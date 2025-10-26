Ft
Európa holokausz tűzszünet Izrael szörnyeteg

A gázai háborúnak vége – de a miénk csak most kezdődik

2025. október 26. 09:07

Azok az eszmék, amelyek az utóbbi időben megjelentek a nyugati világban, nem tűnnek el a tűzszünet beköszöntével.

2025. október 26. 09:07
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Egy fiatal tartalomkészítő nemrég szokatlan csavart adott a „megkérdeztük az utca emberét” műfajának. Párkapcsolatokról és hűségről kérdezte a kamerája elé tévedő New York-iakat, valamint arról, mit tennének, ha el­rabolnák a szerelmüket. Ezután odahívott egy fiatal párt, és bemutatta, a férfi Elija Kohen volt, akit az izraeli Nova fesztiválról raboltak el terroristák 2023. október 7-én. 

A legtöbb videóban szereplő megkérdezett jól reagált a találkozásra, azonban volt egy lány, aki a másfél éven át fogva tartott, szörnyűségeket átélő fiú szemébe mondta, hogy a kínzóit és a barátai gyilkosait nem terroristának tartja, hanem ellenállónak. S ez a lány nincs egyedül, hiszen hírességek és politikusok is hirdetik az ilyen szlo- geneket, akár olyan demonstrációkon, ahol terrorszervezetek szimbólumait lengetik. S ezen az sem fog változtatni, hogy a Donald Trump vezetésével tető alá hozott megállapodás értelmében hazatérhetett az utolsó húsz életben levő izraeli túsz, és e sorok írásakor még úgy-ahogy tartja magát a tűzszünet. Akik korábban azonnali tűzszünetet követeltek, most hallgatnak, vagy azt próbálják megmagyarázni, hogy valójában nem is az volt a cél. Sőt, több helyen, például Spanyolországban folytatódtak a tömegtüntetések, azzal az üzenettel, hogy az oly régóta követelt tűzszünet nem számít. Ez a viselkedés némiképp ellentmond annak, hogy népirtással vádolják Izraelt, hiszen most a Palesztina-párti tömegnek táncolnia kellene a nagyvárosok utcáin. 

Douglas Murray brit szerző az amerikai The Free Press hasábjain azt írta, hogy Izrael megnyerte a maga háborúját, de a Nyugat éppen elveszíti a sajátját. Egy interjúban pedig arról beszélt, hogy két háború zajlott az utóbbi két évben: az egyiket Izrael vívta a szomszédai ellen, és győzött, a másikat pedig a nyugati világ a saját radikalizált, adott esetben a Hamaszt pártoló lakosai ellen. Úgy véli, az Egyesült Királyság, Franciaország és más államok a saját iszlamista és szélsőbaloldali kisebbségüktől való félelmükben ismerték el a palesztin államiságot néhány héttel a tűzszüneti megállapodás előtt. Ezt üres gesztusként és a Nyugat kapitulációjaként értékeli. 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
neszteklipschik
•••
2025. október 26. 10:44 Szerkesztve
Támogatjuk-e az álláhuákbározást Magyarországon? A lippsik szerint ez "erkölcsi kötelességünk" lenne. Támogatjuk-e az álláhuákbározást Európában? Az antifák szerint ez "erkölcsi kötelességünk" lenne. Támogatjuk-e az álláhuákbározást a Közel-Keleten? Az antiszemiták szerint ez "erkölcsi kötelességünk" lenne. Szerintem meg aki támogatja bármilyen okból, bárhol a világon, az kapja be!
vi-ktt
2025. október 26. 09:29
Elmész te IS a picsába Tímea! Nézzél már a kiégett szemgödrébe azon izraeli fiatalok SZÁZAINAK, akiket a tetves féreg Netanyahú gazdád irtott ki a földi létből a Supernova fesztiválon Apache helikopterekből kilőtt Hellfire rakétákkal! OKÉ? youtube.com/watch?v=m9Ja8zHUjlw youtube.com/watch?v=ESqmADgbEJI youtube.com/watch?v=_9-u8LwhiZk youtube.com/watch?v=AxX0yPFISdk youtube.com/watch?v=XF8wgoXZT1E youtube.com/watch?v=6pexkJuiDNw youtube.com/watch?v=kSp-yWOJWnc Ezer évig mantrázhatjátok szünet nélkül a HAZUGSÁGAITOKAT, ezt a támadást akkor IS a cionáci féreg fajtátok tervezte, szervezte és kivitelezte B+!
