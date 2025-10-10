Ft
Szijjártó: Közel a béke és a túszok szabadulása

2025. október 10. 16:29

A magyar külügyminiszter telefonon gratulált izraeli kollégájának a békemegállapodás első fázisához.

2025. október 10. 16:29
Szijjártó Péter a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, miszerint pénteken telefonon egyeztetett Gideon Sa'ar izraeli külügyminiszterrel, és reményét fejezte ki, hogy a

tűzszüneti megállapodás hamarosan véget vet a térség erőszakának, és a túszok, köztük egy magyar állampolgár is, visszatérhetnek családjaikhoz.

Szijjártó Péter emellett biztosította izraeli kollégáját Magyarország támogatásáról a béketárgyalások kapcsán, és hangsúlyozta, hogy reményeik szerint már csak néhány napot kell várni, amíg a túszok visszatérhetnek a családjaikhoz.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

langyostiszasok
2025. október 10. 17:07
A szabadság felé az út, csak a kéményen át vezet.
nogradi
2025. október 10. 17:00
Kakadu ugy csinál mintha köze volna hozzá.
