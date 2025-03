Itt vannak a digitális nyomok: Magyar Péter előterjesztőként szerepelt az EP háborús javaslatában

A javaslatban az is szerepel, hogy minden tagország biztosítsa a saját GDP-je 0,25 százalékát Ukrajna katonai támogatására. Ez Magyarország esetében legalább évi 200 milliárd forint lenne. Ezenfelül egy „többmilliárd eurós” uniós költségvetési sort akarnak létrehozni Ukrajnát támogató eszközökre.

Ha ez nem lenne elég, az is szerepel az előterjesztésben, hogy az európaiak által biztosított kiképzési műveleteket ukrán területekre is ki kellene bővíteni.

Hiába takarították ki minden dokumentumból Magyar nevét, az eredeti előterjesztésben szerepel a neve, pontosan úgy, ahogyan az Dömötör Csaba, EP képviselő fotóján nyomtatásban is látszik. Az internet nem felejt:

Az internet nem felejt.

Az EPP-s aláírók neveire keresve sorban, „Inese Vaidere, Péter Magyar, Wouter Beke” a Google és más keresőszolgáltatások is arra a dokumentumra mutatnak, amelyből végül kiszedték Magyart, mint aláírót, de közben a keresőfelületen még a korábbi tartalom úgy van becachelve, hogy Magyar is látszik az aláírók között, vagyis korábban ott szerepelt, míg el nem tüntették.

Ez azt jelenti, hogy a keresők korábban olyan dokumentumot találtak meg az EP hivatalos oldalán, amelyben az aláírók/kezdeményezők között szerepelt Magyar neve.

Ugyanerről árulkodik a Qwant keresője is, a nevekre történő keresés arra a dokumentumra mutat, amelyből később kihúzták Magyar nevét (fölül holland, alatta angol nyelven). A DuckDuckGo kereső is együtt őrzi egy korábban becachelt, magyar nyelvű PDF-dokumentumban a triász nevét, egymás mellett, vagyis Magyar is az előterjesztője volt a háborús uszításnak:

Ahogyan a portugál, a szlovák és a szlovén nyelvű PDF-ben is együtt szerepeltek, mint kezdeményezők.

Az Insight EU Monitoring oldala is megőrizte az eredeti előterjesztés aláíróit.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP