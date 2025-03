EP-képviselő jelentette be: fideszes politikusokat fenyegetett Magyar Péter az Európai Parlamentben

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, megszavazta az Európai Parlament többsége az Ukrajna további támogatásáról szóló állásfoglalást szerdán Strasbourgban. A dokumentumot az Európai Néppárt, a Szocialisták és Demokraták, az Európai Konzervatívok és Reformerek, a liberális Renew és a Zöldek-Európai Szabad Szövetség frakciók egyes politikusai nyújtották be az Európai Parlamentnek. Ez az az állásfoglalás, amelyen korábban Magyar Péter, a TISZA Párt elnökének neve is szerepelt az előterjesztők sorában.

A plenáris ülésen aztán zavaros magyarázkodásba kezdett a TISZA Párt elnöke, és azt követelte, hogy az EP illetve az Európai Néppárt elnöksége vizsgálja ki, hogyan került rá a neve az állásfoglalásra.

A történtettekkel kapcsolatban osztott meg további információkat Dömötör Csaba, a Fidesz EP-képviselője. „Magyar Péter az üléstermi felszólalásában még az Európai Parlament vezetőitől kért hivatalos magyarázatot arra, hogy hogyan kerülhetett rá a neve az eddigi legkeményebb háborúpárti előterjesztésre.

Pár perccel később az ülésteremből kifelé menet a szokásos tónusában nekünk rontott, de már egy teljesen másféle tagadásba oltott fenyegetéssel: azzal, hogy ki fogja deríteni, hogy melyik fideszes képviselő (!) hamisította rá az aláírását az előterjesztésre.

Ha nem hallom a helyszínen, el sem hiszem. Épp csak azt nem kérdezte, hogy miért hallgattuk le a feleségünket, és miért lopkodunk telefonokat az Ötkertben” – írta az EP-képviselő.

Dömötör Csaba felhívta a figyelmet arra, hogy az Európai Parlamentben szigorú eljárási szabályok vonatkoznak arra, hogyan kerülhet egy képviselő neve egy előterjesztésre.

Ráadásul a dokumentum teljesen nyilvános volt, így mindenki láthatta, hogy Magyar Péter neve ott szerepel a címlapon. Egészen addig nem is menekültek tagadásba, amíg sajtótájékoztatót nem tartottunk”

– fogalmazott.

Szerinte, ami épp ennyire lényeges: a néppárti-baloldali többség épp olyan radikális formában fogadta el a közösen jegyzett határozatot, mint ahogy előterjesztették. „Hosszú távon akarnak berendezkedni a háborúra, és erre további ezermilliárdokat költenének. Európa biztonsága és a magyar családok megélhetésének rovására” – írta.

„Nincs az az utólagos tagadás, ülésterem előtti fenyegetőzés és hatvanhetedik beállított önfotó, ami képes lenni feledtetni ennek a politikának a kártékonyságát.” – zárta a bejegyzését Dömötör Csaba.

Nyitókép forrása: MTI / Purger Tamás