Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 04.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 04.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Patrióták Európáért Brüsszel frakció Politico Európai Parlament

Kivonta kardját Brüsszel Orbánék pártcsaládja ellen, de máris lyukra futottak

2025. szeptember 04. 11:07

Kész röhej, ami jogállamiság címszóval történik az Európai Parlamentben.

2025. szeptember 04. 11:07
null

Napi brüsszeli abszurd: egy – a Politico által valahogy megszerzett – bizalmas jelentés szerint az Identitás és Demokrácia (ID) frakció az Európai Parlamentben legalább 4,3 millió euró értékben sértette meg a költési szabályokat.

A Politico arról ír, hogy az EP pénzügyi osztálya által készített jelentés szerint a Marine Le Pen Nemzeti Tömörülésének és az Alternatíva Németországnak otthont adó frakció közbeszerzési szabályokat sértett, amikor közbeszerzés nélkül ítélt oda közpénzből finanszírozott szerződéseket, és szabálytalan adományokat osztott ki 2019 és 2024 között.

És itt jön az abszurd: ezért a Patrióták Európáért pártcsaládot akarják felelősségre vonni.

Arra hivatkoznak ugyanis, hogy az ID-frakció a tavalyi európai választás után feloszlott, tagjainak és munkatársainak egy része pedig a Patrióták Európáért frakcióhoz csatlakozott – így hát elindult a boszorkányüldözés az Orbán Viktor által alapított frakció ellen.

A Patrióták reagáltak is egyébként a dologra, állítva, hogy jogilag nem azonosak – nyilván – az ID-vel, amelynek előző évekre vonatkozó számláit már rég lezárták. „Ha kell, bíróságon harcolunk meg érte” – mondta egy, névtelenséget kérő Patrióta-tisztviselő a Politiconak.

Nagyon jó ügyvédeink vannak, és biztosak vagyunk benne, hogy igazunk van.”

A költségvetési ellenőrző bizottság közben azt akarja, hogy a Parlament kezdje meg a pénz visszaszerzésének folyamatát.

Az MCC Brussels is reagált a vádra

Az MCC brüsszeli irodája reakciójában leszögezte, hogy „az EU-elit »jogászati háborúja« új célpontot talált: az EU fősodrával szembeni legnagyobb kihívókat. A hajszálvékony vádak a feloszlatott ID-csoportot érintik, de természetesen az EU a Patrióták ellen lép fel helyettük. 

Ez nem átláthatóság, hanem kísérlet a rendszer kijátszására.”

Nyitókép: Thomas COEX / AFP

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Meritokrata
2025. szeptember 04. 11:29
Hát miért? Kit büntessenek? Ursula nővért?
Válasz erre
0
0
angie1
2025. szeptember 04. 11:21
Erre már nincs is mit mondani! Saját kardjukba fognak beledőlni!
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. szeptember 04. 11:17
Na, ez a LIBERÁLNÁCI TEMPÓ, kérem szépen!
Válasz erre
1
0
olajbányász
2025. szeptember 04. 11:10
ha jogutód lenne akkor járnának a bizottsági elnöki + alelnöki poziciók
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!