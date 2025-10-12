Két év pokol után: a Hamász átadja az utolsó izraeli túszokat – húszan még életben lehetnek

A kibucokból elrabolt túszok

A 28 éves Ariel Cuniót október 7-én rabolták el a Nir Oz kibuc elleni támadás során. Ariel élettársát, Arbel Yehud-ot, 2025 januárjában engedték el. Ariel bátyját a 35 éves David Cuniót szintén Nir Ozból rabolták el. Davidet feleségével és hároméves ikreikkel együtt vitték el, akik a 2023 novemberében egyhetes fegyverszünet alatt szabadon engedett 105 túsz között voltak. Davidről az utolsó hírek 2025 januárjában érkeztek.

Gali és Ziv Berman, 28 éves ikertestvéreket, szomszédjukkal, Emily Damarival együtt a Kfar Aza kibucból rabolták el. Gali és Ziv családja szerint a 2025 elején szabadon engedett túszok arról tájékoztatták őket, hogy a fiúk még életben vannak, de külön őrzik őket.

A 25 éves Matan Zangauker-t és barátnőjét Nir Oz-ból rabolták el. 2024 decemberében a Hamasz közzétett róla egy propaganda videót. A 38 éves Eitan Horn, izraeli-argentin kettős állampolgár, akit bátyjával, Jairrel együtt Nir Ozból rabolták el. Jairt 2025 februárjában, az utolsó tűzszünet idején engedték szabadon. A Hamász akkoriban közzétett egy videót, amelyen Eitan és Yair együtt sírnak, mielőtt utóbbit szabadon engedték.