelenszkij elnököt, aki azonban a hírek szerint nem kívánta fogadni a hívást. A Politico szerint Ukrajna legnagyobb belső ellensége maga a saját vezetése, míg a Telegraph úgy véli, Zelenszkijnek ideje lenne hátralépni. Pócza István a beszélgetés során feltette a kérdést: mi történik valójában Ukrajnában?

Nógrádi György szerint három éve zajlik a háború.

A hadsereg ügyeinek vizsgálata tilos, a Nyugatról érkező támogatások nagy része eltűnik. Tüntetések zajlanak Zelenszkij ellen, főként nők részvételével – a férfiakat ugyanis az utcáról is besorozhatják. Az ukrán hadsereg létszáma január óta 200 ezer fővel csökkent. Eközben a külföldön élő ukránok – különösen a nyugati országokban blogolók – egyre kritikusabb hangot ütnek meg Zelenszkijjel szemben.

Horváth József arra mutatott rá: nem újdonság, hogy a nyugati pénzek egy része eltűnik, a kérdés inkább az, hogy miért most robbant ez ki. Szerinte az elnök már érzi, hogy a korrupciós szálak elérnek hozzá is. A toborzótisztek a beszedett pénzek egy részét felfelé továbbítják, egészen az elnök szintjéig. Úgy tűnik, most jött el az idő a nyugati partnerek számára, hogy

„kiadják a kilövési engedélyt” Zelenszkijre

– talán mert akadályt jelent a béketárgyalások előtt.

Nógrádi György a tusványosi Mandiner Stratéga beszélgetésén / Fotó: Mandiner/Vékás Albert

Demkó Attila hangsúlyozta: ilyen kemény kritikát korábban még nem kapott Zelenszkij, különösen nem a brit sajtó részéről. A hatalomkoncentráció olyan szintet ért el, amely már elszakította őt több fontos nyugati támogatói körtől. Úgy tűnik, Zelenszkij hibásan mérte fel a helyzetet, és most visszakozik. A támadások nemcsak őt, hanem kabinetfőnökét, Andrij Jermakot is célba veszik.

Ha a nyugati médiában megjelennek az ukrán korrupciós ügyek, az annak a jele lehet, hogy nem született megállapodás. Ugyanakkor Zelenszkij belső legitimitása erős, az átlagukrán nem a Telegraph cikkei alapján ítéli meg őt.

A tüntetők elsősorban NGO-k és értelmiségiek. Az orosz offenzíva eredményessége erősebben befolyásolhatja az elnök népszerűségét, mint a nyugati kritikák. A beszélgetésben szóba került a Trump–Zelenszkij-viszony alakulása, a nyugati média hangulatváltása, valamint az is, hogy az USA-nak – szemben az EU-val – érdemi befolyása van az ukrajnai folyamatokra. Trump állítólagos „50 napos ultimátuma” az oroszoknak, az ukrán ásványkincsek körüli megállapodások és az alternatív vezetői nevek – mint Zaluzsnij és Budanov – is előkerültek.

Eddig a nyugati mainstream média összezárt és támogatta Zelenszkijt, de most egyfajta trendforduló van, vagy ez csak eseti? – kérdezte Pócza.

Nógrádi rámutatott:

nincs választás, Zelenszkij csal, lop és hazudik, milliárdokat lopott, az odaadott fegyverek egy része is feltűnt Afrikában.

Naponta változtatja a kormányt, a kabinetfőnökből miniszterelnököt, a miniszterelnökből védelmi minisztert csinált, a védelmi minisztert elküldte nagykövetnek. Zelenszkij eddig ügyesen politizált.

Horváth József a Mandiner Stratégában, Tusványoson / Fotó: Mandiner/Vékás Albert

Horváth József úgy látja, Trump mindenképpen szeretné, hogy a Biden-adminisztráció és Zelenszkij korrupciós ügyei kiderülnének. Valószínű csak a jéghegy csúcsa, hogy Joe Biden fia benne van az Ukrajnával kapcsolatos korrupciókban. Volodimir Zelenszkij százmilliárd dollárral nem tud elszámolni, az EU közben tökéletesen tanácstalan.

Demkó Attila aláhúzta, hogy Zelenszkijt választások nélkül nem lehet leváltani, mély a beágyazottsága, kézben tartja a hadsereget és az SZBU-t, erős a hatalmi központ.

Sok pletyka kering komoly körökben arról is, hogy Budanov pozicionálja magát, de kell a választás, ahhoz meg a háborúnak kellene befagynia. Trump egy ideig mondogatta, hogy Zelenszkij nem legitim, majd az ukrán elnök aláírta az ásványkincs-szerződést Amerikával, és rögtön az lett.

