Kivonta kardját Brüsszel Orbánék pártcsaládja ellen, de máris lyukra futottak

Napi brüsszeli abszurd: egy – a Politico által valahogy megszerzett – bizalmas jelentés szerint az Identitás és Demokrácia (ID) frakció az Európai Parlamentben legalább 4,3 millió euró értékben sértette meg a költési szabályokat.

A Politico arról ír, hogy az EP pénzügyi osztálya által készített jelentés szerint a Marine Le Pen Nemzeti Tömörülésének és az Alternatíva Németországnak otthont adó frakció közbeszerzési szabályokat sértett, amikor közbeszerzés nélkül ítélt oda közpénzből finanszírozott szerződéseket, és szabálytalan adományokat osztott ki 2019 és 2024 között.

És itt jön az abszurd: ezért a Patrióták Európáért pártcsaládot akarják felelősségre vonni.

Arra hivatkoznak ugyanis, hogy az ID-frakció a tavalyi európai választás után feloszlott, tagjainak és munkatársainak egy része pedig a Patrióták Európáért frakcióhoz csatlakozott – így hát elindult a boszorkányüldözés az Orbán Viktor által alapított frakció ellen.

A Patrióták reagáltak is egyébként a dologra, állítva, hogy jogilag nem azonosak – nyilván – az ID-vel, amelynek előző évekre vonatkozó számláit már rég lezárták. „Ha kell, bíróságon harcolunk meg érte” – mondta egy, névtelenséget kérő Patrióta-tisztviselő a Politiconak.

Nagyon jó ügyvédeink vannak, és biztosak vagyunk benne, hogy igazunk van.”

A költségvetési ellenőrző bizottság közben azt akarja, hogy a Parlament kezdje meg a pénz visszaszerzésének folyamatát.

Az MCC Brussels is reagált a vádra

Az MCC brüsszeli irodája reakciójában leszögezte, hogy „az EU-elit »jogászati háborúja« új célpontot talált: az EU fősodrával szembeni legnagyobb kihívókat. A hajszálvékony vádak a feloszlatott ID-csoportot érintik, de természetesen az EU a Patrióták ellen lép fel helyettük.

Ez nem átláthatóság, hanem kísérlet a rendszer kijátszására.”

Nyitókép: Thomas COEX / AFP