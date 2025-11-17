Ft
dublin foci Budapest Portugália

A világbajnokság még egy tegnapi döntetlennel is messze lett volna

2025. november 17. 09:39

A kapitányt el lehet küldeni, lehet, hogy küldeni sem kell, mert megy magától.

2025. november 17. 09:39
Török Gábor
Török Gábor
Facebook

„Nem szoktam fociról írni, írtam régen botcsinálta sportújságíróként éppen eleget, köztük sok olyat, amit nagyon nem szívesen olvasnék újra. Most azonban, amikor a politikai haszonlesők szelfijei mintha elakadtak volna, talán érdemes kivételt tenni. Az 1978-as magyar-argentin óta a magyar válogatott minden meccsét láttam, kivéve egy utazás miatt a jugoszláv 1-7-et, de felvételről később azt is végig szenvedtem már. Ez a mostani magyar csapat messze nem tartozik a legrosszabbak közé, sőt. Hibáztak tegnap? Hibáztak ebben a sorozatban? Igen, nyilván. Tegnap az utolsó öt percben különösen, sokat, sokan. Igen, bizonyára a kapitány is. De aki régóta figyeli a magyar labdarúgást, tudja, hogy mekkora érték az, amit Rossi elért: hogy a sorozat legjobb mérkőzését játszotta a csapat Portugáliában, hogy Dublinban és most Budapesten is elég sokszor messze az ellenfél felett teljesített. Az ellenfél felett és még inkább a magyar futball általános színvonala felett. Mert ez a lényeg: a Rossi-csapat, minden hibája ellenére, nem főszabály volt, hanem kivétel. S bár a világbajnokság még egy tegnapi döntetlennel is messze lett volna, mert a rájátszás kegyetlenül nehéznek ígérkezett, mégis sokkal közelebbnek látszott, mint az elmúlt 40 évben bármikor. A kapitányt el lehet küldeni, lehet, hogy küldeni sem kell, mert megy magától, de aki tartós változást szeretne, annak inkább azt kellene átgondolnia, amit a számok mutatnak: hogy a soha nem látott mennyiségű közpénz és a soha nem tapasztalt politikai figyelem ellenére hol tart ma a magyar labdarúgás a tehetségek kinevelésében és menedzselésében. Kevesebb urambátyám és sikerpropaganda, több verseny és tudás – szerintem ez kellene, nem a csapat és a kapitány keresztre feszítése.”

statiszta
2025. november 17. 11:54
Török Gábor miután a poltikához nem ért fociszakértőnek áll... :D Hát, Gabi amikor Jobbikot (ÉRTED GABI JOBBik) áttoltad BALRA, hogy nyerjen a ballib, ahhoz képest még a magyar csapat VB győzelme is közelebb volt, nemhogy a kijutás... :D :D :D
kombinator-0
2025. november 17. 11:49
te is mlsz elnökségi tag vagy, neked is repülni kelll
Dixtroy
2025. november 17. 11:37 Szerkesztve
Ezeken a bajnokságokon, amikor úgy tűnik mehetne a szekér, miért mindig a portugálokkal kúrnak egy csoportba minket?
alfonzo
2025. november 17. 11:14
nem szoktál a fociról írni ? Nagyon helyes. A jövőben is ehhez tartsd magad. Az atomfizikáról se elmélkedj. Maradj a "mocskos Fideszezésnél " ahhoz értesz igazán. Pöcs.
