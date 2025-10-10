Szijjártó: Közel a béke és a túszok szabadulása

Megkezdődött a gázai tűzszünet
A Hamásznak 72 óra áll rendelkezésére a túszok átadására, de nem kérnek Tony Blairből.
A magyar külügyminiszter telefonon gratulált izraeli kollégájának a békemegállapodás első fázisához.
Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint pénteken telefonon egyeztetett Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszterrel, és reményét fejezte ki, hogy a
tűzszüneti megállapodás hamarosan véget vet a térség erőszakának, és a túszok, köztük egy magyar állampolgár is, visszatérhetnek családjaikhoz.
Szijjártó Péter emellett biztosította izraeli kollégáját Magyarország támogatásáról a béketárgyalások kapcsán, és hangsúlyozta, hogy reményeik szerint már csak néhány napot kell várni, amíg a túszok visszatérhetnek a családjaikhoz.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
