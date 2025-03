Magyar Péter fogta már a zűrös ügyeit kémtollra, volt barátnőre, rendőrökre, mindenkire – Dömötör Csabát kérdeztük az EP háborúpárti határozatáról

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: a Bennfentes digitális nyomokat talált, amelyek szerint Magyar Péter valóban előterjesztőként szerepelhetett azon a brüsszeli javaslaton, amely további pénzekkel támogatta volna Ukrajnát a fegyveres konfliktus folytatásához.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Tisza Párt vezére először mindent tagadott, majd azt állította, tévedésből került oda a neve. Később odáig ment, hogy valaki odahamisította a nevét.

A Bennfentes által talált digitális nyomokról részletesebben itt írtunk.

Szerdán az Európai Parlament többsége megszavazta az Ukrajna további támogatásáról szóló állásfoglalást Strasbourgban. A háborúpárti előterjesztés kapcsán Dömötör Csabát, a Fidesz EP-képviselőjét kérdeztük.

Hogyan élte meg az EP szerdai plenáris ülését?

Egyrészt a szokásos módon, többször felszólaltam, vitáztunk, egyeztettünk és szavaztunk. De ami a szokásoson túl történt a háborús határozat ügyében, az maga volt a csúcsra járatott abszurd.

Sok parlamenti napon vettem már részt, de olyat még nem láttam, hogy egy frakció tagja feláll, és felháborodott hangon közli, hogy neki aztán semmi köze ahhoz az előterjesztéshez, amelyen az ő neve is ott volt. Magyar Péter ezt tette. Mindezt úgy, hogy ezt a határozatot a saját frakciója, az EPP hozta tető alá, majd végül csont nélkül meg is szavazták.

Ugyanezzel a lendülettel magyarázatot követelt a levezető elnöktől, a frakcióvezetéstől, majd pár perccel később már a fideszes képviselőket vádolta azzal, hogy biztosan ők hamisították meg az aláírását. Flúgos futam volt ez, akár komédiába is illhetne, ha nem egy sokezer milliárdos háborús csomagról lenne szó.

Valójában arról van szó, hogy Tiszáék lebuktak, és tagadó vádaskodásba kezdtek. Az előterjesztés már jó ideje nyilvános volt, rajta Magyar Péter nevével.

Legalább kedd óta fenn volt a hivatalos honlapon, a képviselők és a több ezres apparátus is ebből dolgozik. A szerdai sajtótájékoztatónkig mégsem jelezte és kifogásolta senki, hogy tévesen szerepel rajta a neve.

Mit tapasztalt, amikor Magyar Péter meg akarta magyarázni, hogyan került a neve a háborúpárti javaslatra?

Zavartság ülte meg az üléstermet. Azt a tébolyt, amelyet Magyar Péter hozott a politikába, a telt házas strasbourgi plenáris most kapta meg először nagy dózisban.

Sokak számára meglepő lehetett ez a stílus. Az a stílus, ami a Tisza elnöke körül idehaza csak a szokásos ügymenet. Weber úr mindenesetre jól bevásárolt az új jelöltjével.

Mi a véleménye Magyar Péter magyarázatáról?

Mármint melyikről? Arról, hogy az apparátus hibázott? Vagy hogy nem is volt semmiféle aláírás? Vagy hogy volt aláírás, de azt egy alkalmazott hamisíthatta, vagy a fideszes képviselők? Szinte percenként változott tagadásból fogant vád iránya.

Ez az ember fogta már a zűrös ügyeit a mesterséges intelligenciára, a kémtollra, a KEHI-re, a jegyzőkönyvező rendőrökre, miniszterekre, volt barátnőre, mindenkire.

Egyébként, ha annyira nem volt köze a szöveghez, akkor miért nem szavazott ellene? Ott volt a lehetőség pár perccel a plenáris magyarázkodása után. Nem szavaztak ellene, mi megtettük. Ott van a jegyzőkönyvekben.

Hogyan érintené Magyarországot, ha az említett javaslatot sikerülne végrehajtatni?

Bontsuk két részre: biztonsági és anyagi vonatkozásokra. A határozat alapján még több fegyvert küldenének a hadszíntérre a béketárgyalások alatt is, azokat orosz területen is bevethetővé tennék, az európai kiképzéseket pedig ukrán területre is áthelyeznék. Ez egy egyértelmű eszkalációs stratégia, ami játék a háborús tűzzel, és további ezrek-százezrek halálához vezetne úgy, hogy közben Európát is közelebb vonná a tűzfészekhez.

Azt is megszavazták, hogy a tagállamok költsék a GDP-jük 0,25 százalékát Ukrajna katonai támogatására, ez a mi esetünkben 200 milliárdba fájna. Ennek tetejébe létrehoznának egy új uniós pénzügyi alapot ezekre a célokra. Mivel az uniós gazdaság stagnál, ez azt jelentené, hogy az összegeket máshonnan kellene elvenni. Például az agrártámogatásokból, már szivárognak is az erre vonatkozó tervek. Szóval tragikus az egész csomag.

Az az Európai Unió, amelyik évtizedekig a békére hivatkozott, mint legfőbb vívmányára, most akkor sem akarja azt, amikor elindulnak a béketárgyalások. Ha Magyar Péter stílusán nem is tudunk változtatni, ez utóbbin mindenképp szeretnénk.

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád