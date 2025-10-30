Kiskaput találtak a gázai menekültek Angliába

A gázai háborúnak vége – de a miénk csak most kezdődik
Azok az eszmék, amelyek az utóbbi időben megjelentek a nyugati világban, nem tűnnek el a tűzszünet beköszöntével. Hajdú Tímea írása.
Mentességet kaphatnak a külföldiekre vonatkozó szabályok alól. A gázai diákok családtagjaikat is magukkal vihetik az Egyesült Királyságba.
A brit kormány – szembemenve eddigi bevándorlási politikájával – mostantól engedélyezi, hogy a Gázából érkező, teljeskörű ösztöndíjban részesülő egyetemi diákok magukkal vigyék családtagjaikat az Egyesült Királyságba, amennyiben rendelkeznek egy elegendő, központilag megszabott anyagi kerettel – írta meg a Telegraph.
A brit belügyminisztérium eddig összesen 75 gázai diák számára tette lehetővé, hogy egy különleges humanitárius megállapodás keretében ösztöndíjjal tanuljanak az ország egyetemein. A diákok az elmúlt hónapban kezdhették meg tanulmányaikat, és bár a brit kormány korábban – Rishi Sunak korábbi bevándorlásellenes intézkedése nyomán – tiltotta az Egyesült Királyságban tanuló külföldi diákok számára, hogy magukkal hozzák rokonaikat, a gázaiakkal kivételt tesznek, és bizonyos feltételek mellett mégis magukkal vihetik a gyerekeiket.
A családtagoknak külön vízumkérelmet kell benyújtaniuk, valamint a diákoknak bizonyítaniuk kell, hogy van elegendő anyagi fedezetük minden családtag eltartására. A központilag megállapított összeg
családtagonként 6120 font (2,7 millió forint) a Londonon kívüli és 7605 font (3,3 millió forint) a Londonon tanuló egyetemisták esetében.
A kormány szóvivője azzal indokolta a döntést, hogy „a Gázából érkező diákok szörnyű megpróbáltatásokon mentek keresztül a háború során. Most lehetőséget kapnak arra, hogy új életet kezdjenek, és tanulmányaik révén építsék újra jövőjüket az Egyesült Királyságban.”
A szóvivő szerint ezért segítik azoknak a diákoknak a családtagjait, akik ösztöndíjjal vagy kutatói program keretében tanulnak, és megfelelnek a bevándorlási szabályoknak.
A Telegraph beszámolója szerint több diák is megkönnyebbülten fogadta, hogy mégis lehetőség van a gyermekeiket is magukkal vinni, máskülönben nem tudtak volna élni az ösztöndíj lehetőségével.
Ezt is ajánljuk a témában
Azok az eszmék, amelyek az utóbbi időben megjelentek a nyugati világban, nem tűnnek el a tűzszünet beköszöntével. Hajdú Tímea írása.
Nyitókép: Adrian DENNIS / AFP