Ma a legnépszerűbb potenciális elnökjelölt Zaluzsnij, a volt vezérkari főnök, aki Londonban van, és már koptatják a nevét. Zelenszkij készül a potenciális kihívókra. Mögötte Jermák, a kabinetfőnök tehetséges hatalompolitikus, aki az ukrán politika sok szálát kézben tartja. Nem szabad lebecsülni a Zelenszkij–Jermák-párost.

Nógrádi György szerint Kissinger az egyetlen, aki nem kiábrándító, mert ő mindig elvtelen volt, de Ronald Reagan, Merkel és mások, akikről könyvet írt, kiábrándítóak.

Zelenszkij Európához vagy Amerikához kerülne közelebb?

Demkó szerint

Amerika egyértelműen többet számít (az ukránoknak – szerk.), Európának csak bankkártyaszerep jut.

Zelenszkij is tudja ezt pontosan. Az oroszok pedig tárgyalnak az amerikaiakkal: Trumpot sokkal komolyabban veszik, mint az európaiakat. Eközben az ukrán vezető az európaiaknak is gesztusokat akar tenni, mivel a személyes kapcsolatnak is jelentősége van. Egyértelmű tehát, hogy Zelenszkij nem a visszavonulásra készül, hanem arra, hogy a fegyverszünet után Ukrajnában maradjon.

Horváth József ugyanakkor árnyaltabban látja a képet. Budanovval, a katonai titkosszolgálat vezetőjével az oroszok biztos, hogy nem ülnének le tárgyalni. A németek pedig jelenleg tesztelik most Vitalij Klicskót, Kijev polgármesterét, aki idáig hallgatott, vagy csak óvatosan szólalt meg, jelenleg pedig ott tart, hogy az egész Zelenszkij-rendszert a korrupcióval azonosítja. Az elemző szerint Zaluzsnij pedig az angolszászok kedvence.

A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója szerint Donald Trump már „a harmadik bőrt húzza le az ukrán rókáról”. A Biden-adminisztráció elérte, hogy feloldják a földmoratóriumot, Trump pedig azt, hogy az ukránok ásványkincsekkel ellentételezzék az amerikai támogatást, miközben a felmerülő költségeket az európaiakra hárítja. A szakértő arra is emlékeztetett, hogy az oroszok elmúlt hetekben olyan területeket is elfoglaltak, ahol olyan lítiumbánya van, amiről elvileg már megállapodtak az amerikaiak és az ukránok.

Nógrádi György ezután rámutatott: Európa nem globális játékos. Véleménye szerint Trump politikáját pedig hullámhegyek és hullámvölgyek jellemzik. Merkel 16 éves kancellársága alatt egy tárgyalásra készült igazán, Trumppal, aki „elővett a zsebéből három gombot, hogy nesze, ne mondd, hogy nem adok semmit, és ettől Merkel összeomlott” – idézte fel a szakértő, hozzátéve, hogy

a trumpi stratégia lényege, hogy ki kell játszani egymással a kínaiakat és oroszokat.

Kaja Kallas EU-s külügyi főtárgyalója ugyanakkor arról szerette volna meggyőzni a kínaiakat, hogy szakítsák meg a kapcsolatokat az oroszokkal, mire a kínaiak azt válaszolták, hogy akkor ők lesznek a következő ellensége Európának. Ez is azt mutatta, hogy Kallas nem látta át a globális játszmákat – magyarázta Nógrádi.

Demkó Attila ezután mérlegelni kezdte Zelenszkij lehetséges utódait. Szerinte Zaluzsnij vagy Budanov lehet a következő elnök, Klicskót ugyanakkor „nem az eszéért szeretik”, Porosenko támogatása nem elég erős, annak ellenére sem, hogy vam pártja. A fő kihívó tehát két tábornok egyike lehet, közülük Budanov ellen van a kevesebb fegyvere Zelenszkijéknek.

Demkó Attila beszél a tusványosi Mandiner Stratégában / Fotó: Mandiner/Vékás Albert

Pócza István ezután a Trump által bejelentett 50 napos ultimátumot vetette fel, amely után gazdasági háború, azaz komoly vámemelés jöhet az oroszokkal szemben. Nem úgy tűnik egyelőre, hogy ez 50 nap lesz – tette hozzá a Stratéga házi gazdája.

Horváth József szerint Trump és Putyin közt hallgatólagos megállapodás van.

Az ötven nap nem biztos, hogy elég lesz arra, hogy az oroszok a maximális céljaikat elérjék, de reális esélyük van Donbasz elfoglalására. Az oroszok ezres nagyságrendben adnak át elesett ukrán katonákat. Márpedig a végtisztesség megadása az elesetteknek nagyon fontos. Az ukránok úgy tűnik, hasonló gesztust nem tudnak tenni, ami nemzetközi politika szintjén komoly üzenet, a katonaság körében pedig még erősebb jelzés. Emellett megállapodtak abban, hogy a szakértőik folyamatosan tartják a kapcsolatot – sorolta.