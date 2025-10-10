Megkezdődött a gázai tűzszünet

A Gázában érvénybe lépett tűzszünet pénteken délben kezdődött meg, ezzel elindult a 72 órás határidő, amelyet a Hamász kapott a még életben lévő izraeli túszok és az elhunytak holttesteinek átadására. Az izraeli hadsereg közlése szerint a tűzszünet életbe lépésekor csapataik az úgynevezett „sárga vonalig” vonultak vissza, amelyet Donald Trump béketervében határoztak meg. A megállapodás értelmében hétfő délig kell átadni a 20 életben lévő és 28 elhunyt túszt – írja a Jewish News Syndicate.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a tűzszünetet „megható napnak” nevezte, és köszönetet mondott az izraeli hadseregnek, a biztonsági erőknek, valamint Donald Trump elnöknek.

Ez a megállapodás sosem lett volna az asztalon. A Hamász soha nem egyezett volna bele, hogy minden túszt elengedjen, amíg csapataink Gázában vannak

– mondta, hozzátéve, hogy a szervezet csak akkor egyezett bele, amikor „a kard a nyakán volt”, és csak miután Trump terve példátlan módon elszigetelte a Hamászt. Netanjahu szerint az izraeli hadsereg és a biztonsági erők hősies helytállása nélkül nem kapnák vissza a túszokat. Köszönetet mondott az amerikai elnöknek is: