Kiskaput találtak a gázai menekültek Angliába

A brit kormány – szembemenve eddigi bevándorlási politikájával – mostantól engedélyezi, hogy a Gázából érkező, teljeskörű ösztöndíjban részesülő egyetemi diákok magukkal vigyék családtagjaikat az Egyesült Királyságba, amennyiben rendelkeznek egy elegendő, központilag megszabott anyagi kerettel – írta meg a Telegraph.

Sok gázai diák számára megkönnyebbülés, hogy a családját is magával viheti

Forrás: Eyad BABA / AFP

A brit belügyminisztérium eddig összesen 75 gázai diák számára tette lehetővé, hogy egy különleges humanitárius megállapodás keretében ösztöndíjjal tanuljanak az ország egyetemein. A diákok az elmúlt hónapban kezdhették meg tanulmányaikat, és bár a brit kormány korábban – Rishi Sunak korábbi bevándorlásellenes intézkedése nyomán – tiltotta az Egyesült Királyságban tanuló külföldi diákok számára, hogy magukkal hozzák rokonaikat, a gázaiakkal kivételt tesznek, és bizonyos feltételek mellett mégis magukkal vihetik a gyerekeiket.

A gázai diákoknak bizonyítaniuk kell, hogy el tudják tartani a családjukat

A családtagoknak külön vízumkérelmet kell benyújtaniuk, valamint a diákoknak bizonyítaniuk kell, hogy van elegendő anyagi fedezetük minden családtag eltartására. A központilag megállapított összeg