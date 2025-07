Posztolok Tusványosról, sok tiszás követőm van, és bánthatja őket, hogy a Tisza nincs itt – Dull Szabolcs, Kacsoh Dániel és Lentulai Krisztián beszélgetett újságírásról, Magyar Péterről, influenszerekről

Miért jó a megosztó újságíró? – erről és főleg Magyar Péterről szólt Tusványoson a Mandiner-színpadon egy csütörtök délutáni beszélgetés, melyen Lentulai Krisztián kérdezte Dull Szabolcsot, volt Index- és Telex-főszerkesztőt, az Öt pontban podcast elemzőjét és Kacsoh Dánielt, a Mandiner főszerkesztő-helyettesét

Mi volt a ti hitelességi pontotok a szakmai életetek során, amire vissza lehet mutogatni? És mi a saját krédód? – kérdezte indításnak Lentulai Krisztián.

Miért jó a megosztó újságíró? Ki az újságíró? – erről egy csomó vita lezajlott, de a közösségi és a mesterséges intelligencia elterjedése, s hogy újságírói eszközökhöz mindenki nyúlhat, az alapvetően megváltoztatta, hogy mi az újságíró. Dull elmondta: ő még abban nevelkedett, hogy az újságíró a tényeket osztja meg, és az nem volt megosztó. Ma mindenki csinálhat kisvideókat, megkérdezhet bárkit a telefonján, Orbán Viktor készít interjút Kapu Tiborral, Magyar Péter kérdez meg egy fiatalt, aki Lázár Jánost felkérdezte. Értelmetlenné válik az egész kérdés.

Önmagában az újságíró szakma el fog tűnni, nem így fogjuk hívni. A vitákat, amiket folytatunk, a technikai fejlődés zárójelbe teszi.

„Amikor én újságírással és tájékoztatással foglalkoztam, annyira változott a média globális folyamatoknak köszönhetően, a szerepfelfogás nagyon változik attól függően, hogy milyen platformon van. A hírlevelemhez újságírói eszközöket alkalmazok. De újságírás az, hogy a profilomra felteszek Reels-videókat?” Dull az Index-lázadás kapcsán kifejtette: nem akarta eljátszani azt a szerepet, amit szántak neki, hogy a politika beavatkozik újságírási kérdésekbe, ő ezt szuverenitási eszköznek fogta fel. Ez öt éve történt, de talán még öt éve sem lehetett volna megcsinálni azt, hogy podcastja van, hírlevele van, és így sok emberhez eljut.

Dull Szabolcs. Fotó: Mandiner/Vékás Albert

Kacsoh Dániel elmondta: a hitelességi pontot nem tudja értelmezni, mivel ha egy pontban hiteles volt, akkor máskor nem, és ő az egész munkáját hitelesnek érzi, és annyira megunta ezt a vitát, hogy hitelesek vagyunk-e Mandinerként. Ezért ősélményről beszél: ő a Redakcióban dolgozott, és az ősélmény a Magyar Hírlap lapzártája. A Mandiner hetilapban is van lapzártája, a nyomtatott lapnál pedig nem értelmezhető a klikkbait, teljesen más szabályok szerint működik a nyomtatott lap, mint az online hírportál. Igyekszik megtartani a kihalóban lévő napilapos szellemiségből minél többet. A felület és az eszköz változik, a média megmarad, óriási különbség volt, amikor a rádió mellé felzárkózott a tévé, most meg a podcasttal a rádió áll bosszút a tévén.

A közösségi médiában megszűnt a hitelességi pecsét, amit a szerkesztők jelentettek, amit megkapott a régi olvasó azzal, hogy megvett egy nyomtatott lapot. Teljesen súlytalanná vált, hogy vélemény és tény között megszűnt a különbség.

Régen voltak a tények és a véleményrovat, persze a tényrovaton is átszűrődhetett a szerkesztőség véleménye, de a vélemények külön voltak. Ma sok videót mesterséges intelligenciával generálnak, és nem lehetünk biztosak abban, mi valós.

Dull úgy vélte: az emberek mindig is hajlamosak a tényeket véleményként kezelni, a véleményt meg tényként, például ha Magyar Péter kiposztol valamit, azt sokszázezer ember tényként fogadja el. Ha újságírók, infulenszerek azzal kapcsolatban megírják a tényeket, azt meg véleményként kezelik az emberek, a helyzet tehát sokkal rosszabb.

Lentulai felvetette: a printes időben nem lehetett mérni, mely cikkek mennek nagyon, ma meg az online portálok minden cikk olvasottságát mérni tudják. Ő a zenei újságírásból jön, sok rádió szar számokat tolt, mert az hozta a hallgatottságot. Megvan-e a veszélye annak, hogy „elkurvultok, becsicskultok”, mert ott van, hogy száz lájk, ezer lájk.

Dull Szabolcs szerint ez a nagy veszély, pedig mindig azt mondták neki az olvasók, hogy miért nincsenek mélyebb elemző cikkek, de láttuk a kattintásban, hogy a nagy nézettség a vér-erőszak-szex hármasába rejlik. Ettől még be kell számolni arról, hogy a parlament megszavazta az adótörvényeket. Előre megsaccolható, mi megy majd jobban, ami sarkosabb, keményebb, ő is előre tudja, mit fognak sokan lájkolni és sokan nem.

Ő is posztol Tusványosról, sok tiszás követője van, és őket bánthatja, hogy ő itt van, de a Tisza nincs.

De mernie kell mindenkinek menni a saját útján, és akkor is közölni kell valamit, ha nem az lesz a leglájkoltabb dolog. De mindenki a saját buborékjában maradva azt nézi, amit ő szeret. Az lesz nehéz, hogy olyan dolgokkal is találkozzunk, amit az algoritmus nem tesz elénk, magunknak kell dolgoznunk, tájékozódnunk, és a mesterséges intelligencia ezt még súlyosbítja. Hosszú távon sokkal kifizetődőbb, ha a követőim értesülnek arról is, hogy mit tapasztalok Tusványoson.

Kacsoh Dániel. Fotó: Mandiner/Vékás Albert

Kacsoh Dani ősélménye a közösségi médiával kapcsolatban, hogy kitette egy aktor, hogy „ha fontos neked Jézus, akkor lájkolj”, és sokezer lájk érkezett. Nem csak az a probléma, hogy mély vagy nem mély elemzést teszünk oda, hanem hogy nagy a zaj, rengeteg a konkurens tartalom. Ez adottság, és meg kell tenni, amit tudunk.

A politikai térbe beletoppant Magyar Péter, aki a közösségi platformot piszkosul jól használja – vetette fel Lentulai, hozzátéve: tömegpszichózis alá tudta vetni az övéit. De jóval kevesebb maga a tartalmi politizálás, és ő látványpékséget üzemeltet, de ezt hiába állapítjuk itt meg, ha a dolog itt működik, és akár választásokat befolyásol.

Dull Szabolcs szerint akkor járunk el helyesen, ha nem elsősorban amorális részét nézzük, hanem a politikai részét. Az, hogy

Magyar Péter tudja uralni a közösségi médiát, és ezzel politikai üzeneteket tud uralni, azzal a célja, hogy politikai hasznot hajtson. Ugyanígy nem hibáztatható Orbán Viktor sem a Harcosok klubja elindításáért, ami politikai szempontból teljesen érthető.

A tartalom az azért fontos, mert mégis lesz 2026-nak eredménye. A tortasütésnél senki nem nézi a lisztet, de tudjuk, hogy liszt nélkül nem készül el a torta. Az új belépő, Magyar Péter fantasztikus recepteket ír, eladja őket, érzi, hogy mit szeretnek a nézők, hallgatók, választók. Hatékony politikai kommunikációs eszköz, hogy ő nem stúdióban mondja el az üzeneteit, meg sajtótájékoztatón, hanem kenuzás közben mondja el, amit gondol, meg táncol. De fontos a tartalom, amiről kevesebbet beszélünk. Dull nem hibáztatja a választókat, hogy nem nézik a lisztet, de fontos, hogy gondolkodjunk a lisztről is. Erről a lisztről nagyon keveset tudunk.

Kacsoh Dániel megjegyezte: az a fontos a Tiszának, hogy Orbán bukjon, a többi mindegy. A fiatalember, aki felkérdezte Lázárt, utána felkérdezte Magyart is, hogy miért nem volt ott a Pride-on, és azért elég keményet kapott Magyartól. Ezután az az ember, aki egy hete még hős volt, a Tisza-lájkolók szemében hirtelen áruló lesz. Örök vita, hogy a kereskedelmi tévék azért nyújtanak limonádétartalmakat, mert ez az igény, és ebből lesz reklámbevétel, vagy direkt hülyíteni akarják az embereket.

Dull Szabolcs szerint ez nem új jelenség, csak a közösségi média és a felgyorsult kommunikáció ezt felerősíti. A politikai szereplők politikai történeteket mesélnek, Orbán Viktor is évtizedek óta meséli a saját történetét, és ami ebbe nem illik bele, azt nem hangosítja fel. A közösségi média legyőzte a hagyományos médiát, és gyorsan előkerülnek az ellentmondások is. Eldőlt a kérdés, hogy efelé megyünk.

Kacsoh Dániel rámutatott: a Fidesszel szemben kritika, hogy annyi a programja, hogy „folytatjuk”. De világos, hogy a Fidesz mit csinált eddig, és mit gondol, legyen szó adókról, szuverenitásról, stb. Biztos vannak benne megfontolt visszavonulások, de 2010 óta egyértelmű, hogy a Fidesz mit gondol a világról. Bizony a megváltozott kommunikációs felületek miatt át kell helyeznie a politikát a közösségi platformokra, ami nem tartalmi változás, hanem formai.

A Tisza problémája, hogy csak a közösségi platformokra való alkalmazkodás van, de tartalom nincs,

mert szerintük „működő országot” akarnak csinálni, de hogy hogyan csinálnák, azt nem tudjuk, és sok ellentmondás került napvilágra. Hogy mi a pontos kormányzati Magyar Péternek, arról elfelejt beszélni, és ez nagy különbség a Fidesz és a Tisza között, a Tiszánál tartalmilag „kongó üresség” van. Addig ás le az ellenzék a programban, hogy találnak egy O1G kitűzőt. Nemzárhatjuk ki a lehetőségét, hogy a Fidesz leváltható, de ez a helyzet.

Dull Szabolcs szerint vannak tartalmi állítások a Tisza részéről, de két probléma van velük. Az egyik az, hogy ez sok esetben ez egybeesik azzal, amit a Fidesz szeretne. Magyar Péter a Fideszből jött, az ő gondolkodásmódja sok kérdésben egybeesik azzal, amit a Fidesz csinál. A Fidesznek nyilván az az érdeke, hogy őt ebből az álláspontból kizökkentse, és áttolja baloldalra a migráció, szuverenizmus, adópolitika kérdésében, a szavazói meg nem akarják meghallani ezt. Magyar Péternek sok tartalmi válasza ugyanaz, mint a Fideszé, de ezt a Fidesz tromfolja, az ellenzéki szavazók meg nem akarják meghallani. A Fidesz Pride-ügyben sokáig azt tartotta, hogy oké, vonuljon a Pride, de mi ezt nem szeretjük, és nem megyünk, most viszont nem szeretnék, hogy legyen Pride. Magyar Péter meg abba helyezkedett bele, hogy a Pride gumicsont, ő nem akar ott lenni, az ellenzéki választók meg nyomást gyakoroltak rá, hogy menjen el. És amikor százezrek vonultak a Pride-on, azután Magyar sok posztot megosztott ezzel kapcsolatban. De ettől még

Magyar ugyanazt mondta a Pride-ról, amit a Fidesz évekig. Ez lesz az érdekessége a következő évnek: Magyarnak nincs gondja azzal, amit a Fidesz csinál, mivel ő is ezt támogatta évekig.

Kacsoh Dániel vitatkozott ezzel Ukrajna-ügyben, szerinte Magyarnak hivatalos kötelessége van ezzel kapcsolatban, mivel az Európai Néppárt, aminek a Tisza tagja, kiadta, hogy Ukrajnát támogatni kell, „életünket és vérünket Ukrajnáért”, majd végül Magyar kiállt Manfred Weberrel, és elmondták, hogy a Tisza nem képviseli ezt, mivel a magyar többség ezt nem támogatja. De csak volt egy programjuk, ami szerint az Ukrajna-támogatás tiszás álláspont, Ukrajna EU-s tagságának támogatása is az, ez politikai számítás. Lehet, hogy fideszesebb a Fidesznél, de nem ezt a politikát vinné.

Dull Szabolcs szerint ez ugyanaz a dilemma, mint amikor a Fidesz tagja volt az EPP-nek, majd végül a Fidesz távozott a Néppártból. Csomó szakpolitikai kérdésben ugyanazt gondolja Magyar, amit a Fidesz, és az lesz a gondja, hogy a választói nem ezt gondolják.

Kacsoh megjegyezte: mennyi baja lesz a Puzsér-körnek, hogy mindezt elmagyarázza!

Lentulai Krisztián. Fotó: Mandiner/Vékás Albert

Lentulai szerint

nem kormányfő-casting van ellenzéki oldalon, hanem hóhér-casting.

Majd a választópolgár archetípusának megváltozására tért át a kérdező, megjegyezve, hogy Kacsoh és Dull is megengedő volt, de Lentulai megjegyezte, hogy ő rohadtul haragszik a tiszás szavazókra. A régi ellenzéki pártoknak voltak víziói, még ha nem is szerette, de Lentulai nem akar olyat, hogy olyan legyen kormányon, akinek nincs víziója.

Dull Szabolcs hajlamos egyetérteni a hóhér-hasonlattal. Szerinte ez a válasz arra, hogy miért nem kell dühösnek lenni, mivel ha sokan vannak, akik szerint hóhér kell, akkor elnézik az ügyeit, a feleségével kapcsolatos ügyet, az ötkeres incidenst, a benfenntes kereskedelmet, csak azt nem néznék el, ha az áldozattal lenne. Sok választó úgy gondolja, hogy mindenképp változás kell a negyedik kétharmad után, és le kell váltani a rendszert.

Kacsoh Dániel felidézte a Mérő László matematikussal készült Mandiner-interjút, miután megosztotta, hogy vidéki körúton volt, és a fideszes szavazók mégsem fogatlanok, és nem azért választják meg a Fideszt, mert ennyit ember egész egyszerűen hülye. Inkább átcsábítani kellene a választót, nem lehülyézni. Van munka ezen a téren. A buborékokon túl is szólni kell másokhoz. Sokan át lesznek verve, ha a Tiszát választják, és ő nem akar Tisza-kormányt.

Lentulai ezután rákérdezett Magyar Péter fenyegetéseire, amit ő még nem látott, például ott az „út a börtönbe” program, Orbán Viktor háromezer janicsárja közül ne vigyorogjon Kacsoh Dániel, talán ebben nincs benne Dull Szabolcs. Sem a szavazók tömege, sem az értelmiségiek nem kérték ki ezt maguknak.

Dull Szabolcs kifejtette:

az elszámoltatás „G. Fodor Gábor-i értelemben” nem új politikai termék.

