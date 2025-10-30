Ft
10. 30.
csütörtök
Gázai-övezet családtag egyetem Anglia ösztöndíj vízumkérelem

Kiskaput találtak a gázai menekültek Angliába

2025. október 30. 17:48

Mentességet kaphatnak a külföldiekre vonatkozó szabályok alól. A gázai diákok családtagjaikat is magukkal vihetik az Egyesült Királyságba.

2025. október 30. 17:48
null

A brit kormány – szembemenve eddigi bevándorlási politikájával – mostantól engedélyezi, hogy a Gázából érkező, teljeskörű ösztöndíjban részesülő egyetemi diákok magukkal vigyék családtagjaikat az Egyesült Királyságba, amennyiben rendelkeznek egy elegendő, központilag megszabott anyagi kerettel – írta meg a Telegraph.

gázai diák
Sok gázai diák számára megkönnyebbülés, hogy a családját is magával viheti
Forrás: Eyad BABA / AFP

A brit belügyminisztérium eddig összesen 75 gázai diák számára tette lehetővé, hogy egy különleges humanitárius megállapodás keretében ösztöndíjjal tanuljanak az ország egyetemein. A diákok az elmúlt hónapban kezdhették meg tanulmányaikat, és bár a brit kormány korábban – Rishi Sunak korábbi bevándorlásellenes intézkedése nyomán – tiltotta az Egyesült Királyságban tanuló külföldi diákok számára, hogy magukkal hozzák rokonaikat, a gázaiakkal kivételt tesznek, és bizonyos feltételek mellett mégis magukkal vihetik a gyerekeiket.

A gázai diákoknak bizonyítaniuk kell, hogy el tudják tartani a családjukat

A családtagoknak külön vízumkérelmet kell benyújtaniuk, valamint a diákoknak bizonyítaniuk kell, hogy van elegendő anyagi fedezetük minden családtag eltartására. A központilag megállapított összeg 

családtagonként 6120 font (2,7 millió forint) a Londonon kívüli és 7605 font (3,3 millió forint) a Londonon tanuló egyetemisták esetében.

A kormány szóvivője azzal indokolta a döntést, hogy „a Gázából érkező diákok szörnyű megpróbáltatásokon mentek keresztül a háború során. Most lehetőséget kapnak arra, hogy új életet kezdjenek, és tanulmányaik révén építsék újra jövőjüket az Egyesült Királyságban.”

A szóvivő szerint ezért segítik azoknak a diákoknak a családtagjait, akik ösztöndíjjal vagy kutatói program keretében tanulnak, és megfelelnek a bevándorlási szabályoknak.

A Telegraph beszámolója szerint több diák is megkönnyebbülten fogadta, hogy mégis lehetőség van a gyermekeiket is magukkal vinni, máskülönben nem tudtak volna élni az ösztöndíj lehetőségével.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Adrian DENNIS / AFP

kovsa2
•••
2025. október 30. 18:20 Szerkesztve
"A gázai diákok családtagjaikat is magukkal vihetik az Egyesült Királyságba." Akkor csak meg fog valósulni a két állami megoldás. Gáza beköltözik Angliába, teleszülik, az angolok pedig elmenekülnek Gázába. A gyarmatosítókat gyarmatosítják. Isten hozott mindenkit a szép, új világban. (De jó, hogy mi nem gyarmatosítottunk semmit.)
Válasz erre
1
0
kbexxx
•••
2025. október 30. 18:13 Szerkesztve
A család egyesítés a varázs szó!... később meg már segélyekért, is folyamadhatnak hiszen életvitel szerüen Ott élnek! Gáza kiürül a jogszabály hatására anglia telitödik.! Nekik már úgyis mindegy
Válasz erre
1
0
csulak
2025. október 30. 17:56
hajra multikulti, ezutan minden migri Gazai lesz
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!