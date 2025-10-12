Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Gázai-övezet Hamasz gázai háború túsz IDF

Két év pokol után: a Hamász átadja az utolsó izraeli túszokat – húszan még életben lehetnek

2025. október 12. 12:19

A húsz férfit embertelen körülmények között tartották fogva; van közöttük olyan is, akiről már két éve semmi hír nincs, azon kívül, hogy életben van. Hazatérhet Omri Miran is, aki izraeli–magyar kettős állampolgár.

2025. október 12. 12:19
null

A Hamász két évvel azután, hogy barbár támadást indított Izrael ellen, hétfőn átadja az akkor elrabolt és azóta is fogva tartott 48 izraeli és külföldi túszát, akik közül 20-an feltehetően még életben vannak. Összesen 251 embert raboltak el a palesztin terroristák, és további 1200 embert gyilkoltak meg 2023. október 7-én. Válaszul Izrael háborút indított Gáza ellen, hogy felszámolja a terrorszervezetet, amely nagyrészt sikerült is. 

Az izraeli túszok rokonai. Hamarosan végleg lekerülhetnek a plakátok a falakról. 

Ha a Hamasz betartja az ígéretét, akkor hétfőn 20 életben levő túszt engednek el, akikért cserébe Izrael 250 terroristát és 1722 gázai bűnözőt fog átadni a palesztinoknak. Az életben levő túszok három csoportra oszthatóak: 

  • a kibucokban a saját otthonaikból elragadott férfiak
  • a Nova fesztiválról elraboltak
  • a katonák, akiket bázisról vittek el

A BBC összeállítást készített a 20 életben levő túszról. 

A kibucokból elrabolt túszok

A 28 éves Ariel Cuniót október 7-én rabolták el a Nir Oz kibuc elleni támadás során. Ariel élettársát, Arbel Yehud-ot, 2025 januárjában engedték el. Ariel bátyját a 35 éves David Cuniót szintén Nir Ozból rabolták el. Davidet feleségével és hároméves ikreikkel együtt vitték el, akik a 2023 novemberében egyhetes fegyverszünet alatt szabadon engedett 105 túsz között voltak. Davidről az utolsó hírek 2025 januárjában érkeztek. 

Gali és Ziv Berman, 28 éves ikertestvéreket, szomszédjukkal, Emily Damarival együtt a Kfar Aza kibucból rabolták el. Gali és Ziv családja szerint a 2025 elején szabadon engedett túszok arról tájékoztatták őket, hogy a fiúk még életben vannak, de külön őrzik őket. 

A 25 éves Matan Zangauker-t és barátnőjét Nir Oz-ból rabolták el. 2024 decemberében a Hamasz közzétett róla egy propaganda videót. A 38 éves Eitan Horn, izraeli-argentin kettős állampolgár, akit bátyjával, Jairrel együtt Nir Ozból rabolták el. Jairt 2025 februárjában, az utolsó tűzszünet idején engedték szabadon. A Hamász akkoriban közzétett egy videót, amelyen Eitan és Yair együtt sírnak, mielőtt utóbbit szabadon engedték. 

A 48 éves magyar-izraeli Omri Miran-t Nahal Oz-i otthonából rabolták el. 2025 áprilisában a Hamász közzétett róla egy videót. 

Omri Miran. 

A Nova fesztiválról elrabolt túszok

A 24 éves Guy Gilboa-Dalal testvérével, Gal-lal együtt vett részt a Nova fesztiválon, aki elmondta, hogy utoljára akkor látták egymást, amikor a Hamasz az támadás kezdetén első rakétatámadását indította Izrael ellen. Gal elmenekült a fegyveresek elől, Guy-t azonban elrabolták. A múlt hónapban a Hamasz közzétett egy videót, amelyen Guy és egy másik túsz, Alon Ohel látható. A 24 éves Alon Ohel izraeli, német és szerb állampolgársággal rendelkezik. A Hamasz felvételein látható, ahogy túszként elviszik a Nova fesztiválról.

Alon Ohel a Hamasz propaganda felvételén. Forrás: X


A 25 éves Yosef-Chaim Ohana egy barátjával volt a fesztiválon, aki elmondta, hogy ott maradtak, hogy segítsenek az embereknek elmenekülni a lövöldözés elől, mielőtt maguk is elmenekültek. 2025 májusában a Hamász közzétett egy videót, amelyen Yosef és egy másik túsz, Elkana Bohbot látható. Yosef Elkana mellett ül, aki a földön fekszik. Elkana mellett a falon egy infúziós cső van felszerelve. A 36 éves Elkana Bohbot a fesztiválon dolgozott, amikor elrabolták. A férfi asztmás, és a kiszabadult túszok beszámolója szerint nagyon rossz állapotban van. 

A 32 éves Avinatan Or-t a fesztiválon rabolták el barátnőjével, Noa Argamani-val együtt, de őket azonnal elválasztották egymástól. Noa-t és három másik túszt 2024 júniusában egy izraeli katonai művelet során mentették ki Gázából. 2025 márciusában Avinatan családja azt mondta, hogy jelzést kaptak arról, hogy ő még életben van. 

A 25 éves Eitan Mor biztonsági őrként dolgozott a fesztiválon. Édesapja azt mondta, hogy fia több tucat embert mentett meg, mielőtt a Hamász fegyveresei elrabolták. 

Maxim Herkin, 37 éves, izraeli-orosz kettős állampolgár, akit az utolsó pillanatban hívtak meg a fesztiválra. Két barátja a támadásban meggyilkolt 378 ember között volt. 2025 áprilisában Maxim Bar Kupershteinnel együtt megjelent egy Hamász-videóban – ez volt az első életjel mindkét férfitól, mióta túszul ejtették őket.  A 23 éves Bar is a fesztivál személyzetének a tagja volt.

A 27 éves Segev Kalfon egy barátjával együtt menekült a fesztiválról, amikor a Hamász fegyveresei túszul ejtették. Két hónappal később az izraeli hadsereg megtalálta a emberrablásról készült videofelvételt. 

2025 februárjában a szabadon engedett túsz, Ohad Ben Ami elmondta Segev apjának, Kobinak, hogy négy másik férfival együtt „szörnyű körülmények között” tartották őket fogva egy alagútban.

A 24 éves Evyatar David a fesztiválon volt a támadások reggelén. Családja szerint később egy ismeretlen számról SMS-t kaptak, amelyben egy videó volt látható, amelyen Evyatar bilincselve feküdt egy sötét szoba padlóján. 2025 augusztusában a Hamász közzétett egy videót, amelyen a lesoványodott fiúval megásatják a saját sírját. 

A 21 éves Rom Braslabski a fesztivál biztonsági szolgálatában dolgozott. 2025 augusztusában a Palesztin Iszlám Dzsihád közzétett egy videót Romról, amelyen sírva mondja, hogy elfogyott az élelme és a vize. Azt mondja, hogy nem tud állni vagy járni, és „a halál kapujában áll”. Orvosi szakértők szerint „szándékos, hosszan tartó és szisztematikus éheztetésnek” volt kitéve.

A katonák

A Hamász arra hivatkozva tartja a férfiakat borzalmas körülmények között, hogy ők az „IDF katonái” azonban a túszok között valójában három katona volt, akik közül egyről két év alatt egyetlen életjel sem érkezett. 

Matan Angrest, egy 22 éves izraeli katona, egy tankban tartózkodott, amelyet október 7-én a Gázai övezet kerítésének közelében támadtak meg. Egy videófelvétel azt mutatta, hogy a tömeg eszméletlen és sérült állapotban húzta ki a tankból. Idén elején családja elmondta, hogy szabadon engedett túszok arról számoltak be, hogy Matan krónikus asztmában szenved, kezeletlen égési sérülései és fertőzései vannak.

A 21 éves Nimrod Cohen az IDF katonájaként szolgált, amikor tankját a Hamász megtámadta Nahal Ozban. 2025 februárjában a családjának az egyik szabadon engedett túsz elmondta, hogy még életben van fogságban, de fizikai és mentális állapota rossz. Az új tűzszünet megkötése után édesanyja, Viki a közösségi médiában így írt: „Gyermekem, hazajössz.”

A 20 éves Tamir Nimrodi október 7-én az IDF oktatási tisztje volt az Erez-átkelőhelyen. Édesanyja, Herut utoljára aznap látta őt egy közösségi médiára feltöltött videón, amelyen elrablását mutatták.

 Azóta semmilyen életjelet nem kapott tőle, sorsa ismeretlen.

Az utolsó külföldi

Keveset taglalt tény, de a túszok és a meggyilkoltak között is több tucat külföldi munkás volt. Az utolsó ilyen túsz a 24 éves nepáli mezőgazdasági hallgató, Bipin Joshi, akit az Alumim kibucból raboltak el. 2023. október 7-én készült felvételeken látható, ahogy a gázai al-Shifa kórházban sétál. Családja egy évig semmilyen életjelet nem kapott tőle, mígnem 2023 novemberében az izraeli hadsereg közzétett egy videót, amelyen fogságban látható. 

A húsz életben lévő túsz mellett a Hamász átadja Izraelnek a 28 meggyilkolt túsz holttestét is.

Nyitókép: Jack GUEZ / AFP

***


 

 

