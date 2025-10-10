Megkezdődött a gázai tűzszünet

Megvan a megállapodás: kiszabadulhatnak a Hamász által elrabolt túszok
Donald Trump hozta tető alá a békét.
Benjamin Netanjahu pénteken videóüzenetben méltatta a Trump közvetítésével létrejött tűzszünetet, amely végre megnyithatja az utat a foglyok hazatérése előtt.
A Gázában érvénybe lépett tűzszünet pénteken délben kezdődött meg, ezzel elindult a 72 órás határidő, amelyet a Hamász kapott a még életben lévő izraeli túszok és az elhunytak holttesteinek átadására. Az izraeli hadsereg közlése szerint a tűzszünet életbe lépésekor csapataik az úgynevezett „sárga vonalig” vonultak vissza, amelyet Donald Trump béketervében határoztak meg. A megállapodás értelmében hétfő délig kell átadni a 20 életben lévő és 28 elhunyt túszt – írja a Jewish News Syndicate.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a tűzszünetet „megható napnak” nevezte, és köszönetet mondott az izraeli hadseregnek, a biztonsági erőknek, valamint Donald Trump elnöknek.
Ez a megállapodás sosem lett volna az asztalon. A Hamász soha nem egyezett volna bele, hogy minden túszt elengedjen, amíg csapataink Gázában vannak
– mondta, hozzátéve, hogy a szervezet csak akkor egyezett bele, amikor „a kard a nyakán volt”, és csak miután Trump terve példátlan módon elszigetelte a Hamászt. Netanjahu szerint az izraeli hadsereg és a biztonsági erők hősies helytállása nélkül nem kapnák vissza a túszokat. Köszönetet mondott az amerikai elnöknek is:
Trump ismét megmutatta, milyen igaz barátja a zsidó népnek és államnak.
Az izraeli kormányfő egyúttal kiemelte, hogy a tűzszünetet katonai és diplomáciai nyomás egyaránt kényszerítette ki, és a megállapodás megnyitotta az utat a régóta várt béke felé.
A Daily Mail szerint bár a Hamász elfogadta a Trump által közvetített tűzszünetet, a szervezet határozottan elutasította, hogy Tony Blair bármilyen szerepet vállaljon a háború utáni Gáza irányításában. Oszama Hamdan, a Hamász egyik magas rangú tisztviselője kijelentette:
Minden frakció, beleértve a Palesztin Hatóságot is, elutasítja ezt.
Donald Trump korábban egy úgynevezett Béketanács létrehozását javasolta, amelyet saját maga és a volt brit miniszterelnök közösen vezetett volna, hogy felügyeljék az átmeneti kormányzást Gázában. A Hamász azonban már a terv bejelentése után jelezte, hogy sem Tony Blairt, sem bármilyen nyugati irányítású testületet nem hajlandó elfogadni. A palesztin szervezet szerint az ilyen elképzelések megsértik a palesztin önrendelkezést. Trump a megállapodás második szakaszában a Hamász lefegyverzését és az izraeli erők fokozatos visszavonását helyezte kilátásba.
Lesz fegyverleadás
– fogalmazott az amerikai elnök, hozzátéve, hogy az izraeli csapatok is visszavonulnak majd bizonyos területekről. A béketervet 734 napnyi háború után fogadta el végleg az izraeli kormány. A kabinet pénteken hagyta jóvá a tűzszünet első szakaszát, amely azonnali hatállyal életbe lépett. A megállapodás részeként Izrael kétezer palesztin foglyot enged szabadon, köztük 250 olyan elítéltet is, akik életfogytig tartó büntetésüket töltötték.
Marco Rubio szakította meg az elnök kerekasztal-beszélgetést és súgta az elnök fülébe a hírt.
A tűzszünet belpolitikai vitákat is szított Izraelben. Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter, a radikális Zsidó Erő párt vezetője élesen bírálta a döntést, és azzal fenyegetőzött, hogy kilép a kormányból, ha a Hamász uralma megmarad Gázában.
Egyértelművé tettem a miniszterelnöknek, hogy semmilyen körülmények között nem maradok egy olyan kormányban, amely engedi a Hamász fennmaradását
– mondta Ben-Gvir, aki szerint ez vörös vonal. A belső viták ellenére a kormány végül megszavazta az egyezményt, amelyet Netanjahu „a béke és az élet győzelmének” nevezett. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem jelenti a harcok végét, csupán a túszok hazatérését és a további lehetőségek megteremtését. A tűzszünet hírét üdvözölte Keir Starmer brit miniszterelnök is, aki Mumbaiban tartott sajtótájékoztatóján „valódi áttörésnek” nevezte a megállapodást.
Ez egy nagyon jelentős előrelépés, és nem jöhetett volna létre Donald Trump vezetése nélkül
– mondta a brit kormányfő, aki szerint most a legfontosabb, hogy minden fél betartsa a megállapodás részleteit. A JNS szerint Netanjahu a bejelentés végén a jövőre utalva azt mondta:
Együtt fogunk helytállni, együtt teljesítjük küldetésünket, és együtt bővítjük a béke körét.
Nyitókép: Jack GUEZ / AFP