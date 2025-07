Közellenségek: veszélyeztetett életérzésük van a magyaroknak Szlovákiában

Mítosz-e a futball identitást formáló képessége és nemzetegyesítő ereje? – Tusványoson erről beszélgetett péntek délután a Mandinertől Lentulai Krisztián Világi Oszkár vállalkozóval, a Mol-csoport vezérigazgató-helyettesével, a dunaszerdahelyi DAC futballklub tulajdonosával és Tősér Ádámmal, a DAC Film rendezőjével .

A futball már kultúra és nem csak sport? – hangzott az első kérdés. Világi rámutatott: az angol Premier League focistáit az egész világon ismerik, az angol bajnokság meccseit mindenfelé nézik. Van szurkolói lét, ami egyben közösségi lét is a szurkolók számára, akik minden héten órákon át néznek labdarúgó mérkőzéseket. A világon mindenhol ismerik, űzik, nézik ezt a sportágat, az Egyesült Államok eddig kivétel volt az amerikai futball miatt, de most már ott is van nézettsége a focinak.

Tősér szerint vitathatatlan, hogy a kultúránk része a labdarúgás, a szurkolás. A DAC körül is sok ember van, aki eredetileg nem szereti a focit, de mivel a családtagjaik, barátaik kimennek, ezért ők járnak meccsekre. Tősér elmondta:

annyi nőt sehol nem látott focimeccsen, mint a DAC stadionjában,

akik nyilván a férjeik miatt látogatnak ki. A DAC identitásképző is, hiszen Argentínában is abból tudják, hogy ki vagy, hogy melyik csapatnak szurkolsz.

Lehet, hogy születtek már házasságok DAC-os randiból? – hangzott el a következő kérdés. Világi felidézte: volt már leánykérés a stadion közepén, és igent mondott az illető. De egyébként

a DAC a magyar kisebbség csapata, a kisebbségben élő közösség pedig mindig megpróbál összezárni, mert veszélyeztetett életérzése van.

Eme közösségnek kellenek intézmények, ahol találkozik, ahol összeérnek a vállak. Dunaszerdahelyen a nyolcvanas években találták ki, hogy legyen egy első ligás csapat a városban. Sok jómódú szövetkezet volt, mindegyik kivette a részét, és a 23 ezres település sikerrel beépült a csehszlovák fociéletbe. Azért mentek ki az emberek a meccsre, mert intenzív volt a közösségi érzés. A város kultúrájához hozzátartozott, hogy szerdáig az előző mérkőzésről volt szó, csütörtöktől pedig a következő szombatiról.

A kisebbségben élő közösség kifejező fóruma a foci: ott tud nyerni, ott tudja megélni, hogy a kisebbség is képes győzni, és meg tudja élni a sikereket.

Azzal folytatta: gyermekkorától kezdve DAC-drukker volt, az esküvője napján is volt DAC-meccs, délután még kiment az első félidőben öltönyben, majd visszament az esküvőjére. Voltak a DAC-nak rossz korszakai, például 1991 után. Eljött az a pillanat, amikor a korábbi tulajdonosok csődbe mentek, elkezdett tárgyalni velük, és az idényrajt előtt egy héttel aláírták a szerződést, de nem voltak játékosok, se más. Elkezdődött a szezon, és telt ház volt, pedig korábban a korábbi tulajdonosok miatt üres volt a stadion, mert haragudtak rájuk. Néhány szabad játékost lasszóval fogtak össze, Radványi Miklós volt az edző, két hét alatt összeszedték a labdarúgókat, akik nem voltak a legjobbak, de egyszeriben megtáltosodtak. Lett tíz pontjuk, de hatot elvett a szlovák fociszövetség, valami három évvel korábbi szabályszegések miatt, és lett négy pont, utolsók lettek, de nem estek ki a bajnokságból. A Nyitra esett ki, a nyitrai meccset megnyerték 2–1-re szakadó esőben. És az kellett még, hogy a Slovan–Nyitra mérkőzésen a Slovan nyerjen, amely a nyolcvanadik perc után rúgta a győztes gólt. Világi Oszkár leszögezte: neki nem az számít, mennyibe kerül a DAC, hanem hogy jó legyen a csapat.

Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa / Fotó: Mandiner/ Vékás Albert

Hány szlovák játszik a keretben? – tette fel a kérdést Lentulai. Van négy szlovák meg magyar állampolgárságúak, s háromszáz gyerek rúgja a labdát a fociakadémiájukon. De nem az a lényeg, hogy ki milyen nemzetiségű, mert beszippantja a focistákat a közeg – válaszolta Világi. Azok a focisták, akik már Nyugat-Európában játszanak, de DAC-osok voltak, a mai napig megtesznek mindent a DAC-ért.

Szeretheti-e és szurkolhat-e szlovák a DAC-nak? A szocializmus idején cseh és szlovák futballisták játszottak a DAC-ban, akik letelepedtek ott, és ott élnek az unokáik is. Ha jubileum van, és meghívják őket, mindegyikük eljön, otthon érzik magukat. Ezért tudnak drukkolni a DAC-nak szlovákok – vázolta Világi, leszögezve, hogy mindig a magyarok lesznek többségben, és ez a DAC ereje.

Tősér Ádám kifejtette: a tapasztalatokból még két vagy három hasonló film kijönne. Felhívták Marco Rossit, hogy nyilatkozzon, mivel egy évet volt ott edző, és örömmel szerepelt a filmben. Egy kelet-szlovákiai szlovák játékost is megemlített, akinek megtiszteltetés a DAC-ban játszani. Tősér szerint is

szurkolnak szlovákok a DAC-nak,

a filmben nyilatkozik egy hölgy, aki elmondja, hogy a szülei magyarok, de ő nem tud magyarul, de magyarnak tartja magát és DAC-szurkoló. Az viszont fontos, hogy a magyar nyelvnek is őrzője a DAC. A magyarul nem beszélő hölgy is tudja magyarul az összes szurkolói rigmust.

Nem közellenség a DAC? – merült fel a következő kérdés. Világ Oszkár hangsúlyozta: mindig szembe szélbe megy a DAC, két éve 1–1-et játszottak a pozsonyi Slovannal, s ha megadott volna a bíró egy tizenegyest, ami egyértelműen az volt, akkor bajnok lett volna a csapat. A játékvezetői szövetség elnöke most januárban lemondott végül az ügy kapcsán Világi nyomásgyakorlásának hatására.

A másik, ami zavarja, és ami ellen küzd, hogy vannak szlovák rigmusok, amelyek szerint el kell verni a magyarokat, s hasonlók, ráadásul gyerekek is kiabálják az apjuk mellett, de haladnak, egyre kevesebb helyen kiabálják, mivel küzdenek ellene. Jelszavuk is, hogy az identitás nem provokáció. Két területen harcolnak: a közeg ellen, illetve hogy jobb csapatot kell építeni a többinél.

A Szoboszlai-hatás érződhet Dunaszerdahelyen? Tősér kifejtette:

Pozsonyban filmezett Slovan-szurkolók között, akik egy idő után néhány szót azért mondtak magyarul, és ott egyébként is hálásak a DAC-nak és a magyar focinak, mert ez az egész szlovák bajnokság színvonalát emelte,

beleértve az infrastruktúrát is, mert nehogy már a DAC stadionja legyen a legjobb, ezért felújították a stadiont. Szoboszlai Dominik úgy lehet példakép, hogy egy közép-európai klubból is ki lehet jutni Nyugatra. Világi kifejtette: az igazán jó játékosokat nem tudják megtartani Közép-Európában, mert a nyugati fizetéseket nem tudják utolérni. A példaképek nem maradnak ott, elmennek. Ezért nehezebb Szoboszlai-szindrómát előidézni, de mindig jönnek újat. Világi hozzátette: egész gyermekkorát úgy élte meg, hogy az Aranycsapatot emlegette mindenki, de közben mindig kikaptunk, a sikertelenség évtizedeit éltük, aztán jött az az időszak az utóbbi években, hogy megverünk világklasszis válogatottakat, és jó, hogy ennek Marco Rossi szövetségi kapitány a motorja. Szerdahelyen mindenki büszke Rossira, mert magukénak érzik, mivel egykori ott volt edző.

Szóba került az Ismerős Arcok slágere, a Nélküled mint DAC-himnusz is. Világi kifejtette: a DAC szurkolótábora kapcsolatot tart a magyarországiakkal is, hiszen onnan is jönnek drukkolni. A dunaszerdahelyi stadionban érti meg az ember a Nélküled szövegét, azért lett erős a dal, mert a DAC-nál énekelték el.

A Nélküled a határon túli és magyarországi magyarok közös himnusza

– szögezte le a klubtulajdonos. – Ahhoz, hogy a DAC beváltsa a várakozásokat, egyszer bajnokká kell válnia. Hogy nem nyertünk, az igazságtalanság volt, és annyira nem akarják mások, hogy nyerjünk, hogy csak azért is nyerni kell.

Van-e különbség a magyarországi és a DAC-szurkolótábor között? Tősér szerint jellemző a DAC-nál, hogy három generáció megy ki együtt a meccsre, és kifestik magukat sárga-kékre, a klubszínekre. A DAC-közeg sokkal összetartóbb közösség, muszáj összetartaniuk, és nem is tudják, milyen érték, hogy ennyire összetartóak. Hozzátette: egy Győr–Fradi meccsen elcsodálkozott egy DAC-os focista, hogy lelocsolják a győriek a fradistákat, mert hát mindkettő magyar, de aztán belátta, hogy nekik is megvannak a maguk ellenfeleik, csak azok nem magyarok.