Amikor a Fidesz volt ellenzékben, ugyanúgy ígért elszámoltatást – jegyezte meg. Lentulai hozzátette: de nem ilyet ígért Dull Szabolcs emlékeztetett: háromezer plusz egy ember ellen ígérte ezt Magyar, a plusz egy Orbán Viktor, ezt a szavazóinak ígérte. Egyik része ennek, hogy hogyan lehet jogilag elszámoltatni embereket. Hogyan lehet magánvagyonokat visszavenni, mi van, ha a visszaélés úgy zajlott, hogy mindenki betartott minden jogszabályt, legyen szó letelepedési kötvényekről vagy autópálya-koncessziókról. Ezekkel jogilag nehéz mit kezdeni, kérdés az, hogy politikailag mi lesz. Az elszámoltatást valahogy be kell teljesítenie Magyarnak, nem feltétlen háromezer emberen, de pár fejet fel kell mutatnia, nem feltétlen a börtön lesz a vége, hanem maga az út. „Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy ez olyan politikai projekt, aminek a végét nem látjuk, hanem az út felmutatás lesz a lényeg.”

Kacsoh Dániel felsorolta az ellenzéki médiumok egy részét, 444, HVG, Telex, s megjegyezte, hogy szerinte

az ellenzéki újságírók lehet, hogy azt kapnák Magyartól jutalmul, amit a jobboldaliak büntetésül.

Magyar eszközként tekint rájuk, amit nyíltan ki is mond. Az ellenzéki üzenetcsomag négy évről négy évre leegyszerűsíthető az O1G-re. De az mégis újdonság, ahogy Magyar Péter viszonyul a sajtóhoz, és mennyire semminek tekinti ezt a közeget, és ellenzéki újságírók valamiképp ezt tűrik. Ő beszélt ilyen ellenzéki újságíróval, aki dicséri Magyart a cikkeiben, de elmondja magában, hogy mennyire szenved Magyartól, aki éjjel hívogatja őt, hogy írja át a cikkeit.

Dull Szabolcs biztos benne, hogy

nincs háromezer akta Magyar Péter páncélszekrényében, hanem ez egy politikai termék, ami azért szól ekkorát, mert az ellenzéki tábor ezt szeretné hallani.

Mi az kiemelt influenszerek felelőssége? – tette el a kérdést Lentulai. Szerinte ha nyer a Fidesz, a felkorbácsolt tömeg kint lesz az utcán, és nem egy kuka fog borulni. Ha bármilyen polgárháborús helyzet kialakul Budapest utcáin, akkor Puzsér Róbert és Pottyondi Edina lesz a felelős. Hogy merülhet fel kérdésként, hogy Orbán, ha veszít, átengedi-e a hatalmat? – teszi fel a kérdést Lentulai.

Dull Szabolcs szerint óvatosan tulajdonítsunk ekkora felelősséget influenszereket. A politikai kérdéseket politikusok döntik el.

Hogy ki győz és mekkorát, az fontos lesz. Ha valaki kétharmaddal győz, a másik oldal apátiába süllyed szerinte. Az influenszerek el fogják mondani a véleményüket, tüntetéseket fog összehívni, de a polgárháborús helyzet attól függ, hogy mi az érdeke Magyar Péternek vagy Orbán Viktornak, például hogy stabilizálják-e a rendszert. Ha olyan helyzet lesz, hogy az egyik oldal nem hajlandó tudomásul venni az eredményt, akkor a pattanásig feszült helyzet lehet. De a két politikai vezető dönti el, mi lesz, nem az influenszerek.

Kacsoh Dániel szerint az influenszer-közösség akkor jár jobban, ha marad a Fidesz-kormány, mivel ebben a „fehérorosz diktatúrában”, ahogy Puzsér fogalmazott, az ő egzisztenciális helyzetük akkor lesz jobb, ha továbbra is ellenzéki szereplők tudnak lenni. Ők tényként adják el a véleményüket, de szerinte sincs akkora befolyása eme embereknek a politikára. Ha Puzsér nyit még egy kávézót a következő négy évben, akkor ő beérkezett ember lesz.