Tősér Ádám, a DAC Film rendezője / Fotó: Mandiner/Vékás Albert

Világi hozzátette: a szlovák bajnokságba drágábban adják el a játékosokat, mint a magyarban, mivel a szlovák bajnokság futó bajnokság, többet futnak benne, mint a magyarban. Az angol Premier League-ben futnak a legtöbbet, és a magyarban a legkevesebbet; a szlovák és a cseh középkategória. Sok fiatal játszik a szlovák bajnokságban, kevés a pénz, alacsonyabb költségvetésűek a klubok, így sokat futó, technikai bajnokság részesei. Ezért nemzetközi játékosokat is hozott a DAC-ba, nem magyarországiakat, mert azok nem futnak eleget.

Lentulai megjegyezte: nem érti, hogy lehet egyes meccseken a magyarok ellen szurkolnia magyaroknak. Van-e ugyanilyen Szlovákiában, hogy szlovákok szurkolnak a szlovák válogatott ellen? Tősér elmondta: hülyék mindig vannak, a baj, hogy teret kapnak. A magyar kormányzatnak fontos a labdarúgás, akkor örül az, aki a kormányzat sikertelenségének szurkol. Dunaszerdahelyen is vannak magyarok, akik a DAC ellen szurkolnak, örülnek, ha a DAC-nak valami nem sikerül.

Világi Oszkár azt mondta: Szlovákiában nem megosztó a foci, mivel nincs olyan kormány, ami támogatná, a sport a hajánál fogva húzza ki magát a mocsárból.

A szlovákok összetartó nemzet, a saját válogatottjuknak drukkolnak, vannak, akiket nem érdekel a foci, de ellendrukker nincs. A DAC ez erő, sokakat irritál, van tömeg, szép stadion, a nagy fociakadémia mögötte. Ezért egyesek dolgoznak ellene, vagy a „szervek” dolgoznak ellene,

mivel ez magyar csapat, és sok szlovák intézményt irritál. Vannak magyarok, akik szidják a DAC-ot, de nem találják mögötte az embereket. Próbálják a DAC-ot szétverni. Végül vannak a „zsigerből hülyék”, beteg emberek, akik ott élnek, és képesek azt mondani, hogy ez túl magyar. Vagy másokat a közösségi hálók által gerjesztett rossz hangulat kap el néha. Nem a rossz hangokkal van a legnagyobb baj, hanem hogy a jó emberek nem állnak ki. Ahhoz, hogy a jó győzzön, a jó embereknek ki kell állniuk, különben a rossz erősebb lesz. DAC-szurkolóból több van, mint ellenszurkolóból, csak az elsők ritkábban szólalnak meg.

A szlovák-magyar válogatott-meccsekből hat volt, ebből kettő döntetlen, négy szlovák győzelem, s közülük egyet játszottak Pozsonyban. A szlovák-magyar válogatott meccs háborúszámba megy, máshogy ülünk le a televízió elé egy szlovák-magyar és egy román-magyar meccs esetén – mondta Lentulai. – Ha lenne válogatott mérkőzés, a DAC-osok ott lennének-e?

Világi elmondta: legutóbb a DAC-szurkolókat beosztották a szlovák szektorba a Puskásban egy szlovák-magyar meccsen, a biztonságiak kettéosztották a szlovák szektort, nem volt békés a hangulat, de Szlovákia győzött. Szlovákia és Magyarország között ma nincs olyan feszültség, hogy ez élet-halál harc legyen – tette hozzá Világi. Hozzátette: ő

Közép-Európa hívő, a közép-európaiság fontos számára, imádja a cseh humort, és nem kellene megosztanunk magunkat. A világ inkább Közép-Európa ellen van, mint mellette.

A foci kilencven perc, mindenki annak szurkol, akit szeret, aztán megy tovább az élet.

Tősér elmondta: ő a Solymár csapatában focizott, és a legnagyobb ellenség a Pilisvörösvár volt, a szomszéd falu, pedig mindkettő sváb település. Mindig a szomszéd a fő ellenség. De Közép-Európában együtt kell élnünk, a szlovákok és magyarok szimbiózisban éltek évszázadokig, el kell fogadni egymást, megismerni egymás kultúráját, és együtt kell működni. Ha különállnak ezek a társadalmak, ha egymás ellen uszítanak minket, az nem jó, össze kell fognunk Közép-Európában. Magyarok is játszanak a szlovák válogatottban, de mindezt ki kellene terjeszteni a kultúra más területeire. A közös történeteinket meg kellene ismerni – zárta szavait Tősér Ádám.